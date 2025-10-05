Η νέα χρονιά είναι μακριά ακόμα, ωστόσο οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη καταστρώσει τα σχέδιά τους για τα νέα μοντέλα που θα παρουσιάσουν. Πάμε να δούμε τι ετοιμάζουν.

Αν και ακόμα είναι αρκετά νωρίς για να έχουν γίνει γνωστά με ακρίβεια τα πλάνα των αυτοκινητοβιομηχανιών σχετικά με τη νέα χρονιά, υπάρχει ένα σχετικό δείγμα, αφήνοντας πάντα το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές από αυτές στην πορεία.

Αναμφίβολα όμως, μεγάλη είναι η λίστα των επερχόμενων μοντέλων από πολλές μάρκες που ετοιμάζουν πρεμιέρες νέων αυτοκινήτων, αλλά και ανανεωμένων που υπάρχουν ήδη στην αγορά.

Ακολουθεί η λίστα με τα μοντέλα που αναμένουμε μέσα στο 2026, με αλφαβητική σειρά:

BMW X5

Η νέα BMW X5 αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στο 2026 και πιθανότατα μετά το καλοκαίρι. Θα έχει εντελώς νέα σχεδίαση, που θα αντλεί έμπνευση από τη νέα BMW iX3, με πιο μικρά «νεφρά» μάσκας και γενικότερα πιο αιχμηρή σχεδίαση. Επίσης θα είναι μεγαλύτερη σε διαστάσεις, με καλύτερους χώρους, αλλά και αναβαθμισμένη ποιότητα. Η γκάμα των κινητήρων αναμένεται να περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές και plug-in hybrid, όπως και ηλεκτρική εκδοχή με διακριτικά iX5.

BYD ATTO 2 HYBRID

Μια ακόμα έκδοση θα προστεθεί στη γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού Atto 2. Αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία που έχει στα ράφια της η BYD, θα «μετατρέψει» το compact SUV της σε υβριδικό, με χρήση του συστήματος Super DM (Dual Mode). Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα χαρακτηριστικά του, αλλά μπορούμε να έχουμε μια ιδέα από το μεγαλύτερο αδελφό μοντέλο Seal U DM-i. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί δίνοντας προτεραιότητα στην κίνηση από το ηλεκτρικό μοτέρ και βάζοντας το θερμικό σε δεύτερη μοίρα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε ποια θα είναι η εκτέλεση που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει η BYD για το μικρό της SUV που είναι πλέον και υβριδικό, χωρίς τους περιορισμούς στην αυτονομία που θέτουν τα ηλεκτρικά μοντέλα.

CITROEN C5 AIRCROSS

Το επερχόμενο Citroen C5 Aircross είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα μοντέλου που άλλαξε το λανσάρισμά του. Ήταν να το δούμε στην αγορά μέσα στο 2025, αλλά η γαλλική φίρμα κλώτσησε την πρεμιέρα του για ένα έτος μετά και έτσι το λανσάρισμά του θα γίνει μέσα στο 2026. Πρόκειται για τον διάδοχο του πετυχημένου SUV της Citroen, που θα πατάει στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, που χρησιμοποιείται και για τα Peugeot 3008, 5008, όπως και Opel Grandland και Jeep Compass.

Θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις κινητήριες εκδόσεις, ηλεκτρικές, αλλά και θερμικές, σε υβριδικές εκδοχές. Με πιο τετραγωνισμένη σχεδίαση, αλλά τα ίδια υψηλά επίπεδα πρακτικότητας και άνεσης, το επερχόμενο C5 Aircross θα έχει μήκος 4,65 μ.

CUPRA BORN

Αέρας ανανέωσης έρχεται για το Born, το ηλεκτρικό μοντέλο της Cupra. Οι αλλαγές θα αφορούν τους ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, τους νέους προβολείς, με διαφορετική σχεδίαση και τεχνολογία. Προσεκτικές θα είναι και οι αλλαγές στα σημεία που θα γίνουν στο εσωτερικό του μοντέλου. Τέλος δεν αποκλείεται να δούμε μια ακόμα πιο σκληροπυρηνική έκδοση με δύο μοτέρ και κίνηση στους τέσσερις τροχούς.

