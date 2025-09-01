Όμιλος BMW: 3 εκατ. πωλήσεις εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων από τους Βαυαρούς

Τον περασμένο Ιούλιο το BMW Group είχε ανακοινώσει την πώληση του 1.500.000ού αμιγώς ηλεκτρικού του οχήματος.

Ένα νέο ρεκόρ πωλήσεων εξηλεκτρισμένων οχημάτων σημείωσε ο όμιλος BMW, παραδίδοντας το υπ’ αριθμόν 3.000.000 επαναφορτιζόμενο αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο ορόσημο υπέγραψε μια plug-in υβριδική Σειρά 3 που πέρασε τη γραμμή συναρμολόγησης του εργοστασίου του Μονάχου.

«Με την παράδοση του 3.000.000ού εξηλεκτρισμένου οχήματος, ο όμιλος BMW πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, που υπογραμμίζει ότι τα εξηλεκτρισμένα οχήματα αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας το οποίο διατηρεί τεχνολογική ουδετερότητα.

Επιπλέον, περισσότερα από ένα στα τέσσερα οχήματα του BMW Group που πωλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν εξηλεκτρισμένα», δηλώνει ο Jochen Goller, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, υπεύθυνος τομέα Πελατών, Μαρκών και Πωλήσεων.

Η Ευρώπη αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη αγορά για τα εξηλεκτρισμένα οχήματα του ομίλου. Πάνω από το 60% των παγκόσμιων παραδόσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων του BMW Group πραγματοποιήθηκε στην ήπειρο που αποτελεί και την έδρα της εταιρείας. Το μερίδιο των εξηλεκτρισμένων οχημάτων στις συνολικές πωλήσεις του Group στην Ευρώπη υπερβαίνει ήδη το 40%. Ιδιαίτερα τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW κατέγραψαν πρόσφατα αυξημένη ζήτηση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο στις πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τον Ιούλιο, ο Όμιλος BMW είχε ήδη ανακοινώσει την πώληση του 1.500.000ού αμιγώς ηλεκτρικού του οχήματος: πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό MINI Countryman από το εργοστάσιο της Λειψίας, το οποίο παραδόθηκε σε πελάτη στην Πορτογαλία.

Αν όλα τα 1,5 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που έχει παραδώσει το BMW Group από τότε που κυκλοφόρησε το BMW i3 τοποθετούνταν το ένα δίπλα στο άλλο, θα εκτείνονταν σε απόσταση άνω των 6.500 χιλιομέτρων — περίπου όσο από το Μόναχο στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει ο Όμιλος.

Επισημαίνει δε ότι εταιρική στρατηγική του BMW Group παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ηλεκτρική, ψηφιακή και κυκλική κινητικότητα του μέλλοντος.

Σήμερα η προϊοντική γκάμα του ομίλου BMW (σ.σ. όλες οι μάρκες που εντάσσονται στους κόλπους του) περιλαμβάνει περισσότερα από 15 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα καθώς και πάνω από 10 plug-in υβριδικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η ανανεωμένη BMW iX, με αυτονομία πάνω από 700 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.