Opel: Ανταλλαγή παλαιού αυτοκινήτου με όφελος έως 4.100 ευρώ

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης.

Η Opel καθιστά ευκολότερη την απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου, λανσάροντας το πρόγραμμα ανταλλαγής “Trade-Up”.

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το μοντέλο Opel της επιλογής τους ανταλλάσσοντας το παλαιό τους αυτοκίνητο και εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel. Με αυτόν τον τρόπο, η μάρκα επιβραβεύει όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το όχημά τους, κάνοντας την απόκτηση ενός νέου μοντέλου ακόμη πιο προσιτή.

Στο πρόγραμμα ανταλλαγής “Trade-Up” συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της Opel, που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης:

Opel Corsa : Το δημοφιλές αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό. Διαθέσιμο με όφελος έως 3.300 ευρώ.

: Το δημοφιλές αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό. Διαθέσιμο με όφελος έως Opel Mokka : Το δυναμικό SUV που ξεχωρίζει για τη βραβευμένη σχεδίασή του, τον προηγμένο εξοπλισμό και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Διαθέσιμο με όφελος έως 2.700 ευρώ.

: Το δυναμικό SUV που ξεχωρίζει για τη βραβευμένη σχεδίασή του, τον προηγμένο εξοπλισμό και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Διαθέσιμο με όφελος έως Opel Frontera : Το ευρύχωρο και πολυδιάστατο SUV 5 ή 7 θέσεων, ιδανικό για οικογένειες, αλλά και για όσους αναζητούν άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διαθέσιμο με όφελος έως 2.500 ευρώ.

: Το ευρύχωρο και πολυδιάστατο SUV 5 ή 7 θέσεων, ιδανικό για οικογένειες, αλλά και για όσους αναζητούν άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διαθέσιμο με όφελος έως Opel Grandland: Το κορυφαίο SUV της Opel, που συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα άνεσης. Διαθέσιμο με όφελος έως 4.100 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα ανταλλαγής “Trade-Up” με μια επίσκεψη στο Επίσημο Δίκτυο Opel.