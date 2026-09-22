Peugeot 208: Από 18.900 ευρώ και με νέο turbo κινητήρα

Η Peugeot ενισχύει τη γκάμα του ανανεωμένου 208 με έναν νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης απόδοσης 101 ίππων.

Το Peugeot 208 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον επιτυχημένα μικρά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς. Μετά την αισθητική του ανανέωση και την προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας, το 208 κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα, διευρύνοντας τις επιλογές του με τον νέο κινητήρα βενζίνης Turbo 100.

Νέος κινητήρας Turbo 100

Ο νέος κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά κινητήρων βενζίνης της μάρκας. Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, τα έμβολα και το μπλοκ κυλίνδρων.

Αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ., συνεργάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και προσφέρει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να πετύχει το σπριντ από στάση εώς τα 0-100 χλμ./ώρα σε 10,1 δευτερόλεπτα, με μέγιστη ταχύτητα τα 195 χλμ./ώρα.

Η Peugeot ανααφέρει ότι το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης 350 bar, σε συνδυασμό με τη λειτουργία βάσει του κύκλου Miller, την υψηλή σχέση συμπίεσης και τη νέα σχεδίαση των εμβόλων, συμβάλλει στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂.

Η κατανάλωση βενζίνης βάσει WLTP περιορίζεται στα 5,1 λτ./100 χλμ. σε μεικτές συνθήκες, ενώ οι εκπομπές CO₂ των 116 γρ./χλμ. εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο.

Με καδένα και δοκιμασμένος σε πραγματικές συνθήκες

Η υιοθέτηση καδένας χρονισμού υψηλής αντοχής και η συνολική ανασχεδίαση βασικών μερών του κινητήρα ενισχύουν τη στιβαρότητα και την αξιοπιστία του, σύμφωνα με την εταιρεία. Κατά την εξέλιξή του, ο Turbo 100 υποβλήθηκε σε περισσότερες από 30.000 ώρες δοκιμών σε δυναμόμετρα, ενώ πρωτότυπα οχήματα διένυσαν συνολικά περισσότερα από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την αντοχή του κινητήρα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις συντήρησης είναι μειωμένες, με το προγραμματισμένο service να πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.

Peugeot 208 Turbo 100 Style Plus: Πλούσιος εξοπλισμός από 18.900 ευρώ

Το 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900 ευρώ στην έκδοση Style Plus, η οποία προσφέρει τεχνολογίες και στοιχεία άνεσης που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προβολείς τεχνολογίας LED με αυτόματη λειτουργία, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, Connected Navigation 3D με αναγνώριση φωνητικών εντολών, Cruise Control με Speed Limiter, κάμερα οπισθοπορείας 180° με εμπρός/πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, εμπρός υποβραχιόνιο και ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Την εικόνα ολοκληρώνουν τα φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών και οι ζάντες 16 ιντσών.