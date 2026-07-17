Peugeot 2008 με νέο τούρμπο κινητήρα – Πόσο κοστίζει το δημοφιλές SUV;

Η νέα αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση, όπως και οι Hybrid παραλλαγές με αυτόματο κιβώτιο e-DCS6, προσφέρονται με σημαντικό όφελος μέσω του Peugeot Now!.

Η Peugeot ενισχύει την γκάμα του 2008, προσφέροντας το μικρό SUV με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100. Τόσο το συγκεκριμένο μοντέλο, όσο και οι Hybrid εκδόσεις, προσφέρονται με όφελος.

Ο νέος κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά κινητήρων βενζίνης της γαλλικής μάρκας, αντικαθιστώντας τον PureTech. Εξελιγμένος με γνώμονα τη βελτίωση της απόδοσης, της οικονομίας και της αξιοπιστίας, αποτελεί έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, τα έμβολα και ο κορμός του κινητήρα. Αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 205 Nm ροπής από 1.750 σ.α.λ. για άμεση απόκριση και ελαστικότητα στην καθημερινή οδήγηση.

Σύμφωνα με την Peugeot, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί τη λειτουργία του κινητήρα σε όλο το φάσμα των στροφών, ενισχύοντας την απόδοση στις χαμηλές στροφές και προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη οδηγική άνεση. Παράλληλα, το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar), σε συνδυασμό με τη λειτουργία βάσει του κύκλου Miller και την υψηλή σχέση συμπίεσης, συμβάλλουν στη βελτίωση της θερμοδυναμικής απόδοσης, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂.

Η υιοθέτηση καδένας χρονισμού και η συνολική ανασχεδίαση του κινητήρα ενισχύουν την αξιοπιστία, ενώ το διάστημα προγραμματισμένης συντήρησης αυξάνεται πλέον στα 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα.

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Peugeot Now!

Επιπροσθέτως, η μάρκα λανσάρει το πρόγραμμα Peugeot Now! ποσφέροντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άμεσα επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα με σημαντικό όφελος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το νέο Peugeot 2008 Turbo 100 στην έκδοση Style Plus διατίθεται από 21.400 ευρώ. Για όσους αναζητούν ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό, το 2008 Turbo 100 στην έκδοση Allure διατίθεται από 22.400 ευρώ. Η κορυφαία έκδοση της γκάμας προσφέρει ένα ιδιαίτερα πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Adaptive Cruise Control,

PEUGEOT i-Cockpit, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10″,

Connected Navigation 3D,

σύστημα ορατότητας με κάμερες 360°,

σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry & Start),

ασύρματη φόρτιση smartphone,

σύστημα επόπτευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection),

πίσω φιμέ κρύσταλλα

ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Επιπλέον, τα Peugeot 2008 Hybrid 110 και 145 με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 διατίθονται με σημαντικό όφελος έως 2.500 ευρώ, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα της υβριδικής τεχνολογίας 48V της γαλλικής μάρκας, με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε αστικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα και τα προνόμια του προγράμματος Peugeot Now!, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της μάρκας ή να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα: https://www.PEUGEOT.gr/buy/PEUGEOT-now.html