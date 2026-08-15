Omoda & Jaecoo: Τα μοντέλα της στην Ελλάδα (+τιμές)

H Omoda & Jaecoo διαθέτει στην γκάμα της τέσσερις επιλογές, οι οποίες στο σύνολό τους, συνδυάζονται με εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα.
Μία από τις κινεζικές εταιρείες που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού αγοραστικού κοινού είναι η Omoda & Jaecoo, θυγατρική του κινεζικού κολοσσού Chery.
Την εισαγωγή της στην Ελλάδα έχει αναλάβει η O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς που αντιπροσωπεύει την Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα και η γκάμα της περιλαμβάνει αυτή την στιγμή τέσσερα μοντέλα: Τα Omoda 5 και Omoda 9 και τα Jaecoo 5 και Jaecoo 7, ωστόσο σύντομα η παρουσία της αναμένεται να επεκταθεί περισσότερο.
Omoda 5: Υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό
To Omoda 5 έχει μήκος 4,37 μέτρα, νούμερο που το κατατάσσει στην κατηγορία των C-SUV και προσφέρεται με δύο διαφορετικά κινητήρια σύνολα. Το πρώτο αφορά ένα πλήρως υβριδικό σύστημα με όνομα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία χωρητικότητας 1,8 kWh, και ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο κιβώτιο (DHT).
Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 224 PS και η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., επίδοση που επαληθεύτηκε στη δοκιμή μας.
Το αυτοκίνητο προσφέρεται και σε ηλεκτρική εκδοχή. Αποδίδει 204 ίππους και 340 Nm ροπής, έχοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα. Με μέση εργοστασιακή κατανάλωση 15,5 kWh/100 χλμ. υπόσχεται αυτονομία που αγγίζει τα 430 χιλιόμετρα. Μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 32 λεπτά της ώρας.
Οι τιμές του πλήρως υβριδικού εκκινούν από τα 25.600 ευρώ, ενώ αυτές του ηλεκτρικού από 31.500 ευρώ, περιλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».
Omoda 9: Τετρακίνητο με 537 ίππους
To τετρακίνητο Omoda 9 αποτελεί την κορωνίδα της γκάμας της Omoda & Jaecoo στην Ελλάδα. Είναι ο εκπρόσωπός της στην κατηγορία των D-SUV και τροφοδοτείται από ένα plug-in υβριδικό σύστημα συνδυαστικής απόδοσης 537 ίππων και 650 Nm ροπής.
Κάτω από το καπό υπάρχει ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης άμεσου ψεκασμού 1.499 κ.εκ. Συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τριών σχέσεων Super Hybrid DHT και δύο ηλεκτροκινητήρες εμπρός. Ένας ακόμα ηλεκτρικός βρίσκεται πίσω και δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς, ανεξάρτητα από το εμπρός σύστημα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά για 145 χλμ. (WLTP).
Η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινάει από 48.500 ευρώ.
Jaecoo 5: Νέα προσθήκη στην C-SUV κατηγορία
Το Jaecoo 5 είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στην γκάμα της Omoda & Jaecoo. Είναι ένα σύγχρονο SUV που τοποθετείται στην καρδιά της δημοφιλούς κατηγορίας των C-SUV και ξεκινά την εμπορική του πορεία στη χώρα μας με αρχική τιμή από τις 26.200 ευρώ για την πλήρως υβριδική του έκδοση και από 28.900 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική.
Το υβριδικό Jaecoo 5 SHS-H αξιοποιεί το εξελιγμένο σύστημα Super Hybrid System, το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων DHT και αποδίδει συνδυαστικά 224 ίππους, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, η μάρκα ανακοινώνει 5,3 λτ./100 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP.
Όσοι είναι έτοιμοι να κάνουν το βήμα στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, μπορούν επιλέξουν Jaecoo 5 EV. Εξοπλισμένο με ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς 211 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 61 kWh, προσφέρει συνδυαστική ηλεκτρική αυτονομία έως και 402 χιλιόμετρα.
Jaecoo 7: Πλήρως υβριδικό και plug-in
Τη γκάμα ολοκληρώνει το Jaecoo 7. Πρόκειται για ένα C-SUV μήκους 4,5 μ., πλάτους 1,865 μ., ύψους 1,680 μ., με μεταξόνιο 2,672 μ. Διατίθεται ως πλήρως υβριδικό (SHS-H) με 224 ίππους, χρησιμοποιώντας το σύνολο του Omoda 5 και κοστολογείται από 30.900 ευρώ.
Υπάρχει και έκδοση SHS-P, όπως την ονομάζει η εταιρεία. Στην πράξη είναι μια plug-in υβριδική εκδοχή του μοντέλου, με απόδοση 340 ίππους. Μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 90 χιλιόμετρα, ενώ συνδυαστικά έχει αυτονομία που ξεπερνάει τα 1.200 χιλιόμετρα. Διατίθεται πλέον μόνο στην εξοπλιστική έκδοση Exclusive με τιμή από 42.490 ευρώ.