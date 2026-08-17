Τα πλήρως υβριδικά της MG Motor: MG3, MG ZS & MG HS

Τα MG3 Hybrid+ και MG ZS Hybrid+ σημειώνουν θετική εμπορική πορεία την ελληνική αγορά, ενώ το MG HS Hybrid+ έρχεται να ενισχύσει την full hybrid γκάμα της εταιρείας.

Τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί στους απόλυτους πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς, χάρη στη δυνατότητά τους να κινούνται πολύ οικονομικά μέσα στην πόλη, εκμεταλλευόμενα την ενέργεια που προσφέρει η μπαταρία τους και παράλληλα να απολαμβάνουν την ανεξαρτησία που προσφέρει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης.

Όταν αυτά τα οφέλη συνδυάζονται με ανταγωνιστικές τιμές και πολυετή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, το συνολικό πακέτο γίνεται ιδιαίτερο ελκυστικό. Μία μάρκα που ακολουθεί την παραπάνω φιλοσοφία είναι η MG Motor. Ας γνωρίσουμε τα αυτοκίνητα που την εκπροσωπούν στην κατηγορία των πλήρως υβριδικών και αυτοφορτιζόμενων αυτοκινήτων.

MG3 Hybrid+

Η MG3 Hybrid+ είναι αυτήν τη στιγμή το πιο προσιτό full hybrid μοντέλο της κατηγορίας του, ενώ παράληλλα, χάρη στις επιδόσεις του, μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τα γρήγορα χάτσμπακ.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, αποδίδοντας 102 ίππους με εντυπωσιακή θερμοδυναμική απόδοση 41%.

Αυτός συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων και 250 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται από μια μπαταρία 1,83 kWh – χωρητικότητα ιδιαίτερα μεγάλη για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 195 ίππους και μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 3 σχέσεων. Αυτό το σύνολο χαρίζει στο MG3 Hybrid+ ταχύτερη επιτάχυνση από κάθε άλλο ανταγωνιστή του, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,0 δευτερόλεπτα και τη διαδικασία του 80-120 χλμ./ώρα να απαιτεί μόλις 5 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η οικονομία παραμένει σε πρώτο πλάνο, με τη μέση κατανάλωση σε μικτές συνθήκες να περιορίζεται στα 4,4 λτ./100 χλμ.. Στην Ελλάδα, η αρχική τιμή του μοντέλου διαμορφώνεται στις 18.950 ευρώ για την έκδοση Excite.

MG ZS Hybrid+

Το MG ZS Max Hybrid+ είναι το πιο προσιτό πλήρως υβριδικό οικογενειακό SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς το κόστος απόκτησής του ξεκινάει από τα 22.050 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια).

Το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Το θερμικό σκέλος συνθέτει ένας ατμοσφαιρικός 1.500άρης κινητήρας με ονομαστική ισχύ 102 ίππων, ενώ το ηλεκτρικό, ένα μοτέρ με απόδοση 136 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm. Συνδυαστικά, η απόδοση φτάνει στην εντυπωσιακή τιμή των 197 ίππων.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και φορτίζεται από μια γεννήτρια 45 kW. Αυτό το υβριδικό «πακέτο», το οποίο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς, μπορεί να επιταχύνει το υβριδικό ZS από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 8,7 δλ.

Όσον αφορά την οικονομία στις μετακινήσεις, η MG ανακοινώνει πως σε μικτές συνθήκες, η κατανάλωση φτάνει τα 5 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, με το οδοιπορικό στα Καλάβρυτα να δείχνει πως η μέση κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες δεν απέχει πολύ.

MG HS Hybrid+

Το MG HS Hybrid+ ενισχύει την παρουσία της MG στην κατηγορία των πλήρως υβριδικών SUV, προτάσσοντας αυτονομία άνω των 1.000 χλμ., προσιτή τιμή και 7 χρόνια εγγύηση. Οι τιμές του ξεκινούν από τα 30.900 ευρώ.

Πηγή ζωής του D-SUV των 4.670 χιλιοστών είναι η νέα προηγμένη υβριδική τεχνολογία Hybrid+ που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων.

Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατανάλωση και υψηλή οδηγική άνεση χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας, το MG HS Hybrid+ επιτυγχάνει κατανάλωση 5,5 λτ./100 χλμ., ενώ ολοκληρώνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε σε 7,9 δευτερόλεπτα.