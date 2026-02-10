Omoda 5 SHS-H: Από 24.900 ευρώ το υβριδικό crossover των 224 ίππων

Με προηγμένη υβριδική τεχνολογία και εκτενές τεχνολογικό οπλοστάσιο, το Omoda 5 SHS-H διεκδικεί με αξιώσεις την προσοχή του αγοραστικού κοινού.

Η Omoda & Jaecoo πρόσφατα διεύρυνε την γκάμα μοντέλων της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας το Omoda 5 SHS-H, ένα crossover μήκους 4,4 μέτρων που ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) και συγκαταλέγεται στα βασικά οχήματα της στρατηγικής ανάπτυξης της μάρκας στην Ευρώπη.

Η πλήρως υβριδική τεχνολογία SHS διαχειρίζεται με έξυπνο τρόπο την ισχύ, την κατανάλωση και την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο, με ευφυή εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε παρέμβασης από τον οδηγό.

Ραχοκοκαλιά του Omoda 5 SHS-H αποτελεί το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh, και ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο κιβώτιο (DHT).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 224 PS, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ., με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.

O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει θερμική απόδοση 44,5%, ενώ το αυτόματο κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια, όπως αναφέρει η εταιρεία, την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Σύμφωνα με την Omoda & Jaecoo, χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, κιβωτίου και μπαταρίας, το Omoda 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ, Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική χαμηλού φορτίου λειτουργία, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με τη μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία.

Το μοντέλο ξεκινάει αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ τα προγράμματα οδήγησης Eco και Sport επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του.

Το Omoda 5 SHS-H, το οποίο έχει αποσπάσει 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, είναι εξοπλισμένο με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το Adaptive Cruise Control (ACC), το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), και η Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων (BSD).

Επιπλέον, εξοπλίζεται με 7 αερόσακους και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες, που περιλαμβάνουν θερμοκρασίες από -30°C έως 50°C, καθώς και εκτεταμένες δοκιμές ανθεκτικότητας σε απόσταση 100.000 χιλιομέτρων.

Στην ασφάλεια συνδράμει η τεχνολογία AI Model 2.0, που είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, επιτρέποντας στο όχημα να αναγνωρίζει λωρίδες και να προσαρμόζεται σε περισσότερες από πέντε καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι και ομίχλη.

Το Omoda 5 SHS-H είναι επίσης εξοπλισμένο με παθητική προστασία τύπου κλωβού και υψηλής αντοχής χάλυβα, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του χώρου επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σττον εξοπλισμό του crossover περιλαμβάνεται και το σύστημα συν-οδήγησης ανθρώπου–μηχανής Bosch MPC3 EVO. Αξιοποιώντας ενισχυμένη υπολογιστική ισχύ AI και εκπαίδευση σε εκατομμύρια πραγματικά σενάρια, προσφέρει πιο έξυπνη αναγνώριση λωρίδων και πρόβλεψη διαδρομής, διορθώνοντας προληπτικά αποκλίσεις στις κατάλληλες στιγμές.

Το Omoda 5 SHS-H είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 24.900 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και 7 χρόνια οδική βοήθεια. Επιπροσθέτως, διατίθεται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και επιτόκιο από 6,9%.

Στην Ελλάδα, η Omoda & Jaecoo εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart.