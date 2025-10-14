Όμιλος Volkswagen: 6,6 εκατ. παραδόσεις οχημάτων το 9μηνο

Η ηλεκτροκίνηση αποτέλεσε και φέτος τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου Volkswagen.

Σε 6,6 εκατομμύρια ανήλθαν οι παραδόσεις οχημάτων του Ομίλου Volkswagen το 9μηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η άνοδος αυτή αντανακλά τη δυναμική της εκτεταμένης προϊοντικής ανανέωσης του Ομίλου, με 60 νέα μοντέλα των brands Volkswagen, Audi, Skoda κλπ. που παρουσιάστηκαν την τελευταία διετία. Παρά τις προκλήσεις στις αγορές της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ισχυρές επιδόσεις σε Νότια Αμερική (+15%), Δυτική Ευρώπη (+3%) και Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη (+10%) οδήγησαν σε καθαρή θετική πορεία, όπως αναφέρει ο όμιλος.

Στην Ευρώπη, περισσότερα από 2,9 εκατομμύρια οχήματα του Ομίλου Volkswagen παραδόθηκαν, καταγράφοντας άνοδο 4,1% συνολικά και 8% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ στη Γερμανία η αύξηση έφτασε το 4,6%.

Στη Νότια Αμερική, οι πωλήσεις των brands του Ομίλου Volkswagen σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη +14,9%, με την αγορά της Βραζιλίας να ενισχύεται κατά 6,8%. Στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, η πτώση παρέμεινε ελεγχόμενη (–2,8%) ενόψει των νέων ηλεκτρικών λανσαρισμάτων του Ομίλου στην Κίνα, με τις παραδόσεις να ξεπερνούν 2.207.000 οχήματα.

Ηλεκτρικό ρεκόρ

Η ηλεκτροκίνηση αποτέλεσε και φέτος τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου Volkswagen. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 42%, φτάνοντας τις 717.500 μονάδες.

Η Ευρώπη σημείωσε άνοδο +78%, οι ΗΠΑ +85%, ενώ στην Κίνα καταγράφηκε προγραμματισμένη μείωση (-43%) λόγω της επικείμενης παρουσίασης νέων μοντέλων.

Το ποσοστό συμμετοχής των ηλεκτρικών στο σύνολο των παραδόσεων αυξήθηκε σημαντικά, από 8% σε 11% παγκοσμίως και από 12% σε 20% στη Δυτική Ευρώπη. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων ηλεκτρικών μοντέλων συγκαταλέγονται τα Volkswagen ID.4 / ID.5, ID.3, Audi Q4 e-tron και Q6 e-tron, Skoda Elroq και Skoda Enyaq. Με μερίδιο αγοράς περίπου 27%, ο Όμιλος Volkswagen παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς BEV.

Τα πρώτα σε παραδόσεις ηλεκτρικά οχήματα του ομίλου VW

Volkswagen ID.4 / ID.5 – 128.900 Volkswagen ID.3 – 88.800 Audi Q4 e-tron (περ. Sportback) – 65.700 Audi Q6 e-tron (περ. Sportback) – 63.800 Skoda Elroq – 60.400 Skoda Enyaq (περ. Coupé) – 58.100 Volkswagen ID.7 (περ. Tourer) – 55.500 Volkswagen ID. Buzz (περ. Cargo) – 42.900 Porsche Macan – 36.300 CUPRA Born – 32.900

Άνοδος στις παραγγελίες και στα plug-in υβριδικά

Οι παραγγελίες στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 17% στο 9μηνο, ενώ οι παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά παρουσίασαν άνοδο +64%, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου το 22% του συνόλου. Παράλληλα, οι παραδόσεις Plug-in Hybrid (PHEV) αυξήθηκαν κατά 55%, φτάνοντας τις 299.000 μονάδες. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα νέα PHEV του Ομίλου Volkswagen οφείλεται στις βελτιωμένες επιδόσεις και την ηλεκτρική αυτονομία τους που φτάνουν έως 143 χλμ.