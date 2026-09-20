Το Astra diesel είναι πλέον ακόμη φθηνότερο, χάρη στο πιο γενναιόδωρο προωθητικό πρόγραμμα της Opel.

Σε μια περίοδο που τα υβριδικά έχουν τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις των αυτοκινήτων και τα ηλεκτρικά ενισχύουν συνεχώς το μερίδιό τους, το diesel εξακολουθεί να έχει τη δική του γοητεία για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο.

Η Opel είναι μια από τις μάρκες που αναγνωρίζει πως το πετρέλαιο έχει ακόμη θέση στην αγορά και για αυτό, η ελληνική αντιπροσωπεία της μάρκας αποφάσισε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του Opel Astra diesel, το οποίο κατείχε ήδη τον τίτλο του πλέον προσιτού πετρελαιοκίνητου μοντέλου στην Ελλάδα, κάνοντάς το ακόμα φθηνότερο.

Νέα, χαμηλότερη τιμή

Χάρη στο νέο, ακόμα πιο γενναιόδωρο προωθητικό πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας, η αρχική τιμή του γερμανικού μικρομεσαίου υποχωρεί στα 24.700 ευρώ, από τα 24.900 ευρώ που απαιτούνταν μέχρι πρότινος. Μπορεί η μείωση των 200 ευρώ να φαίνεται εκ πρώτη όψεως συμβολική, όμως στην πράξη αποτελεί μια κίνηση ουσίας σε μια κατηγορία όπου το κάθε ευρώ μετράει.

Κάτω από το καπό του πετρελαιοκίνητου Opel Astra εδράζεται το γνώριμο υπερτροφοδοτούμενο σύνολο των 1.5 λίτρων του ομίλου Stellantis, το οποίο αποδίδει 130 ίππους στις 3.750 σ.α.λ. και πλούσια ροπή 300 Nm μόλις από τις 1.750 σ.α.λ.

Το Astra μετά το facelift που δέχτηκε.

Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών από τα paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Εντός πόλης, η κατανάλωση, όπως είδαμε στη δοκιμή του, διατηρείται κοντά στα 6,0 λτ./100 χλμ., όμως στον ανοιχτό δρόμο, ταξιδεύοντας με ταχύτητες 120 και 130 χλμ./ώρα, η κατανάλωση γυροφέρνει τα 4,3 λτ./100 χλμ., αποδεικνύοντας στην πράξη πως το diesel συνεχίζει να αποτελεί ιδανική λύση για όποιον κάνει πολλά χιλιόμετρα μακριά από την πόλη.

Ο εξοπλισμός της εισαγωγικής έκδοσης

Στην εισαγωγική έκδοση και στην στιμή των 24.700 ευρώ, το Opel Astra diesel προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού: Εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats εμπρός, από ανακυκλωμένα υλικά σε γκρι, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, το Pure Panel σύμπλεγμα πίσω από το τιμόνι που περιλαμβάνει πίνακα οργάνων 10 ιντσών και οθόνη αφής 10 ιντσών για την υποστήριξη του συστήματος infotainment, μονοζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενους καθρέπτες, cruise control και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός & πίσω, προβολείς LED, φώτα πορείας & φλας LED, πίσω φώτα LED, αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων & μηχανική ρύθμιση δέσμης προβολέων, αυτόματα φώτα διασταύρωσης, αισθητήρα βροχής κ.α.