Peugeot E-208 GTi: Στην Ελλάδα το πρώτο ηλεκτρικό GTi – H τιμή του

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της Peugeot, με 281 ίππους και την υπογραφή της Peugeot Sport, είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία με τιμή 38.900 ευρώ.

Η εμπορική πορεία του Peugeot E-208 GTi ξεκινά επίσημα στην Ελλάδα, καθώς άνοιξαν οι παραγγελίες για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της γαλλικής φίρμας. Το μοντέλο προσφέρεται με τιμή 38.900 ευρώ, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους ιδιοκτήτες προγραμματίζονται προς στα τέλη του έτους.

Οδηγούμε το ηλεκτρικό Peugeot E-208 GTi στη Σκωτία

Η αναβίωση του εμβληματικού αυτού σήματος μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης μια σπουδαία παράδοση που ξεκίνησε πριν από τέσσερις και πλέον δεκαετίες με το θρυλικό 205 GTi. Το νέο μοντέλο συνδέει την ιστορική αυτή κληρονομιά με τη νέα τεχνολογία, μένοντας απόλυτα πιστό στις θεμελιώδεις αρχές της σειράς: κορυφαίες επιδόσεις, εξαιρετική ευελιξία, δυναμική οδική συμπεριφορά και, πάνω από όλα, αυθεντική οδηγική απόλαυση.

281 ίπποι με την υπογραφή της Peugeot Sport

Στην καρδιά του νέου E-208 GTi βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 281 ίππων και 345 Nm ροπής, με ειδικά εξελιγμένο High-Perfromance σύστημα διαχείρισης της ενέργειας, χωρίςπεριορισμό ισχύος ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης.

Με αναλογία μόλις 5,5 κιλά ανά ίππο, το E-208 GTi επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα, καλύπτει τα 1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα και επιταχύνει από 80 στα 120 χλμ./ώρα σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Οι επεμβάσεις της Peugeot Sport δεν περιορίζονται στην ισχύ. Το αμάξωμα είναι χαμηλωμένο κατά 25 χλστ., ενώ τα μετατρόχια έχουν αυξηθεί κατά 56 χλστ. εμπρός και 28 χλστ. πίσω. Το ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο συνδυάζεται με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ειδικά ελατήρια και αμορτισέρ με υδραυλικά stops, καθώς και πρόσθετη πίσω αντιστρεπτική δοκό 31 χλστ., με στόχο την ακρίβεια, την πρόσφυση και την οδηγική απόλαυση.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει εμπρός αεριζόμενους δίσκους 355 χλστ. με τετραπίστονες δαγκάνες και την υπογραφή Peugeot Sport. Στη λειτουργία Sport, το ESP διαθέτει ειδική ρύθμιση, ενώ η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση απενεργοποιείται, προσφέροντας πιο άμεση και φυσική αίσθηση στον οδηγό.

Αυθεντικό GTi DNA μέσα και έξω

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του E-208 GTi αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «Belchamp», τα φαρδύτερα φτερά, η ειδική εμπρός αεροτομή, ο πίσω αεροδυναμικός διαχύτης και οι χαρακτηριστικές κόκκινες λεπτομέρειες δημιουργούν μια δυναμική εμφάνιση με σαφείς αναφορές στην κληρονομιά των GTi.

Στο εσωτερικό, τα sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και αποκλειστική επένδυση, οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και η κόκκινη μοκέτα συνδυάζονται με το compact τιμόνι με επένδυση Alcantara® και έμβλημα «208 GTi». Η ειδική διαμόρφωση του Peugeot i-Cockpit® ολοκληρώνει ένα περιβάλλον απόλυτα προσανατολισμένο στην οδηγική εμπειρία.

Ο χαρακτήρας υψηλών επιδόσεων συνδυάζεται με ένα ιδιαίτερα πλήρες επίπεδο άνεσης, συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Adaptive Cruise Control Stop & Go, Highway Integrated Assist, Lane Positioning Assist, Blind Spot Detection, Peugeot Full LED Technology, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών 3D, κεντρική οθόνη αφής 10 & ιντσών HD, Connected Navigation 3D, Vision Park 360° με κάμερες HD εμπρός / πίσω, Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ασύρματη φόρτιση smartphone και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα.

Άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα

Το Peugeot E-208 GTi είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά, με τιμή 38.900 ευρώ, συνυπολογίζοντας την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος της Peugeot και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Οι πρώτες αφίξεις αναμένονται μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ μέχρι τότε το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο E-208 GTi στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο Metropolitan Expo.