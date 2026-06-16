Όλα τα πλήρως υβριδικά μικρά αυτοκίνητα στην Ελλάδα (+τιμές)

Τα υβριδικά μικρά είναι πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα χάρη στις compact διαστάσεις τους και τις οικονομικές μετακινήσεις που προσφέρουν.

Τα φουλ υβριδικά αυτοκίνητα του B-segment είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς, αφού μπορούν να κινούνται πολύ οικονομικά μέσα στην πόλη, εκμεταλλευόμενα την ενέργεια που προσφέρει η μπαταρία τους και παράλληλα να ελίσσονται και να παρκάρουν εύκολα μέσα στους στενούς δρόμους της πόλης.

Στις παρακάτω γραμμές, παρατίθενται όλα τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα της κατηγορίας, τα κινητήρια σύνολα τους και η χαμηλή κατανάλωση που προσφέρουν καθώς και οι αρχικές τιμές τους.

MG3 Hybrid+ από 19.750 ευρώ

Η MG προσφέρει αυτήν τη στιγμή το πιο προσιτό full hybrid μοντέλο της αγοράς, το οποίο παράλληλα κοιτάζει στα μάτια τα γρήγορα hatchback περασμένων ετών σε επίπεδο επιδόσεων.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων που λειτουργεί σε κύκλο Atkinson, αποδίδοντας 102 ίππους με εντυπωσιακή θερμοδυναμική απόδοση 41%. Αυτός συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων και 250 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται από μια μπαταρία 1,83 kWh – χωρητικότητα ιδιαίτερα μεγάλη για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 195 ίππους και μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 3 σχέσεων. Αυτό το σύνολο χαρίζει στο MG3 Hybrid+ ταχύτερη επιτάχυνση από κάθε άλλο ανταγωνιστή του, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,0 δευτερόλεπτα και τη διαδικασία του 80-120 χλμ./ώρα να απαιτεί μόλις 5 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η οικονομία παραμένει σε πρώτο πλάνο, με τη μέση κατανάλωση σε μικτές συνθήκες να περιορίζεται στα 4,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα, η αρχική τιμή του μοντέλου διαμορφώνεται στις 19.750 ευρώ για την έκδοση Excite, ενώ συνοδεύεται από την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών της MG.

Toyota Yaris Hybrid από 21.750 ευρώ

Το αυτοκίνητο που ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με την υβριδική μετακίνηση και την αστική ευελιξία συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς και μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των Ελλήνων οδηγών.

Το Toyota Yaris Hybrid προσφέρεται σε δύο εκδόσεις ισχύος με 116 ή 130 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις, η βάση είναι ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων με απόδοση 92 ίππους, ο οποίος πλαισιώνεται από δύο ηλεκτρικά μοτέρ. Το πρώτο αποδίδει 80 ίππους στην έκδοση των 116 PS και 84 ίππους σε εκείνη των 130 PS, ενώ το δεύτερο λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας των 0,76 kWh.

Η πιο προσιτή επιλογή στη Ελλάδα ξεκινά από τα 21.750 ευρώ για την έκδοση Live με τους 116 ίππους, η οποία ξεχωρίζει για την κορυφαία οικονομία της με μόλις 3,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές CO2 στα 87 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, ενώ για τα πρώτα 100 χλμ./ώρα χρειάζεται 9,7 δευτερόλεπτα.

Το Yaris καλύπτεται από την ελληνική αντιπροσωπεία με εγγύηση 6 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων, η οποία όμως μπορεί να επεκταθεί έως τα 11 έτη μέσω του προγράμματος Toyota Relax, χωρίς επιπλέον κόστος, με μόνη προϋπόθεση την τακτική συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο δίκτυο.

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Mazda 2 Hybrid από 22.521 ευρώ

Αποτελώντας τον καρπό της στρατηγικής συνεργασίας με την Toyota, το Mazda 2 Hybrid μοιράζεται το ίδιο DNA με το Yaris, αλλά έχει τη δική του ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα.