CUPRA RAVAL

Ένα αστικό ηλεκτρικό μοντέλο, με compact διαστάσεις είναι το Raval. Το μικρό Cupra εγκαινιάζει μια νέα φιλοσοφία που θα ακολουθήσει η ισπανική φίρμα, προβάλλοντας ένα ακόμα πρόσωπο, πέρα του γνωστού σπορ. Παρά τον αστικό χαρακτήρα του, θα διαθέτει το DNA της εταιρείας, με ευφάνταστη σχεδίαση, υψηλή ποιότητα κατασκευής και ενδιαφέρουσα οδική συμπεριφορά.

DACIA SANDERO

Η Dacia ανανεώνει δύο από τα μοντέλα της και τα ρίχνει στην αγορά μέσα στο 2026. Πρόκειται για το εμπορικά επιτυχημένο Sandero, το οποίο θα δεχθεί μια σημαντική αλλαγή στο αισθητικό κομμάτι, αλλά και μηχανολογικά, με προσθήκη νέων συνόλων ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, αλλά και διπλού καυσίμου, με βενζίνης και LPG. Επιπλέον, αναμένεται να έχει αλλαγές στο εσωτερικό του, με αναβαθμισμένη ποιότητα και εξοπλισμό. Για την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου θα χρειαστεί να κάνετε αναμονή ένα χρόνο ακόμα.

DACIA JOGGER

Με αναθεωρημένη στα σημεία σχεδίαση θα έρθει μέσα στο 2026 το ανανεωμένο Jogger. Το πρακτικό 7θέσιο μοντέλο της Dacia θα διαθέτει νέας σχεδίασης προφυλακτήρες και επίσης ανασχεδιασμένα φώτα LED με λειτουργία ημέρας. Στο εσωτερικό αναμένεται να προστεθεί ένα πιο σύγχρονο σύστημα πολυμέσων, με μεγαλύτερη οθόνη, ενώ νέα θα είναι η ψηφιακή οθόνη του πίνακα οργάνων. Η γκάμα των κινητήρων θα απαρτίζεται από υβριδικά σύνολα, με πιθανή αντικατάσταση του full hybrid συνόλου με το νέο που αποδίδει περισσότερους ίππους, ενώ θα υπάρχει και διπλού καυσίμου, βενζίνης LPG.

FERRARI ELECTRIC

Το τελευταίο κάστρο έπεσε. Η Ferrari ετοιμάζει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης και θα κάνει το λανσάρισμά του μέσα στο 2026. Η αποκάλυψη του μοντέλου θα γίνει τμηματικά, ξεκινώντας από τις 9 Οκτωβρίου, όταν και θα παρουσιαστεί η τεχνολογία του. Στο επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η παρουσίαση της σχεδίασης, με την επίσημη αποκάλυψη του αυτοκινήτου να μην έχει ακόμα οριστεί πότε θα γίνει.

FIAT GRANDE PANDA 4X4

Το Panda έχει γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα, χάρη στην απλότητα της κατασκευής του, που τόσο έχει λατρέψει το αγοραστικό κοινό. Στη νέα γενιά το μικρό Fiat έρχεται βελτιωμένο σε όλους τους τομείς, με μεγαλύτερες διαστάσεις και πιο ευρύχωρη καμπίνα να προσφέρει ακόμα περισσότερα και φυσικά ονομασία Grande Panda. Πρεμιέρα έκανε με την έκδοση που έχει κίνηση στους δύο τροχούς, αφήνοντας όμως ένα μεγάλο κενό στους λάτρεις του μοντέλου και είναι η τετρακίνητη εκδοχή του. Αυτή αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στο 2026 και θα εφοδιάζεται με το υβριδικό σύνολο 1,2 λίτρων, που στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς, ενώ για την κίνηση των πίσω αναμένεται να φροντίζει ένα ηλεκτρικό μοτέρ.

HYUNDAI IONIQ 6

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai σε αυτή τη φάση της ζωής του συνοδεύεται από κάποιες αλλαγές που αναβαθμίζουν την φουτουριστική σχεδίασή του, αλλά και το επίπεδο άνεση, με επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού. Οι αλλαγές αφορούν τους προφυλακτήρες και τα φώτα με λειτουργία ημέρας, που τώρα δημιουργούν ένα πιο επιθετικό σύνολο. Μια πιο μεγάλη πίσω αεροτομή ducktail ενισχύει επίσης τη δυναμική του μοντέλου, εξυπηρετώντας και την αεροδυναμική.

