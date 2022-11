Online παραγγελίες για το νέο Ford Explorer Plug-in hybrid

Η νέα πλατφόρμα online παραγγελιών στον ιστότοπο της Ford στην Ελλάδα σας δίνει τη δυνατότητα με λίγα μόλις «κλικ» να παραγγείλετε το νέο, 7θέσιο Ford Explorer Plug-In Hybrid.

Η νέα, αναβαθμισμένη πλατφόρμα online παραγγελιών στον ιστότοπο της Ford στην Ελλάδα σας δίνει τη δυνατότητα με λίγα μόλις «κλικ» να δείτε, να διαμορφώσετε, να επιλέξετε και τελικά να παραγγείλετε το νέο, 7θέσιο Ford Explorer Plug-In Hybrid των 457PS μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού σας τηλεφώνου. Επιπλέον επιλογές αφορούν και την ανταλλαγή του παλιού οχήματός σας.

Υπερθεματίζοντας στον πρωταγωνιστικό ρόλο του διαδικτύου στη σύγχρονη εποχή, η Ford Motor Ελλάς δεν σταματά να εξελίσσει και να αναβαθμίζει τις online υπηρεσίες της δίνοντας ξεχωριστή έμφαση και στον τομέα του e-commerce. Έτσι, μετά την αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E, οι πελάτες της Ford στην Ελλάδα μπορούν τώρα να εμβαθύνουν σε ένα online ταξίδι καινοτόμων υπηρεσιών και για το Explorer Plug-In Hybrid.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, του tablet, ή ακόμα και του κινητού σας τηλεφώνου και με απλά βήματα, η νέα, απόλυτα λειτουργική πλατφόρμα online παραγγελιών και αγοράς του νέου, 7θέσιου Explorer Pug-In Hybrid την οποία μπορεί εύκολα να βρει κανείς στο www.ford.gr σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε με ακρίβεια την έκδοση που επιθυμείτε και να τη διαμορφώσετε πλήρως, ενώ στη συνέχεια από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου σας να την παραγγείλετε online με μερικά ακόμα «κλικ», επιλέγοντας ταυτόχρονα και τον Έμπορο από τον οποίο επιθυμείτε να την παραλάβετε.

Αναζήτηση και επιλογή μέσα από το πανευρωπαϊκό απόθεμα και παράδοση κατ’ εντολή του πελάτη

Επιπρόσθετα, η Ford σας παρέχει σήμερα μέσα από τη σχετική πλατφόρμα την ευκαιρία εφόσον το επιθυμείτε, να δείτε και να αναζητήσετε το Explorer Plug-In Hybrid που θέλετε να αγοράσετε μέσα από μία λίστα που περιέχει όλο το διαθέσιμο απόθεμα οχημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της πλατφόρμας για το νέο Explorer Plug-In Hybrid περιλαμβάνουν επίσης πολλές ακόμα δυνατότητες και καινοτόμες λειτουργίες που έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο να καταστήσουν την εμπειρία σας κορυφαία. Έτσι, πέρα από όλα τα παραπάνω, μπορείτε τώρα να επιλέξετε αν το νέο Explorer Plug-In Hybrid που έχετε επιλέξει να αγοράσετε θα παραδοθεί σε εσάς στο κατάστημα ενός Εμπόρου Ford, ή σε άλλο χώρο που εσείς θα υποδείξετε.

Ανταλλάξτε το παλιό σας αυτοκίνητο

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαθέσετε το παλιό σας αυτοκίνητο για ανταλλαγή, η online πλατφόρμα διαμόρφωσης και παραγγελίας για το νέο Explorer Plug-In Hybrid σας επιτρέπει με εύκολα βήματα να ενημερώσετε τον Έμπορο Fοrd. Το μόνο που έχετε να κάνετε σε αυτό το στάδιο είναι απλά να καταγράψετε μέσα από συγκεκριμένα πεδία τα στοιχεία του μεταχειρισμένου οχήματός σας ώστε ο Έμπορος Ford να προχωρήσει στην εκτίμηση της αξίας του. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα!

Προγραμματίστε την παράδοση και ενημερωθείτε για την πορεία της παραγγελίας σας

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω, καθώς μπορείτε να προγραμματίσετε ακόμη και το χρόνο παράδοσης του νέου αυτοκινήτου σας. Πιο συγκεκριμένα, όταν το αγαπημένο σας Explorer Plug-In Hybrid φτάσει στον Έμπορο Ford, θα λάβετε μία σχετική ειδοποίηση και στη συνέχεια μπορείτε να προγραμματίσετε εσείς τον χρόνο που σας βολεύει να πραγματοποιηθεί η παράδοσή του χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του λογαριασμού Ford.

