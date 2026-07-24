Όλα τα μικρά SUV με έκπτωση στην Ελλάδα (+τιμές)

Σχεδόν 20 είναι τα μικρά SUV που διατίθενται αυτή την στιγμή στην ελληνική αγορά με έκπτωση που, σε περιπτώσεις, ξεπερνά τα 9.500 ευρώ.

Οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες που παρέχουν οι εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων στην Ελλάδα αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για το αγοραστικό κοινό.

Χάρη στις εκπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το B-SUV που ταιριάζει στις ανάγκες και το προσωπικό τους γούστο σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή.

H μάρκα λανσάρει το πρόγραμμα Peugeot Now! προσφέροντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άμεσα επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα με σημαντικό όφελος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το νέο Peugeot 2008 Turbo 100 στην έκδοση Style Plus διατίθεται από 21.400 ευρώ.

Επιπλέον, τα Peugeot 2008 Hybrid 110 και 145 με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 διατίθονται με σημαντικό όφελος έως 2.500 ευρώ, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της υβριδικής τεχνολογίας 48V της γαλλικής μάρκας, με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε αστικές συνθήκες.

Citroen C3

Με σημαντικές εκπτώσεις που μειώνουν την αρχική του τιμή γίνεται διαθέσιμο το Citroen C3. Η τιμή εκκίνησης με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της γαλλικής μάρκας είναι 17.500 ευρώ και αφορά στην έκδοση “YOU!”. Το C3 προσφέρεται και με 48βολτη υβριδική τεχνολογία με 110 ίππους, με την εισαγωγική τιμή να ανέρχεται στα 22.100 ευρώ, στην πλουσιότερη έκδοση εξοπλισμού Plus.

Το μικρό SUV είναι διαθέσιμο και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με αρχική τιμή 17.900 ευρώ (μαζί με κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια) στην έκδοση “Urban”. Αυτή αντλεί ενέργεια από μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh για έως και 212 χλμ. αυτονομίας, με ηλεκτροκινητήρα 113 PS.

Suzuki e Vitara

Ακόμη πιο προσιτή γίνεται η απόκτηση του νέου Suzuki e Vitara χάρη στο Electric Bonus των 3.000 ευρώ που προσφέρει η Suzuki και ο Όμιλος Σφακιανάκη.

Το Suzuki Electric Bonus ισχύει άμεσα για όλες τις παραγγελίες του μοντέλου και συνοδεύει όλες τις εκδόσεις. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδυάσουν το όφελος αυτό με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», διαμορφώνοντας συνολικό όφελος 6.000 ευρώ.

Η βασική έκδοση ξεκινά πλέον από 24.670 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης, ενώ η τετρακίνητη έκδοση AllGrip-e διατίθεται από 30.670 ευρώ.

Nissan Juke

Με σημαντικό όφελος διατίθεται το Nissan Juke στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “Nissan Summer Sales. Το αμιγώς βενζινοκίνητο Juke διατίθεται με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο, ενώ κινείται από 1.000άρη κινητήρα βενζίνης 114 ίππων και μετά από την έκπτωση ύψους 2.300 ευρώ, έχει 20.990 ευρώ αρχική τιμή.

Fiat Grande Panda

Το Fiat Grande Panda, το μοντέλο που αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα, ενισχύει περισσότερο τον value for money χαρακτήρα του χάρη στην προωθητική ενέργεια “Fiat Summer Deals”.

Για την έκδοση βενζίνης με τους 100 ίππους και το χειροκίνητο κιβώτιο των έξι σχέσεων η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων σε ποικιλία χρωμάτων χωρίς χρέωση, σε προνομιακή τιμή. Η πλειονότητα των συγκεκριμένων οχημάτων είναι στην έκδοση εξοπλισμού Icon, με τιμή που διαμορφώνεται στα 17.990 ευρώ.

Ακόμα ευκολότερη γίνεται η απόκτηση επίσης του Grande Panda Hybrid, επίσης, στην έκδοση Icon, με την έκπτωση να ανέρχεται σε 2.250 ευρώ (σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων), επίσης με δώρο το χρώμα.

