Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα προτιμούν οι οδηγοί στην Ελλάδα;

Η ηλεκτροκίνηση ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η διείσδυσή της εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, οι ταξινομήσεις καινούργιων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανέρχονται σε 2.987 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,8% συγκριτικά με το τετράμηνο του περασμένου έτους. Πλέον τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 6,1% των ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ, από 5,5% και 4,4% που ήταν το μερίδιό τους το ίδιο διάστημα του 2025 και του 2024 αντίστοιχα.

Δημοφιλέστερη κατηγορία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούν τα μεσαίου μεγέθους SUV (D-SUV) με μερίδιο 24,84%, ενώ πολύ καλές επιδόσεις σημειώνουν και τα μικρομεσαία SUV (C-SUV) με 23,5%.

Οι ηλεκτρικοί πρωταθλητές των πωλήσεων

Σε αυτές τις κατηγορίες τοποθετούνται και τα δύο από τα τρία πρώτα σε ταξινομήσεις ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς για το τετράμηνο, αν και την πρώτη θέση καταλαμβάνει ένα μικρό αυτοκίνητο (B-segment).

Αυτό είναι το BYD Dolphin Surf, που με μήκος 3.990 χλστ. κινείται απρόσκοπτα εντός αστικού ιστού. Προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις, με την εισαγωγική να αποδίδει 89 PS, ενσωματώνοντας μπαταρία 22 kWh για έως 220 χλμ. αυτονομίας. Ίδια ιπποδύναμη έχει και η μεσαία, “Boost”, με μεγαλύτερη, όμως, μπαταρία 43,2 kWh για διάνυση έως και 322 χλμ. με μια φόρτιση.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Comfort η οποία συνδυάζει την ίδια μπαταρία με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 157 ίππων. Η αυξημένη ισχύς έχει ως αποτέλεσμα ελαφρώς μειωμένη αυτονομία, στα 310 χλμ.

Το BYD Dolphin Surf αριθμεί 231 ταξινομήσεις, αφήνοντας πίσω του το μεσαίου μεγέθους SUV Tesla Model Y και το οικογενειακό SUV Mini Countryman, τα οποία έχουν διατεθεί σε 180 και 177 μονάδες αντίστοιχα. Την πεντάδα συμπληρώνουν το αυτοκίνητο πόλης Hyundai Inster με 175 αυτοκίνητα και το μεσαίου μεγέθους σεντάν Model 3, το οποίο με 133 ταξινομήσεις χαρίζει στην Tesla διπλή εκπροσώπηση στο τοπ 5.

Το τετράμηνο του έτους η BYD είναι η πρώτη και σε επίπεδο κατασκευαστών, με 613 πωλήσεις που μεταφράζονται σε μερίδιο 20,5% στην ελληνική αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.