Επίσης, από τη στιγμή που θα κάνετε την παραγγελία σας μπορείτε να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες όσο και χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία της μέσα από ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι ειδοποιήσεις που μπορούν να ληφθούν αφορούν μεταξύ άλλων τόσο το στάδιο παραγωγής του αυτοκινήτου σας, αλλά και την παρακολούθηση της πορείας του μέχρι την άφιξη του στην Ελλάδα αλλά και την πρώτη περίοδο χρήσης.

Τα 10 στοιχεία που κάνουν το Ford Explorer Plug-In Hybrid να ξεχωρίζει

Ηλεκτροκίνηση για 7 επιβάτες. Χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, το νέο Explorer PHEV μπορεί να ταξιδέψει έως και 48 km (WLTP) μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ μεταφέρει άνετα 7 άτομα.

Χώροι και δύναμη. Με ισχύ 457PS, το Explorer PHEV είναι σε θέση να επιταχύνει από στάση έως τα 100 km/h σε μόλις 6,0 δευτερόλεπτα. Διαθέσιμο είναι και το ειδικό πρόγραμμα Sport για βελτιωμένη οδηγική απόλαυση.

Ενέργεια για όλους τους επιβάτες. Πέντε παροχές ρεύματος των 12 volt, τέσσερις θύρες USB και μία ασύρματη επιφάνεια φόρτισης διευκολύνουν τους επιβάτες να διατηρούν φορτισμένα εν κινήσει τα smartphone, τα tablet και άλλες συσκευές τους.

Εύκολη ρυμούλκηση. Συνδυάζοντας την ισχύ ενός βενζινοκινητήρα με την εκείνη ενός ηλεκτροκινητήρα, το νέο Explorer PHEV μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.500 κιλά, χάρη στο πρόγραμμα λειτουργίας Tow/Haul που προσφέρει στον οδηγό απόλυτο έλεγχο και εμπιστοσύνη.

Απολαύστε περισσότερα. Το νέο Explorer PHEV διαθέτει ένα σύστημα ήχου της B&O με απόδοση 980 watt, κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας τριών ζωνών, Active Park Assist 2, Adaptive Cruise Control με Stop & Go, ηλεκτρικά εμπρός καθίσματα και μόντεμ FordPass Connect.

Έτοιμο για περιπέτεια. Το νέο Explorer PHEV δεν σταματά πουθενά και χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Trail, Slippery και Deep Snow/Sand μέσω του Terrain Management System , μπορεί να κινηθεί άνετα ακόμα και στις πιο δύσκολες επιφάνειες, ακόμη και στο ηλεκτρικό πρόγραμμα λειτουργίας EV Now.

Σταθμεύστε χωρίς προβλήματα. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος οχήματα μπορεί να αγχώνουν τον οδηγό κατά τη διαδικασία της στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία Active Park Assist 2 του νέου Explorer PHEV επιτρέπει το αυτοματοποιημένο παρκάρισμα σε παράλληλους και κάθετους χώρους στάθμευσης. Το Park-out Assist βοηθά επίσης και κατά την έξοδο από χώρους στάθμευσης.

Άνετο όσο η πολυθρόνα του σπιτιού σας. Τα εμπρός καθίσματα είναι θερμαινόμενα, αεριζόμενα και διαθέτουν και ηλεκτρική ρύθμιση, ενώ εκείνα της δεύτερης σειράς είναι επίσης θερμαινόμενα. Τα καθίσματα της τρίτης σειράς μπορούν να αναδιπλωθούν ή να επανέλθουν στην αρχική τους θέση με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κίνηση με μηδενικούς ρύπους. Το Explorer PHEV δίνει στους οδηγούς τον απόλυτο έλεγχο της ηλεκτρικής ισχύος επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα EV Now, EV Later, EV Auto και EV Charge. Επιλέξτε πότε θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης μηδενικών εκπομπών, πότε θα εξοικονομήσετε ενέργεια για χρήση σε μεταγενέστερο χρόνο, πότε θα αφήσετε το όχημα να αποφασίσει μόνο του και πότε θα φορτίσετε την μπαταρία την ώρα που κινήστε.

Μεγάλο εκεί που το χρειάζεστε. Κάθε κάθισμα του νέου Explorer PHEV παρέχει περίπου 1 μέτρο χώρο μεταξύ της βάσης του και της οροφής – έτσι ακόμα και επιβάτες με ύψος μπασκετμπολίστα μπορούν να νιώσουν άνετα. Με τα πέντε πίσω καθίσματα πλήρως αναδιπλωμένα, το Explorer PHEV προσφέρει ένα χώρο φόρτωσης με χωρητικότητα έως και 2.274 λίτρα – τιμή που ισοδυναμεί με περισσότερες από 10 μπανιέρες