Opel Mokka

Οι τιμές για το Opel Mokka ξεκινούν από 19.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης τρέχουσας προωθητικής ενέργειας) για τη βασική έκδοση βενζίνης των 136 ίππων. Οι εκδόσεις Hybrid των 145 ίππων ξεκινούν από 24.050 ευρώ, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό Mokka Electric των 156 ίππων ξεκινά από 26.900 ευρώ.

Jeep Avenger

O εκπρόσωπος της Jeep στα B-SUV διατίθεται με όφελος που ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ στις μηδενικών ρύπων εκδόσεις του. Συγκεκριμένα, στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση με τους 156 ίππους, το κόστος απόκτησης ξεκινάει από 28.400 ευρώ.

Με το ήπια υβριδικό σύνολο των έκδοση των 110 ίππων, το όφελος φτάνει τα 2.500 ευρώ, ενώ στην 4xe, η τιμή του μοντέλου διαμορφώνεται από τα 29.990 ευρώ.

Ford Puma

Η Ford Motor Ελλάς έκανε γνωστό ότι το Puma γίνεται πλέον πιο προσιτό στην ελληνική αγορά, καθώς η βασική του τιμή μειώνεται στα 21.528 ευρώ από 22.550 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Η τιμή των 21.528 ευρώ αφορά τον κινητήρα 1,0 λτ. EcoBoost των 125 ίππων που χάρη σε έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί σαν γεννήτρια ρεύματος, προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση και άμεση απόκριση στο γκάζι, ανακτώντας ενέργεια κατά την πέδηση του αυτοκινήτου.

Kia Stonic

Το ριζικά ανανεωμένο και αναβαθμισμένο Kia Stonic προσφέρεται στην Ελλάδα με έναν 1.000άρη κινητήρα τεχνολογίας T-GDI, διαθέσιμο και με ήπια υβριδική υποβοήθηση, ο οποίος συνεργάζεται είτε με 6άρι μηχανικό κιβώτιο είτε με 7τάχυτο διπλοσύμπλεκτο. Στην αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση η ισχύς του κινητήρα ανέρχεται σε 100 PS, ενώ στη mild hybrid σε 115 ίππους.

Το Stonic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από 19.190 ευρώ στην έκδοση με τους 100 ίππους (έκπτωση έως 700 ευρώ) και από 20.190 ευρώ με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 115 ίππων (με έκπτωση 500 ευρώ).

Skoda Kamiq

Το Skoda Kamiq διατίθεται με μια, ιδιαίτερα ελκυστική εμπορική πρόταση, που κάνει την απόκτησή του πιο εύκολη και προσιτή. Πιο συγκεκριμένα, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων προσφέρεται επιπλέον όφελος 2.000 ευρώ, με την αρχική του τιμή να ορίζεται από την εισαγωγική στα 19.450 ευρώ.

Διατίθεται σε κινητήρες 1,0 και 1,5 λίτρων με 116 και 150 PS αντίστοιχα, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες εκδόσεις.

Renault Captur

H Renault ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του Captur στην δημοφιλή κατηγορία των μικρών SUV, προσφέροντας το μοντέλο σε νέες, ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, όταν συνδυάζεται με το πλήρως υβριδικό σύνολο Full Hybrid E-Tech 160. Στην έκδοση εξοπλισμού Evolution Plus, οι τιμές ξεκινούν πλέον από 24.500 ευρώ, ενώ στην κορυφαία Techno από 25.900 ευρώ.

Alfa Romeo Junior

Η Alfa Romeo Junior Ibrida με τους 145 ίππους και το αυτόματο κιβώτιο προσφέρεται με έκπτωση 2.200 ευρώ. Έτσι, η τιμή της διαμορφώνεται από τα 27.990 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη σχέση αξίας και εξοπλισμού για όσους αναζητούν ένα μικρό SUV με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η Alfa Romeo Junior Ibrida συνοδεύεται από επέκταση εργοστασιακής εγγύησης και οδική βοήθεια έως 8 χρόνια ή 120.000 χλμ.

