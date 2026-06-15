Opel Mokka: Με όφελος έως 4.200 ευρώ

Το B-SUV προτάσσει νεανική σχεδίαση, πλήρες τεχνολογικό οπλοστάσιο και μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης. Μείωση τιμών και για τα Corsa, Frontera και Grandland.

Έως και τις 30 Ιουνίου, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αυτοκινήτων, θα διαρκέσει το Opel Deals, το πρόγραμμα της γερμανικής μάρκας που καθιστά ευκολότερη την απόκτηση ενός μοντέλου από την γκάμα της.

Ένα από τα αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν είναι το Opel Mokka -ο εκπρόσωπος του brand στην κατηγορία των μικρών SUV- το οποίο προσφέρεται με όφελος έως και 4.200 ευρώ.

Τοποθετείται στη βάση της προϊοντικής πυραμίδας των SUV της Opel και μπορεί να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες ενός οδηγού τόσο μέσα στην πόλη όσο και εκτός αυτής. Ξεχωρίζει για το μοντέρνο design του, την καλή ποιότητα κατασκευής, το σύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο, όπως και τη μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης, με επιλογές βενζίνης, mild hybrid και 100% electric.

Η αμιγώς βενζινοκίνητη εκπροσώπηση ενσωματώνει κινητήρα 1,2 λίτρων που αποδίδει 136 ίππους, ενώ το ίδιο μοτέρ συνδυάζεται και με 48βολτη υβριδική τεχνολογία. Σε αυτή την περίπτωση η δύναμη ανέρχεται σε 145 ίππους και φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Το Opel Mokka προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό με ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, που αντλεί ενέργεια από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 54 kWh για έως και 397 χλμ. αυτονομίας, ενώ πρόσφατα προστέθηκε στη γκάμα και η έκδοση GSE των 281 ίππων.

Στο πρόγραμμα Opel Deals συμμετέχουν επίσης τα Corsa, Frontera και Grandland, με όφελος 3.700 ευρώ, 3.500 ευρώ και 4.300 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν προσφορά για το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (εδώ) της Opel στην Ελλάδα.