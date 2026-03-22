Ποιες κινεζικές μάρκες κυριαρχούν στην Ελλάδα – Οι Big 3 που σαρώνουν

Το δίμηνο του τρέχοντος έτους τρεις μάρκες έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στη λίστα με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επί ελληνικού εδάφους, χτίζοντας απόσταση ασφαλείας από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Εκ βάθρων έχει αλλάξει ο αυτοκινητικός χάρτης στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, με την έλευση Κινέζων κατασκευαστών που έχουν δώσει τέλος στο μονοπώλιο των παραδοσιακών ευρωπαϊκών, ασιατικών και ιαπωνικών δυνάμεων.

Με δεδομένο ότι κάποιες κινεζικές μάρκες έχουν λαμπερό παρελθόν και βαριά κληρονομιά, ενώ άλλες αριθμούν μόλις λίγα έτη ζωής, έχουν ξεκινήσει την εμπορική δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά από διαφορετική αφετηρία, αλλά με τον ίδιο στόχο: να διεκδικήσουν την προσοχή του αγοραστικού κοινού.

Υπερβαίνουν τις 15 σε αριθμό -χωρίς να συμπεριλαμβάνονται όσες επιχειρούν στον κλάδο των microcars και των επαγγελματικών- ενώ στο σύνολό τους εκπροσωπούνται από έμπειρες εισαγωγικές εταιρείες που εργάζονται πυρετωδώς για να εξασφαλίσουν στα νέα τους εμπορικά σήματα μια θετική εμπορική πορεία.

Μέχρι στιγμής, το 2026, τρεις μάρκες έχουν πάρει ισχυρό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, χτίζοντας μια σημαντική απόσταση ασφαλείας. Στην κορυφή των πωλήσεων το πρώτο δίμηνο του έτους φιγουράρει η MG με συνολικά 695 αυτοκίνητα, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά αφορούν το MG ZS Max, ένα οικονειακό SUV που σήμερα κατέχει τον τίτλο του δημοφιλέστερου κινεζικού μοντέλου στην Ελλάδα.

Η MG, γνωστή για το βρετανικό παρελθόν της και σήμερα υπό την ιδιοκτησία της κινεζικής SAIC, ξεκίνησε το ταξίδι της στη χώρα μας το φθινόπωρο του 2023, ενώ εκπροσωπείται από τον Όμιλο Συγγελίδη που μεταξύ άλλων εισάγει τις μάρκες Peugeot, Mazda, Citroen και Opel.

Τη δεύτερη θέση μοιράζονται δύο εταιρείες και συγκεκριμένα η BYD, η οποία το 2025 κατάφερε να αναδειχθεί ως ο ηγέτης της εγχώριας αγοράς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και η Chery -αμφότερες με 454 πωλήσεις. Πολιορκητικός κριός της BYD, με εισαγωγέα τον Όμιλο Σφακιανάκη, είναι με 94 μονάδες το αμιγώς ηλεκτρικό Dolphin Surf, ένα μικρό SUV μήκους 3.990 χλστ., την ίδια ώρα που ηγέτης της Chery (εισαγωγέας ο Όμιλος Σπανός) είναι το Tiggo 4. Το SUV των 4.320 χλστ. έχει διατεθεί σε 347 μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύει πάνω από το 76% των πωλήσεων του brand.

Πολύ πίσω από τις BYD και Chery, με διαφορά 400 αυτοκινήτων, βρίσκεται η Jaecoo (54 πωλήσεις) που εκπροσωπείται από τον Emil Frey Group, ο οποίος εισάγει στη χώρα μας και τις Mercedes-Benz και smart μέσω της Star Automotive Ελλάς. Ακολουθούν η Geely (49 πωλήσεις) με εισαγωγέα τη Geo Mobility Hellas και η Leapmotor που έχει τη στήριξη της Italian Motion, εισαγωγέα των Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional και Jeep.

Ακολουθεί το Top 10 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026)

MG: 695 αυτοκίνητα BYD: 454 αυτοκίνητα

-. Chery: 454 αυτοκίνητα Jaecoo: 54 αυτοκίνητα Geely: 49 αυτοκίνητα Leapmotor: 30 αυτοκίνητα Xpeng: 26 αυτοκίνητα Aion: 24 αυτοκίνητα Zeekr: 22 αυτοκίνητα Nio: 20 αυτοκίνητα Changan: 18

Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις εμπορικές επιδόσεις των κινεζικών εταιρειών στην Ελλάδα, δεδομένης της σχετικά πρόσφατης παρουσίας των περισσότερων εξ αυτών στην εγχώρια αγορά, αλλά και της ταχύτητας με την οποία μεταβάλλονται οι συνθήκες στον κλάδο της αυτοκίνησης.

Επιπροσθέτως, η λίστα με τις κινεζικές μάρκες στην ελληνική αγορά αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω, με νέες αφίξεις όπως αυτή της BAIC, μέσω της Teoren Motors Β.Ν. Θεοχαράκης.