BYD Atto 2

Το Atto 2 της BYD στις αμιγώς ηλεκτρικές του εκδόσεις προσφέρεται με σημαντικές εκπτώσεις χάρη στην προωθητική ενέργεια Electric Bonus που φτάνουν τις 4.000 ευρώ.

Έτσι, σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση των 3.000 του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, οι τιμές του μοντέλου εκκινούν από τα 24.490 ευρώ για την έκδοση Active και από 29.990 ευρώ για την Comfort με τη μεγαλύτερη μπαταρία τωμ 64,8 kWh.

ΜΙΝΙ Αceman

Μέσα από το πρόγραμμα MINI Electric Bonus που περιλαμβάνει έκπτωσης έως 7.000 ευρώ, το αμιγώς ηλεκτρικό Aceman διατίθεται στην Ελλάδα με τιμές που ξεκινούν από τα 28.450 ευρώ για την έκδοση E, από 31.450 ευρώ στην SE και από 38.150 ευρώ στην κορυφαία John Cooper Works.

Honda HR-V

Μέσω του προγράμματος «Honda Dream Offers» και με ισχύ έως 31/8/2026, το πλήρως υβριδικό Honda HR-V προσφέρεται με έκπτωση 1.000 ευρώ και αρχική τιμή που ξεκινάει από 34.300 ευρώ.

Το σύνολό του αποτελείται από δύο compact, ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες που συνεργάζονται με έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων DOHC i-VTEC που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, μία μπαταρία ιόντων λιθίου και ένα καινοτόμο κιβώτιο μιας σχέσης μετάδοσης συνδεδεμένα με μία ευφυή μονάδα ελέγχου ισχύος.

Η απόδοση ανέρχεται στους 131 ίππους και η ροπή στα 253 Nm, με το Honda HR-V να επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα.

Kia EV3

Το Kia EV3 μπορεί να μην είναι πλέον το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο στη γκάμα της Kia (αυτός ο τίτλος ανήκει πλέον στο EV2), ωστόσο συνεχίζει να διατίθεται με γενναίες εκπτώσεις.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η μπαταρία 58,3 kWh, ενώ, όσοι επιθυμούν να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα με μία φόρτιση, μπορούν να επιλέξουν τη μπαταρία των 81,4 kWh.

Οι τιμές εκκινούν από 30.990 ευρώ στην έκδοση Earth με τη μικρή μπαταρία και φτάνουν έως τα 37.990 ευρώ στην GT-Line, χάρη στην προωθητική ενέργεια ύψους 6.000 ευρώ της Κia και των 3.000 ευρώ της κρατικής επιδότησης.

Fiat 600

Με προωθητική ενέργεια που φτάνει τα 900 ευρώ είναι αυτή την στιγμή διαθέσιμο το Fiat 600. Οι τιμές εκκινούν από 20.990 ευρώ στην έκδοση βενζίνης των 100 ίπων που συνεργάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο που στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το ήπια υβριδικό Fiat 600 ξεκινάει από τα 24.390 ευρώ.

ΚGM Tivoli

Το KGM Tivoli διατίθεται πλέον στην Ελλάδα σε νέα χαμηλότερη τιμή που ενισχύει τον value for money χαρακτήρα του.

Συγκεκριμένα, το κόστος απόκτησης του μοντέλου ξεκινάει πλέον από 16.990 ευρώ (από 18.000 ευρώ πριν) για τον βενζινοκινητήρα των 135 ίππων στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Business, τιμή που το καθιστά ένα από τα φθηνότερα μοντέλα στην κατηγορία του.

smart #1

To μικρό SUV της smart, το μήκους 4,27 μέτρων #1 προσφέρεται με συνολικό όφελος που φτάνει τα 9.500 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει έκπτωση smart bonus, όφελος απόσυρσης και την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Το κόστος απόκτησης ξεκινάει από τα 27.450 ευρώ για την έκδοση με τη μπαταρία των 49 kWh και τους 272 ίππους.