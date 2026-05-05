Peugeot 2008 – Opel Corsa: Στην κορυφή της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου

Δύο μοντέλα του ομίλου Stellantis κυριαρχούν στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, με τις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ να διαμορφώνονται κοντά στις 50.000, σημειώνοντας αύξηση άνω του 2% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Κορυφαία επιλογή για τους οδηγούς συνεχίζουν να είναι τα μικρά hatchback (b-segment/supermini) και τα μικρά SUV (B-SUV), δύο κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου.

Σε αμφότερα τα segments την κούρσα των πωλήσεων οδηγούν δύο μοντέλα του ομίλου Stellantis, και συγκεκριμένα τα Peugeot 2008 και Opel Corsa.

Με συνολικά 2.516 ταξινομήσεις, το γαλλικό μοντέλο με έμβλημα το λιοναράρι κυριαρχεί στην κατηγορία των B-SUV καταγράφοντας μερίδιο 13,2%, την ίδια ώρα που αποτελεί και το πρώτο σε συνολικές ταξινομήσεις στην αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Από τη μεριά του Opel Corsa, με 1.912 ταξινομήσεις αναδεικνύεται ηγέτης στο segment τον μικρών hatchback, σημειώνοντας μερίδιο σχεδόν 19%.

Peugeot 2008

Το Peugeot 2008 διεκδικεί την προσοχή του κοινού προτάσσοντας διακριτή σχεδιαστική κατεύθυνση, ποιοτικό εσωτερικό περιβάλλον και πλήρη γκάμα κινητήρων.

Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση με τον 3κύλινδρο 1.200άρη κινητήρα PureTech απόδοσης 100 PS/205 Nm ο οποίος συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Τον ίδιο κινητήρα φέρει και η 48βολτη υβριδική έκδοση, συνολικής απόδοσης 110 ίππων, με το θερμικό μοτέρ να πλαισιώνεται από ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων και 51 Nm ροπής, εγκατεστημένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (e-DCS6). Παράλληλα, ενσωματώνεται μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 0,9 kWh που καθιστά εφικτή την κίνηση του 2008 αμιγώς ηλεκτρικά σε ταχύτητες έως 30 χλμ./ώρα ή και σε υψηλότερες κατά τη διάρκεια του ρολαρίσματος.

Το 2008 απευθύνεται και στους φίλους της μηδενικών ρύπων κινητικότητας, προσφερόμενο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις 136 και 156 PS.

Opel Corsa

Πίσω από την επιτυχία του Corsa βρίσκεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του, και ειδικότερα το μοντέρνο design του, οι σύγχρονες τεχνολογίες του, αλλά και η μεγάλη γκάμα εκδόσεων όσον αφορά τους κινητήρες.

Το βενζινοκίνητο Corsa κινείται από υπερτροφοδοτούμενο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η ήπια υβριδική έκδοση των 110 ίππων (με αυτόματο κιβώτιο) που επιτρέπει τη διάνυση αρκετών μέτρων εντός του αστικού ιστού δίχως τη χρήση καυσίμου. Το γερμανικό supermini είναι διαθέσιμο και ως αμιγώς ηλεκτρικό, σε εκδόσεις 136 και 156 ίππων.

Σύμφωνα με την Opel, οι υψηλές εμπορικές πτήσεις του μοντέλου οφείλονται σε μεγάλ βαθμό στην έκδοση Corsa Edition Plus (1,2T 100 PS), η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή 18.600 ευρω (με προωθητικό πρόγραμμα).