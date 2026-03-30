Οικογενειακά SUV κάτω από 20.000 ευρώ: Οι 3 επιλογές στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή διατίθενται τρία οικογενειακά SUV που κοστολογούνται κάτω από το «ψυχολογικό» όριο των 20.000 ευρώ, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις σε χώρους, άνεση και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικονομική αστάθεια, κρίσεις και πληθωρισμό, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου εμφανίζει ανοδική πορεία, με τα οικογενειακά SUV να πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Οι γενναιόδωροι χώροι, η άνεση στην καθημερινή χρήση και η υψηλή θέση οδήγησης τα καθιστούν ιδανική επιλογή για οικογένειες που αναζητούν ένα πολυδιάστατο αυτοκίνητο.

Παρά την εντύπωση ότι τα SUV έχουν γίνει απλησίαστα, στην αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν αξιόλογες και οικονομικά προσιτές προτάσεις που συνδυάζουν σύγχρονο εξοπλισμό, ασφάλεια και πρακτικότητα, χωρίς να απαιτούν από τον υποψήφιο αγοράστή να αδειάσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Στις γραμμές που ακολουθούν, παρουσιάζονται τρεις επιλογές που αποδεικνύουν ότι για την αγορά ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV αρκεί ένα ποσό έως 20.000 ευρώ.

1. Citroen C3 Aircross – Από 18.900 ευρώ

To Citroen C3 Aircross μεγάλωσε και πλέον, έχοντας μήκος 4,39 μέτρα και 20 εκατοστά απόσταση από το έδαφος ανήκει στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Με μεταξόνιο 2,67 μέτρων και ύψος 1,66 μέτρα, το αυτοκίνητο προσφέρει μεγάλους χώρους σε όσους κάτσουν στο πίσω κάθισμα, ειδικά για τα κεφάλια τους, ενώ χάρη στην ανάρτηση και τα επανασχεδιασμένα καθίσματα που εφοδιάζονται με περισσότερο αφρώδες υλικό, το C3 Aicross εξασφαλίζει άνετες μετακινήσεις.

Το Citroen C3 Aircross κοστολογείται από 18.900 ευρώ (18.500 ευρώ με απόσυρση) στην έκδοση με τον 1.200άρη κινητήρα Puretech της Stellantis που αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Όποιος επιθυμεί να πληρώνει λιγότερα χρήματα σε καύσιμα, μπορεί να επιλέξει την ήπια υβριδική επιλογή των 145 ίππων, ενώ οι φίλοι της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας έχουν επίσης μια επιλογή με 113 ίππους

2. DFSK 500 – από 19.800 ευρώ

Το DFSK 500 έχει μήκος 4,38 μέτρα και, παρότι ανήκει στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, αποτελεί το μικρότερο μοντέλο της γκάμας της DFSK Hellas, η οποία ανήκει στο Spanos Group. Όπως και τα μεγαλύτερα DFSK 600 και DFSK E5, το συγκεκριμένο C-SUV ξεχωρίζει για τον έντονο value for money χαρακτήρα του, καθώς με τιμή 19.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας 2.000 ευρώ) συγκαταλέγεται στα πιο οικονομικά οικογενειακά SUV στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, αν η αγορά του DFSK 500 συνδυαστεί με απόσυρση παλαιού οχήματος, το συνολικό όφελος φτάνει τα 3.810 ευρώ, διαμορφώνοντας την τελική τιμή στα 17.990 ευρώ, έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Στο μηχανολογικό κομμάτι, το DFSK 500 εξοπλίζεται με ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, με απόδοση 106 ίππων και 148 Nm ροπής. Ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων καθιστώντας το DFSK 500 το πιο προσιτό C-SUV με αυτόματη μετάδοση στην Ελλάδα. Από τη βασική έκδοση διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων.

3. MG ZS Max – από 19.950 ευρώ

Το MG ZS Max συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή οικογενειακά SUV στην ελληνική αγορά αυτήν τη στιγμή. Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία του είναι η αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση Hybrid+, η οποία το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο οικονομικά υβριδικά C-SUV. Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερα ελκυστική από πλευράς value for money είναι και η καθαρά βενζινοκίνητη έκδοση, η οποία διατίθεται από τα 19.950 ευρώ μετά από προωθητική ενέργεια της εταιρείας.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων με ισχύ 116 ίππων και 148 Nm ροπής. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 5 ταχυτήτων. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 12,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 179 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ανέρχεται στα 6,5 λτ./100 χλμ..

Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και από 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.