Όλες οι τιμές του ανανεωμένου Toyota Yaris Cross στην Ελλάδα

Το μοντέλο-ηγέτης της ελληνικής αγοράς πλέον σταδιοδρομεί με ακόμα πιο σύγχρονο χαρακτήρα, προβάλλοντας ικανό να διατηρήσει την κυριαρχία του.

Το Toyota Yaris Cross αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Το 2025 ήταν το best-seller ανεξαρτήτως κατηγορίας, ενώ εξίσου υψηλές πτήσεις καταγράφει και το τρέχον έτος.

Πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα είναι η ανανεωμένη έκδοση του ιαπωνικού B-SUV η οποία σηματοδοτεί αισθητικές αλλαγές, αλλά και επεμβάσεις ουσίας.

Σε επίπεδο εμφάνισης, στο μπροστινό μέρος πρωταγωνιστεί νέα μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος, με μεγαλύτερη παρουσία μαύρου χρώματος. Τα φωτιστικά LED σώματα είναι επίσης ανασχεδιασμένα και περιλαμβάνουν DRLs σε όλες τις εκδόσεις.

Η διευρυμένη χρωματική παλέτα και οι νέες επιλογές ζαντών ενισχύουν το στιλ του Toyota Yaris Cross, την ίδια ώρα που η καμπίνα φέρει -μεταξύ άλλων- κομψά πλατινέ ένθετα.

Τα συστήματα κίνησης έχουν μείνει όπως ήταν και επομένως στη βάση τοποθετείται το υβριδικό σύνολο απόδοσης 116 ίππων και 141 Nm ροπής που επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση 4,4 λτ./100 χλμ.

Παράλληλα, η υβριδική τεχνολογία προσφέρεται και με απόδοση 130 ίππων/185 Nm ροπής, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να πετύχει το 0-100 χλμ./ώρα σε 10,7 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση που ανακοινώνει η Toyota είναι 4,4 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται σε 99-115 γραμ.CΟ2/χλμ. Το υβριδικό σύνολο μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με σύστημα τετρακίνησης (AWD-i), το οποίο σηματοδοτεί την ενσωμάτωση ανάρτησης με διπλά ψαλίδια στον πίσω άξονα.

Εισαγωγική έκδοση είναι η Active, η οποία φέρει ζάντες 16”, ράγες οροφής, αισθητήρες βροχής, αυτόματη λειτουργία προβολέων, LED τεχνολογία στα φώτα ημέρας, τα μπροστινά φώτα και τα φλας, εξωτερικούς θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, οθόνη πολυμέσων 9”, κάμερα οπισθοπορείας και προηγμένο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας Toyota T-Mate.

Ακολουθούν οι εκδόσεις Active Plus, Style, Style Plus, Elegant, GR Sport και Premiere Edition, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 24.470 ευρώ (εξοπλιστικό πακέτο Active).

Τα επίπεδα Active και Active Plus συνδυάζονται με το υβριδικό σύνολο των 116 ίππων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν το σύνολο των 130 PS και συνδυάζονται -προαιρετικά- με τετρακίνηση.