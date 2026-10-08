Πιο προσιτά τα πλήρως υβριδικά Omoda 5 και Jaecoo 5 – Οι νέες τιμές

Τα πλήρως υβριδικά Omoda 5 SHS-H και Jaecoo 5 SHS-H είναι δύο από τα μοντέλα της μάρκας που επωφελούνται από ειδική προωθητική ενέργεια και διατίθενται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με έκπτωση ύψους 700 ευρώ.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην Auto Athina 2026, η Omoda & Jaecoo προσφέρει στους επισκέπτες της έκθεσης ειδική προωθητική ενέργεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τα περισσότερα μοντέλα της γκάμας της.

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, η οικογένεια αυτοκινήτων της Omoda ξεκινά από 24.900 ευρώ ενώ αυτή της Jaecoo από 26.200 ευρώ. Οι τιμές αυτές αφορούν το Omoda 5 SHS-H στην εξοπλιστική έκδοση Comfort και το Jaecoo 5 SHS-H στο εξοπλιστικό επίπεδο Select. Η έκπτωση φτάνει και στις δύο περιπτώσεις τα 700 ευρώ.

Κοινός παρονομαστής και των δύο παραπάνω μοντέλων είναι το υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία χωρητικότητας 1,8 kWh, και ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο κιβώτιο (DHT). Το σύστημα κίνησης – και στις δύο περιπτώσεις – αποδίδει συνδυαστική ισχύ 224 PS, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ., με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.

To Jaecoo 5 SHS-H.

Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, οι δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει στα δύο μοντέλα, έδειξαν πως η μέση κατανάλωση καυσίμου σε μικτές συνθήκες γυροφέρνει τα 5,3-5,4 λτ./100 χλμ..

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Δοκιμάζουμε το υβριδικό Jaecoo 5 SHS-H

Στην Ελλάδα, η Omoda & Jaecoo εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη.

Η εμπορική και After-Sales δραστηριότητα των δύο μαρκών υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης με 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε Μαρούσι, Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μετά την πώληση.