Στο εσωτερικό του Ioniq 6 έχει διατηρηθεί η βασική λογική σχεδίασης, με το τιμόνι να είναι νέο. Επίσης, για την αναβάθμιση της απτής ποιότητας έχουν χρησιμοποιηθεί καλύτερα υλικά στις πόρτες. Μικρός ανασχεδιασμός έγινε και στην κεντρική κονσόλα προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα, με την οθόνη του συστήματος κλιματισμού να είναι μεγαλύτερη. Επίσης θα παρουσιαστεί μια έκδοση N Line που θα αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο RN22e Rollinh Lab.

JAECOO 5

Το μικρομεσαίο SUV της Jaecoo, με τα διακριτικά «5», αναμένεται στις αρχές του 2026 να κάνει το λανσάρισμά του. Πρόκειται για ένα compact SUV, που θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης, αλλά και ηλεκτρικές εκδόσεις, που θα έχουν μεγάλη αυτονομία που θα ξεπερνάει τα 600 χιλιόμετρα στην ανώτερη εκδοχή του. Το Jaecoo 5 ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της φίρμας, με τετραγωνισμένη αισθητική και εντυπωσιακά στοιχεία, όπως η μάσκα με τις κάθετες γρίλιες, που αναβαθμίζουν την εικόνα του, ενώ και το εσωτερικό θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο, με οθόνες για το σύστημα πολυμέσων και τον πίνακα οργάνων, αλλά και ένα πλήθος συστημάτων ασφάλειας.

JEEP COMPASS

Το νέο Jeep Compass έχει κάνει και επίσημα την πρεμιέρα του και μένει μόνο το λανσάρισμά του, που έχει οριστεί να γίνει μέσα στο 2026. Ακολουθεί τις παραδοσιακές γραμμές που καθιέρωσαν τα Jeep στην αγορά και τη συνείδηση του αγοραστικού κοινού, με τις κάθετες γραμμές στη μάσκα του να αποτελούν σήμα κατατεθέν. Στη νέα γενιά του αποφεύγει τις άγριες κοφτές γραμμές, υιοθετώντας πιο πολλές καμπύλες. Έχει μήκος 4,55 μ. και είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο άνεσης στο δρόμο και στην καμπίνα του.

Η εργονομία παρουσιάζεται βελτιωμένη, όπως και η εικόνα του στο εσωτερικό, με μια μεγάλη οθόνη 16 ιντσών για το infotainment να κυριαρχεί και μια μικρότερη 10 ιντσών να διαδραματίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων. Είναι διαθέσιμο σε υβριδικές εκδόσεις, plug-in hybrid, αλλά και ηλεκτρικές, με απόδοση από 145 έως και 375 ίππους. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να γίνουν στις αρχές του 2026.

KGM MUSSO EV

Επίδειξη των δυνατοτήτων της KGM αποτελεί η δημιουργία αυτού του ηλεκτρικού pick-up. Το Musso EV συνδυάζει την άνεση ενός SUV, αφού εξάλλου έχει ως βάση το Torres και την πρακτικότητα ενός pick-up μοντέλου. Έχει μήκος 5.160 χλστ. και ακολουθεί τη νέα σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στα νεότερα μοντέλα της κορεατικής φίρμας. Το εσωτερικό διαθέτει πλούσια τεχνολογία, με δίδυμες οθόνες 12,3 ιντσών, για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων, αλλά και γενικότερα εξοπλίζεται με όλα τα καλούδια άνεσης και ασφάλειας.

Έχει εξελιγμένη ρυθμιζόμενη ανάρτηση που, παρά το βάρος που έχει στην καρότσα διατηρεί το αμάξωμα παράλληλα προς το έδαφος, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως και 500 κιλά φορτίου. Εφοδιάζεται με μεγάλη μπαταρία 80,6 kWh τεχνολογίας LFP, που του χαρίζει αυτονομία 420 χιλιομέτρων, με μια πλήρη φόρτιση. Διατίθεται σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις και θα λανσαριστεί μέσα στο 2026.

KIA EV4

To νέο EV4 έρχεται να γεφυρώσει το κενό που δημιουργείται στη γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της Kia και πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στο EV3 και EV6. Με τη γνωστή σιλουέτα των μοντέλων της Kia, το νέο EV4 θα ξεχωρίζει κυρίως για το τελείωμά του και το πίσω μέρος του με σεντάν τελείωμα και πιο κλασική προσέγγιση, ενώ θα διατίθεται και σε έκδοση hatchback. Επιπλέον, θα έχει και έκδοση GT-Line με πιο σπορ στοιχεία. Θα είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες, μικρής και μεγάλης χωρητικότητας και αυτονομία που θα είναι ανάλογη, πάνω από 430 χιλιόμετρα στην εισαγωγική και πάνω από 630 στην μεγαλύτερη.

MAZDA CX-5

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται στην ελληνική αγορά το νέο CX-5. Το SUV της Mazda διακρίνεται για τον αναθεωρημένο σχεδιασμό του, την επικαιροποιημένη τεχνολογία του και τον βελτιωμένο κινητήρα 2,5 λίτρων με τεχνολογία M Hybrid 24V, που συνοδεύει την έκδοση τρίτης γενιάς του μοντέλου, αποδίδει 141 ίππους και 238 Nm ροπής, έχοντας 0-100 χλμ./ώρα σε 10,5 δλ. Διαθέσιμο σε εκδόσεις με κίνησης στους εμπρός τροχούς ή και στους τέσσερις. Αναβαθμισμένο είναι και το εσωτερικό, με οθόνη 12,9 ή 15,6 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση, διαθέτοντας λειτουργίες Google, που βελτιώνουν την ευκολία στη χρήση. Ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ στον τομέα της άνεσης υπάρχει ένα ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας Bose με 12 ηχεία.

MERCEDES GLC ELECTRIC

Μέσα στο 2026 η Mercedes θα παρουσιάσει τη νέα ηλεκτρική εκδοχή της GLC. Δεν θα έχει ως βάση τη γνωστή GLC με τους θερμικούς κινητήρες, αλλά θα είναι ένα νέο μοντέλο, με σύγχρονη τεχνολογία 800V, που θα του επιτρέπει να φορτίζει σε μικρούς χρόνους. Επίσης, όσον αφορά τις εκδόσεις του, θα διατίθεται ως τετρακίνητη, με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, εμπρός και πίσω. Για μείωση της κατανάλωσης και αύξηση της αυτονομίας, ο εμπρός κινητήρας θα απενεργοποιείται σε υψηλές ταχύτητες. Σχεδιαστικά αναμένεται να είναι πιο αιχμηρή, με ρετρό αναφορές, αλλά και σύγχρονη προσέγγιση.

NISSAN LEAF

Το Leaf αλλάζει πορεία και περνά στη νέα εποχή του, με SUV αμάξωμα, πλουσιότερη τεχνολογία και μεγάλη αυτονομία που θα ξεπερνάει και τα 600 χιλιόμετρα. Το ηλεκτρικό crossover της Nissan διακρίνεται για την αεροδυναμική του Cd: 0,25 και την επιθετική του εμφάνιση με πολλά νέα στοιχεία που το καθιστούν εντελώς ξεχωριστό.

Έχει μήκος 4,35 μ., με μεταξόνιο 2,69 μ. και με την ιδιαίτερη προσοχή που έχει δοθεί από τη Nissan στην εσωτερική διαρρύθμιση, προσφέρει αξιόλογους χώρους για επιβάτες και αποσκευές (437 λίτρα). Οι οθόνες στο ταμπλό είναι δίδυμες, με διαγώνιο 14,3 ιντσών και λειτουργούν με Google που κάνει το σύστημα πιο γρήγορο, εύκολο και ευέλικτο. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με μπαταρίες 52 και 75 kWh που του χαρίζουν αυτονομία 436 και 604 χιλιομέτρων αντίστοιχα.

NISSAN MICRA

Αποκλειστικά ηλεκτρικό θα είναι το νέο Micra. Η Nissan αλλάζει σε βάθος τη γκάμα της με το νέο της «μικρό» να δείχνει το μέλλον. Με επιρροές από το Renault 5, αλλά ξεχωριστή σχεδίαση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα νέα στρογγυλά φωτιστικά σώματα, εμπρός και πίσω, που αποτελούν και την ταυτότητα του μοντέλου. Οι γυαλιστερές λεπτομέρειες χαρίζουν πιο premium αίσθηση στο ιαπωνικό supermini, με τους μεγάλους τροχούς 18 ιντσών να συμβάλουν στη δυναμική εικόνα του.

Στο εσωτερικό το ταμπλό είναι οδηγοκεντρικά σχεδιασμένο, με τις οθόνες 10,1 ιντσών να είναι στραμμένες προς αυτόν. Λειτουργικά υποστηρίζεται από τις εφαρμογές Google, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών της, ενώ από άποψη συνδεσιμότητας προβλέπονται τα Apple CarPlay και Android Auto. Το μήκος του νέου Nissan Micra είναι κάτω από 4 μέτρα, με μεταξόνιο 2,54 μ. και πλάτος 1,8 μ.

