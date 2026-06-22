Όφελος έως 3.400 ευρώ σε επιλεγμένα μοντέλα της Peugeot

Η Peugeot, μέσω της νέας εμπορικής πρωτοβουλίας «Peugeot Now!», προσφέρει επιλεγμένα μοντέλα με σημαντικό όφελος.

Η Peugeot παρουσιάζει μια νέα εμπορική πρωτοβουλία με όνομα «Peugeot Now!», η οποία επιτρέπει σε όσους ψάχνουν την κατάλληλη στιγμή να αγοράσουν ένα νέο αυτοκίνητο, να επωφεληθούν από εκπτώσεις που φτάνουν τα 3.400 ευρώ.

Το σημαντικό αυτό όφελος αφορά επιλεγμένα συμβατικά, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Peugeot, χωρίς στα τελευταία, να συνυπολογίζεται η ισχύουσα κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ. Η προσφορά ισχύει για τα διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική πελατοκεντρική φιλοσοφία της Peugeot, η οποία αναπτύσσει συνεχώς προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας με έμφαση στην ευελιξία, την τεχνολογία και την προσβασιμότητα.

Η σύγχρονη γκάμα της Peugeot περιλαμβάνει χάτσμπακ, στέισον-βάγκον, crossover και SUV αυτοκίνητα που μπορούν να συνδυαστούν με μια ευρεία γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει επιλογές βενζίνης ή diesel, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα και τα ειδικά προνόμια του PEUGEOT NOW!, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Peugeot ή να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Peugeot Ελλάς (εδώ).