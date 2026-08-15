Omoda & Jaecoo: Τα μοντέλα της στην Ελλάδα (+τιμές)

H Omoda & Jaecoo διαθέτει στην γκάμα της τέσσερις επιλογές, οι οποίες στο σύνολό τους, συνδυάζονται με εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα.

Μία από τις κινεζικές εταιρείες που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού αγοραστικού κοινού είναι η Omoda & Jaecoo, θυγατρική του κινεζικού κολοσσού Chery.

Την εισαγωγή της στην Ελλάδα έχει αναλάβει η O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς που αντιπροσωπεύει την Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα και η γκάμα της περιλαμβάνει αυτή την στιγμή τέσσερα μοντέλα: Τα Omoda 5 και Omoda 9 και τα Jaecoo 5 και Jaecoo 7, ωστόσο σύντομα η παρουσία της αναμένεται να επεκταθεί περισσότερο.

Omoda 5: Υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό

To Omoda 5 έχει μήκος 4,37 μέτρα, νούμερο που το κατατάσσει στην κατηγορία των C-SUV και προσφέρεται με δύο διαφορετικά κινητήρια σύνολα. Το πρώτο αφορά ένα πλήρως υβριδικό σύστημα με όνομα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία χωρητικότητας 1,8 kWh, και ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο κιβώτιο (DHT).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 224 PS και η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., επίδοση που επαληθεύτηκε στη δοκιμή μας.

Το αυτοκίνητο προσφέρεται και σε ηλεκτρική εκδοχή. Αποδίδει 204 ίππους και 340 Nm ροπής, έχοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα. Με μέση εργοστασιακή κατανάλωση 15,5 kWh/100 χλμ. υπόσχεται αυτονομία που αγγίζει τα 430 χιλιόμετρα. Μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 32 λεπτά της ώρας.

Οι τιμές του πλήρως υβριδικού εκκινούν από τα 25.600 ευρώ, ενώ αυτές του ηλεκτρικού από 31.500 ευρώ, περιλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Omoda 9: Τετρακίνητο με 537 ίππους