RENAULT CLIO

Το νέο Clio αναβαθμίστηκε σε όλους τους τομείς ακολουθώντας παράλληλα και τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Renault. Το best seller της γαλλικής φίρμας, με 17 εκατομμύρια πωλήσεις από το 1990 που έκανε πρεμιέρα, διακρίνεται για τη ριζοσπαστική του σχεδίαση, με το εντελώς νέο και ξεχωριστό εμπρός μέρος, που ακολουθεί σε λογική και το πίσω. Στη νέα γενιά του μεγάλωσε, φτάνοντας τα 4,12 μ. μήκους, προσφέροντας ακόμα καλύτερους χώρους στο εσωτερικό του. Εκεί δεσπόζει ένα ενιαίο πάνελ, με δύο οθόνες, για τον πίνακα οργάνων (7 ιντσών) και το σύστημα πολυμέσων 10,1 ιντσών.

Η γκάμα των κινητήρων του είναι ανανεωμένη, έχοντας στη βάση την έκδοση βενζίνης 1.2 TCe 115 ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Διαθέσιμη είναι και έκδοση διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG, με τα διακριτικά 1.2 ECO-G με 120 ίππους. Στην κορυφή τοποθετείται η νέα 1.8 Full Hybrid E-Tech με απόδοση 160 ίππους.

RENAULT 4 E-TECH 4X4

Το 4 E-Tech 4x4 έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα του ηλεκτρικού μοντέλου της Renault, που θα είναι διαθέσιμο μέσα στο 2026, λίγους μήνες μετά από την πρεμιέρα του «απλού» που έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2025 στη χώρα μας . Πιο περιπετειώδες σε εμφάνιση, αλλά με ίδια βάση, όπως το 4 E-Tech Electric. Βασίζεται στην πλατφόρμα AmpE Small που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του Renault 5, αλλά με διαφορετική διαμόρφωση και μεγαλύτερες διαστάσεις, προσφέροντας και ανάλογους χώρους.

Για να δημιουργηθεί η πολυπόθητη τετρακίνητη έκδοση, θα εφοδιάζεται, πέρα από τον ηλεκτρικό κινητήρα που δίνει κίνηση στους εμπρός τροχούς και με έναν ακόμα που θα αφορά τους πίσω, με την απόδοση πιθανότατα να φτάνει και τους 200 ίππους. Ακόμα δεν έχουμε επίσημα στοιχεία και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, πιθανότατα μέχρι το τέλος του έτους.

SKODA EPIQ

Το Epiq είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda. Αποτελεί τον προάγγελο των εξελίξεων στους κόλπους της τσεχικής φίρμας, τόσο σε σχεδιαστικό επίπεδο, όσο και τεχνολογικό. Συνδυάζει τις compact διαστάσεις, έχοντας μήκος 4,1 μέτρα, με την ευρυχωρία ανώτερης κατηγορίας, προσφέροντας χώρο αποσκευών 475 λίτρα, αλλά και αυτονομία που αγγίζει τα 425 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία.

TOYOTA C-HR+

Το νέο C-HR+ είναι μια ακόμα προσθήκη της Toyota στην κατηγορία των C-SUV. Ωστόσο, για τη δημιουργία του έχει χρησιμοποιηθεί η «ηλεκτρική» πλατφόρμα της ιαπωνικής μάρκας, που προσφέρει όλα τα διαθέσιμα καλούδια. Δεν αντικαθιστά το γνωστό μας θερμικό C-HR, αλλά το πλαισιώνει, αποτελώντας μια ξεχωριστή πρόταση με ηλεκτρική… καρδιά. Το μήκος του είναι 4.520 χλστ. και το μεταξόνιο 2.750 χλστ., προσφέροντας αξιόλογους χώρους στο εσωτερικό για επιβάτες και αποσκευές (416 λίτρα). Έχει υψηλής ποιότητας υλικά και ξεχωρίζει η μεγάλη οθόνη infotainment 14 ιντσών.

Εφοδιάζεται με μπαταρίες χωρητικότητας 57,7 και 77 kWh, έχοντας αυτονομία που αγγίζει μέχρι και τα 600 χιλιόμετρα. Επίσης, διατίθεται σε τρία επίπεδα απόδοσης, από 167 έως 343 ίππους, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,2 δευτερόλεπτα. Διαθέσιμο σε δικίνητες ή προαιρετικά τετρακίνητες εκδόσεις, ενώ συνοδεύεται με εγγύηση της μπαταρίας για έως 11 χρόνια ή για έως 1.000.000 χιλιόμετρα. Αναμφίβολα θα είναι από τις μεγάλες πρεμιέρες που θα ανοίξουν το 2026.

