Peugeot 308 από 24.900 ευρώ: Τι προσφέρει το φθηνότερο diesel της αγοράς

Tο Peugeot 308 αποτελεί το πιο προσιτό diesel μοντέλο στην Ελλάδα. Προσφέρεται σε τέσσερα εξοπλιστικά επίπεδα και οι τιμές του εκκινούν από 24.900 ευρώ.

Το πετρελαιοκίνητο Peugeot 307 έχει στο μηχανοστάσιό του τον γνωστό 1,5 λίτρων BlueHDi κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους στις 3.750 σ.α.λ. και 300 Nm ροπής από χαμηλά στις 1.750 σ.α.λ..

Η κίνηση στέλνεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ολοκληρώνει το σπριντ από στάση έως στα 100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα και να πετυχαίνει μέγιστη τελική ταχύτητα 207 χλμ./ώρα. Η μέση μικτή κατανάλωση είναι 4,9 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές φτάνουν τα 129 γρ./χλμ..

Οι εκδόσεις εξοπλισμού

Η εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού είναι η Style, η οποία περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16”, Full LED προβολείς, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, δύο οθόνες 10 ιντσών για το σύστημα infotainment και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, ασύρματο Mirror Screen, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Keyless Start (εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί), πίσω αισθητήρες στάθμευσης και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένου Active Safety Brake με κάμερα και ραντάρ και σύστημα διατήρησης λωρίδας.

Η Style Plus προσθέτει μεταξύ άλλων πλοήγηση 3D και σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών, κάμερα οπισθοπορείας 180° HD, φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Η Allure έχει αναβαθμισμένη αισθητική και περιλαμβάνει επιπλέον: νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, σκούρα πίσω κρύσταλλα, Keyless Access / Start (είσοδος και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί), HD κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης, σπορ καθίσματα σε συνδυασμό ύφασμα με τεχνητό δέρμα. Διαθέτει επίσης επιπλέον διακοσμητικά στοιχεία σε γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα και εμπλουτισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό άνεσης.

Τέλος η κορυφαία GT έρχεται με τεχνολογία Peugeot LED Matrix, φωτιζόμενη μάσκα και λογότυπο, ειδικές ζάντες 18 ιντσών και 3D ψηφιακό πίνακα οργάνων. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι επενδύσεις Alcantara® με δυνατότητα επιλογής καθισμάτων με θέρμανση και λειτουργία μασάζ (προαιρετικός εξοπλισμός) και τα σπορ πεντάλ αλουμινίου. Το σύστημα Peugeot i Connect® Advanced με συνδεδεμένη πλοήγηση TomTom, εξατομικευμένα i-Toggles και πακέτο Connect Plus προσφέρει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και απομακρυσμένες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής MyPEUGEOT.

Oι τιμές του Peugeot 308 diesel

Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 PS Style: 24.900 ευρώ

Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 PS Style Plus: 26.600 ευρώ

Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 PS Allure: 27.900 ευρώ

Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 PS GT: 32.500 ευρώ