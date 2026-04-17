Peugeot Open Days: Με ειδικά προνόμια απόκτησης νέου αυτοκινήτου

Όσοι επισκεφτούν ένα κατάστημα της μάρκας θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της και να επωφεληθούν από ειδικά προγράμματα αγοράς.

Η Peugeot παρουσιάζει την ενέργεια “Peugeot Open Days”, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ανακαλύψει νέες εκδόσεις μοντέλων και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα με ειδικά διαμορφωμένες εμπορικές προτάσεις.

Ειδικότερα, από τις 17 έως τις 25 Απριλίου, τα καταστήματα του Δικτύου Peugeot σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται τους επισκέπτες σε μια εβδομάδα αφιερωμένη στην εμπειρία, την ενημέρωση και τα ειδικά προνόμια απόκτησης.

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, οι επισκέπτες των καταστημάτων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα τελευταία μοντέλα της μάρκας, να ενημερωθούν αναλυτικά από τους συμβούλους πωλήσεων και να επωφεληθούν από ειδικά προγράμματα αγοράς.

Στις προτάσεις της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίες, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών από hatchback και fastback, έως Crossover, SUV και επαγγελματικά van, με επιλογές που περιλαμβάνουν βενζίνη, diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Ενδεικτικά, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε προτάσεις όπως το νέο Peugeot 308, που μόλις εισήλθε στην ελληνική αγορά, διαθέσιμο με τέσσερις διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης – Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό – και τιμή εκκίνησης από 24.900 ευρώ.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν την ευρεία γκάμα SUV της μάρκας, από το B-SUV 2008 (Hybrid Auto από 22.900 ευρώ) και το 3008 (Hybrid Auto από 31.900 ευρώ) το οποίο συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα με bonus ανταλλαγής, έως το 7θέσιο Peugeot 5008 (Hybrid Auto από 36.900 ευρώ).

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα γνωριμίας με την ηλεκτρική γκάμα της Peugeot που περιλαμβάνει έως και 12 ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα, με υψηλές τιμές αυτονομίας. Ενδεικτικά το Ε-208 προσφέρει έως 433 χλμ., και το E-3008 Long Range έως 701 χλμ. Τα ηλεκτρικά μοντέλα διαθέται σε νέες εκδόσεις και προνομιακές τιμές με όφελος Peugeot e-Move.

Σύμφωνα με τη μάρκα, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημά της κατά τη διάρκεια των “Open Days” θα συμμετέχουν σε κλήρωση για τη διεκδίκηση ενός ξεχωριστού δώρου: τη δυνατότητα να ζήσουν για διάστημα ενός έτους την εμπειρία του νέου Peugeot E-3008, του μοντέλου που εκφράζει τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της μάρκας.

Η ενέργεια απευθύνεται τόσο σε όσους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μάρκα, όσο και σε υποψήφιους αγοραστές που βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής του επόμενου οχήματός τους.

Για τη διευκόλυνση στην οργάνωση της επίσκεψης, έχει δημιουργηθεί ειδική online πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το: https://www.PEUGEOT.gr/buy/PEUGEOT-open-days.html