Opel Corsa: Τώρα διαθέσιμο με όφελος έως 3.700 ευρώ

Τα Corsa, Mokka, Frontera και Grandland γίνονται διαθέσιμα με εκπτώσεις που φτάνουν τα 4.300 ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Opel Days.

H Opel εγκαινιάζει ένα νέο εμπορικό πρόγραμμα με την ονομασία “Opel Deals” που καθιστά ευκολότερη την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου.

Η γερμανική εταιρεία καλεί τους υποψήφιους πελάτες να επισκεφθούν τις Εκθέσεις Opel σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τα δημοφιλή μοντέλα της, να τα οδηγήσουν και τελικά να αποκτήσουν το μοντέλο Opel της επιλογής τους σε νέες χαμηλότερες τιμές έως και 4.300 ευρώ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων.

Στο πρόγραμμα Opel Deals συμμετέχουν:

Opel Corsa

To μικρό αυτοκίνητο που πρωταγωνιστεί το 2026 στην ελληνική αγορά γίνεται διαθέσιμο με όφελος έως 3.700 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά το ηλεκτρικό μοντέλο, ενώ με χαμηλότερo όφελος προσφέρονται και οι ήπια υβριδικές εκδόσεις.

Στην έκτη του γενιά, το γερμανικό supermini είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με ποιότητα κατασκευής που ξεπερνά τον μέσο όρο της κατηγορίας. Παραμένει ταυτόχρονα ιδιαίτερα πρακτικό στην καθημερινή χρήση και προσφέρεται με μια πλούσια γκάμα κινητήρων, που καλύπτει επιλογές βενζίνης, ήπια υβριδικά σύνολα (mild hybrid) αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Opel Mokka

Το Mokka τοποθετείται στην βάση της προϊοντικής πυραμίδας των SUV μοντέλων της Opel και μπορεί να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες ενός οδηγού τόσο μέσα στην πόλη όσο και εκτός αυτής.

Η φαρέτρα μηχανικών συνόλων περιλαμβάνει τρεις επιλογές. Η γκάμα έχει ως αφετηρία τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων που αποδίδει 136 ίππους, ενώ το ίδιο μοτέρ συνδυάζεται και 48βολτη υβριδική τεχνολογία για την απόδοση 145 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Παράλληλα, το Opel Mokka προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό με ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, που αντλεί ενέργεια από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 54 kWh για έως και 397 χλμ. αυτονομίας, ενώ πρόσφατα προστέθηκε στη γκάμα και η έκδοση GSE των 280 ίππων.

Οι εκπτώσεις φτάνουν τα 4.200 ευρώ.

Opel Frontera

Το Opel Frontera έχει μήκος 4,38 μέτρα και ξεχωρίζει χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του. Παράλληλα είναι πολύ ευρύχωρο και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, τη στιγμή που ο ψηφιακός διάκοσμος είναι υψηλού επιπέδου.

Όον αφορά τα κινητήρια σύνολα, το Frontera διαθέτει αποδοτικά ήπια υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων. Χάρη στο πρόγραμμα Opel Deals, γίνεται διαθέσιμο με όφελος έως 3.500 ευρώ.

Opel Grandland

Το Opel Grandland, στη δεύτερη γενιά του, αποτελεί το μεγαλύτερο SUV της μάρκας και υιοθετεί τις αρχές της σχεδίασης «Opel Compass» που εισήγαγε το Experimental concept,

Η γκάμα κινητήρων του Opel Grandland περιλαμβάνει ήπια υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Το πρώτο βήμα είναι η hybrid έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο και τους 145 ίππους με τιμή από 31.900 ευρώ, στη γκάμα υπάρχει διαθέσιμο ένα plug-in σύνολο με 195 ίππους, ενώ, όσοι είναι έτοιμοι να κάνουν το βήμα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το Grandland Electric προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με ισχύ 213 και 325 ίππους, με τη δεύτερη να είναι τετρακίνητη.

Το όφελος στην περίπτωση του Grandland φτάνει τα 4.300 ευρώ.

Οι ειδικές τιμές του προγράμματος Opel Deals ισχύουν έως τις 31 Μαΐου ή μέχρι εξαντλήσεως του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων αυτοκινήτων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στο Επίσημο Δίκτυο Opel, καθώς και στο opel.gr.