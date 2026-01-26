Opel: Σημαντική αύξηση στις ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων το 2025 στην Ελλάδα

Καθοριστική συμβολή στην επιτυχία της μάρκας είχε το Opel Frontera, το νέο πολυδιάστατο SUV που σημείωσε 1.107 ταξινομήσεις.

Αυξημένες κατά 18% ήταν οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων της Opel στην ελληνική αγορά το περασμένο έτος σε σύγκριση με το 2024, όπως ανακοίνωσε η μάρκα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το νέο Opel Frontera, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος για την εμπορική πορεία μάρκας την περσινή χρονιά.

Συγκεκριμένα, το πολυδιάστατο SUV Frontera σημείωσε 1.107 ταξινομήσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επίδοση επιτεύχθηκε σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, καθώς η εμπορική πορεία του μοντέλου ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2025.

Με μήκος 4,385 μ. και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 λτ. το Frontera προσφέρει λύσεις στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Διατίθεται σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και την άνεση. Το Frontera διαθέτει αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Οι τιμές για το Opel Frontera Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από 22.900 ευρώ, μετά από προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας.