Ποια αυτοκίνητα αγοράζουν οι οδηγοί στην Αθήνα και ποια στη Θεσσαλονίκη – Η μάρκα που ενώνει τις δύο πόλεις

Από τις οπαδικές προτιμήσεις έως τις διαφωνίες για την ονοματοδοσία των εθνικών φαγητών, πολλά είναι όσα χωρίζουν τον κάτοικο της Αθήνας από εκείνον της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν, όμως, και κοινά, όπως η αγάπη για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτου.

Διατηρεί τη δυναμική της η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε καινούργια ΙΧ, παρά τη συρρίκνωση της αγοραστικής τους δύναμης και την εδραίωση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Το 11μηνο του 2025 οι συνολικές ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ ανέρχονται σε 133.455 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,0% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Η Toyota εξακολουθεί να αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή για τους Έλληνες οδηγούς, με τις πωλήσεις της να φτάνουν τις 20.933 μονάδες (μερίδιο αγοράς 15,7%), ενώ την τριάδα συμπληρώνουν οι Peugeot και Hyundai, με 10.960 (8,2%) και 9.304 (7,0%) ταξινομήσεις αντίστοιχα.

Τα αυτοκίνητα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Η κυριαρχία της Toyota αποτυπώνεται και στην αγορά της Αθήνας, όπου το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025 έχει ταξινομήσει συνολικά 13.983 αυτοκίνητα, δηλαδή 73.3% περισσότερα από την Peugeot που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (8.019 ταξινομήσεις), έχοντας και αυτή πρωταγωνιστική θέση στις προτιμήσεις όσων αναζητούν ένα καινούργιο αυτοκίνητο.

Την τριάδα στην πρωτεύουσα συμπληρώνει η Opel, με 5.629 ταξινομήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Ενδεικτικό της κυριαρχίας της επί αθηναϊκού εδάφους είναι το γεγονός ότι σε κάθε μήνα του 2025 η Toyota βρέθηκε αδιάλειπτα στην κορυφή των ταξινομήσεων. Η ίδια κατάσταση καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης η ιαπωνική μάρκα ηγείται των πωλήσεων με 1.504 αυτοκίνητα.

Στον αντίποδα, στη Θεσσαλονίκη, τα υπόλοιπα σκαλιά του βάθρου καταλαμβάνονται από διαφορετικές αυτοκινητοβιομηχανίες και δη από τη Hyundai με 611 ταξινομήσεις και τη Suzuki με 524.

Τα best-sellers της Ελλάδας

Σε όλη την επικράτεια, η Toyota εκπροσωπείται με δύο μοντέλα στο Top-5 με τα πρώτα σε πωλήσεις μοντέλα. Το Toyota Yaris Cross (7.222 ταξινομήσεις) καταλαμβάνει την κορυφή, με το hatchback, Yaris, να βρίσκεται στην τρίτη θέση (5.036), πίσω από το Peugeot 2008 (6.248).

Τoyota Yaris Cross: 7.222 Peugeot 2008: 6.248 Toyota Yaris: 5.036 Citroen C3: 4.804 Suzuki Vitara: 4.000

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερα στα πέντε μοντέλα του Top 5 ανήκουν στην κατηγορία των B-SUV, που με μερίδιο αγοράς 35,8% (11μηνο 2025) κυριαρχούν στα ελληνικά αυτοκινητικά δρώμενα.