TOYOTA AYGO X HYBRID

Η Toyota αξιοποίησε την υβριδική τεχνολογία που την έχει καθιερώσει όλα τα αυτά τα χρόνια στην αγορά και στο μικρότερο μοντέλο της, το Aygo X. Το σύστημα με το οποίο εφοδιάζεται είναι πλήρως υβριδικό και απαρτίζεται από έναν 3κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων, με μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και με την αρωγή ενός ηλεκτρικού μοτέρ αποδίδει 116 ίππους.

Το Aygo X Hybrid εστιάζει στην αποδοτικότητα, έχοντας μέση εργοστασιακή κατανάλωση 3,7 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 85 γρ./χλμ. Στο εσωτερικό του διατηρεί την απλότητα στη σχεδίαση, με την οθόνη 9 ιντσών ή προαιρετικά 10,5 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό για το infotainment να κλέβει τις εντυπώσεις. Πλούσια είναι και η σουίτα συστημάτων ασφάλειας, όπως σε όλα τα μοντέλα της Toyota. Επίσης, είναι διαθέσιμο στην έκδοση GR Sport, με τροποποιήσεις στα συστήματα ανάρτησης και διεύθυνσης

TOYOTA URBAN CRUISER

Το Urban Cruiser είναι μικρό SUV που έρχεται να τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας της Toyota και στην πιο εμπορική κατηγορία των B-SUV. Διαθέτει compact διαστάσεις, με μεταξόνιο 2,7 μ., που του προσφέρει αξιόλογη ευελιξία, χωρίς να περιορίζει τους διαθέσιμους χώρους στην καμπίνα του. Η τελευταία είναι πλήρως ψηφιακή, με πίνακα οργάνων που έχει οθόνη 10,25 ίντσες, ενώ η οθόνη του συστήματος π-πολυμέσων έχει διαγώνιο 10,1 ίντσες.

Διαθέσιμο με δύο μπαταρίες 49 και 61 kWh, με τεχνολογία φωσφορικού σιδήρου λιθίου, που διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους, την ασφάλεια που προσφέρουν, αλλά και το μειωμένο κόστος που έχουν. Η αυτονομία σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, είναι 300 και 400 χιλιόμετρα αντίστοιχα, για τις εκδόσεις με τη μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς, ενώ στην περίπτωση της τετρακίνητης έκδοσης, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία η αυτονομία διαμορφώνεται στα 350 χιλιόμετρα.

VW T-ROC

Το νέο T-Roc έρχεται με νέα, πιο τολμηρή σχεδίαση, πλουσιότερη τεχνολογία και αναβαθμισμένη γκάμα κινητήρων να κάνει το λανσάρισμά του. Το SUV της VW έχει μήκος 4.372 χλστ. και μεταξόνιο 2.631 χλστ., προσφέροντας χώρους ακόμα και για τρεις επιβάτες στις πίσω θέσεις, ενώ έχει χώρο αποσκευών 465 λίτρων.

Η γκάμα κινητήρων είναι αποκλειστικά υβριδική, με μοτέρ βενζίνης και συνδυασμό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Οι εκδόσεις που θα είναι αρχικά διαθέσιμο είναι ήπια υβριδικές, με απόδοση 116 ή 150 ίππων, ενώ αργότερα ακολουθήσουν κάποιες full hybrid εκδοχές. Η μετάδοση της κίνησης περνάει στους εμπρός τροχούς, ενώ αναμένεται να προστεθεί και έκδοση 4Motion με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

VW ID.POLO

Το ηλεκτρικό ID.Polo αλλάζει τα πάντα στη γκάμα της VW, καθώς έρχεται να ενσωματωθεί στη μικρή κατηγορία ηλεκτροκίνητων μοντέλων που υπήρχε το κενό και πιθανότατα να ήταν αυτή με την οποία θα έπρεπε η γερμανική φίρμα να ξεκινήσει στην κατηγορία. Έχει μήκος 4 μ. και μεγάλο μεταξόνιο 2,6 μ., συνδυάζοντας ευελιξία στην κίνηση, με αξιόλογους για την κατηγορία του χώρους, τόσο για τους επιβαίνοντες, όσο και για τις αποσκευές τους (400 λίτρα). Θα προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις, από 100 ίππους ισχύος μέχρι και σπορ με 225 ίππους για το Volkswagen ID.Polo GTi.