Η Mazda έβαλε τη δική της υπογραφή προχωρώντας σε αισθητικές παρεμβάσεις στους προφυλακτήρες, τα φωτιστικά σώματα και τα σήματα, ενώ παράλληλα αναβάθμισε την ηχομόνωση της καμπίνας και έδωσε μια πιο οδηγοκεντρική ρύθμιση στην ανάρτηση.

Κάτω από το καπό συναντάμε το αυτοφορτιζόμενο σύστημα με τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα των 1.490 κ.εκ. (92 ίπποι) και έναν ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, με τη συνολική ισχύ να διαμορφώνεται στους 116 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. Η κίνηση μεταδίδεται μπροστά μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου e-CVT, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 175 χλμ./ώρα.

Στον τομέα της κατανάλωσης, το Mazda 2 Hybrid εντυπωσιάζει εξίσου, απαιτώντας μόλις 3,8 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο.

Η τιμή εκκίνησης στην ελληνική αγορά ορίζεται στις 22.521 ευρώ, με το μοντέλο να συνοδεύεται από 6 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης (ή 150.000 χλμ.) και επιπλέον 12 χρόνια εγγύηση για την αντιδιαβρωτική προστασία του αμαξώματος.

Renault Clio E-Tech από 24.900 ευρώ

Το Renault Clio E-Tech συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη εμπορική του πορεία στην Ελλάδα, προτάσσοντας την προηγμένη full hybrid τεχνολογία του δίπλα στις εκδόσεις βενζίνης και LPG.

Το σύστημα E-Tech των 160 ίππων, το οποίο έχει εξελιχθεί από τη Horse Powertrain, επιτρέπει στο Clio να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και στο 80% των αστικών μετακινήσεων, προσφέροντας μια συνολική αυτονομία που μπορεί να αγγίξει τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα ντεπόζιτο.

Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 3,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές CO2 δεν ξεπερνούν τα 89 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Η Renault εφαρμόζει εδώ μια ιδιαίτερα έξυπνη αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από τη Formula 1, συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων άμεσου ψεκασμού, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία 1,4 kWh με εξελιγμένο σύστημα ψύξης και ένα προηγμένο multi-mode κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη (με δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον θερμικό κινητήρα).

Το Renault Clio E-Tech είναι διαθέσιμο με τιμές που ξεκινούν από τις 25.900 ευρώ, προσφέροντας παράλληλα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και ισάριθμα χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.

Honda Jazz από 25.190 ευρώ

Το Honda Jazz μπορεί να τοποθετείται λόγω μεγέθους στο B-segment, όμως η υποδειγματική εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων το καθιστούν ένα από τα πιο πρακτικά compact μοντέλα, με highlight τα πασίγνωστα αναδιπλούμενα καθίσματα Magic Seats.

Το full υβριδικό σύστημα της Honda αποδίδει συνδυαστικά 122 ίππους και 253 Nm ροπής, χρησιμοποιώντας έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων (107 ίππων) και δύο ηλεκτροκινητήρες που αντλούν ενέργεια από μια compact μπαταρία ιόντων λιθίου. Ο κατασκευαστής ανακοινώνει μέση κατανάλωση 4,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα 102 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Με τη βοήθεια ενός κιβωτίου μονής σχέσης που στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς, το Jazz ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 9,5 δευτερόλεπτα, με την τελική του ταχύτητα να περιορίζεται στα 175 χλμ./ώρα.

Η τιμή του στην ελληνική αγορά ξεκινά από τις 25.190 ευρώ, με το πακέτο αγοράς να περιλαμβάνει 5 χρόνια (ή 100.000 χλμ.) εργοστασιακή εγγύηση για το υβριδικό σύστημα, 12 χρόνια για τη διάβρωση των δομικών μερών και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια μέσω του προγράμματος Honda Assist.