Ποιες μάρκες δεν κατάφεραν να πουλήσουν ούτε ένα αυτοκίνητο το 2025 στην Ελλάδα;

Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένα βαλάντια δεν κατάφεραν να εντάξουν το όνομά τους στη λίστα των ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ.

Συνεχίζει να καταγράφει άνοδο η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καταδεικνύοντας την πρόθεση των καταναλωτών να αποκτήσουν, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, ένα σύγχρονο IX.

Το 2025 ολοκληρώθηκε με 144.200 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, αυξημένες κατά 5,2% σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση των τελευταίων 16 ετών, μιας και η τελευταία φορά που είχαν ταξινομηθεί περισσότερα αυτοκίνητα ήταν το 2009 (220.548).

Στην κορυφή των πωλήσεων καινούργιων ΙΧ βρέθηκε η Toyota με 22.447 αυτοκίνητα και ακολούθησαν οι Peugeot και Hyundai, με 11.336 και 9.855 αντίστοιχα, ενώ πολύ καλές επιδόσεις σημείωσαν και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Suzuki και η Opel.

Υπήρχαν, ωστόσο, και ορισμένες μάρκες που δεν κατάφεραν να συμπεριλάβουν το όνομά τους στη λίστα των ταξινομήσεων, λάμποντας δια της απουσίας τους. Μεγάλες απουσίες αποτέλεσαν αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, αλλά σε συγκεκριμένα βαλάντια.

Πρόκειται για τις Aston Martin, Bugatti και McLaren, οι οποίες δεν εκπροσωπούνται από κάποιον όμιλο στη χώρα μας. Στον αντίποδα, η Lamborghini κατάφερε να ταξινομήσει 6 καινούργια αυτοκίνητα, εκ των οποίων 4 Urus και 2 Revuelto, βγαίνοντας κερδισμένη στην άτυπη μάχη με το αντίπαλο δέος της, τη Ferrari, που έβαλε πινακίδες σε μόλις ένα αυτοκίνητο (296 GTS).

Στη μία ταξινόμηση περιορίστηκε και η Rolls-Royce με την Cullinan, σε αντίθεση με την επίσης βρετανική Lotus (θυγατρική του κινεζικού κολοσσού Geely) με 9 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 6 Eletre και 3 Emira.

Σε επίπεδο luxury car brands, την κορυφαία επίδοση σημείωσε η Bentley με 11 αυτοκίνητα και συγκεκριμένα 5 Bentayga, 3 Flying Spur και ισάριθμες Continental.

Υπενθυμίζεται ότι το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελλάδα ήταν το Toyota Yaris Cross με 8.017 αυτοκίνητα, ακολουθούμενο από τα Peugeot 2008 (6.441), Toyota Yaris (5.245), Citroen C3 (4.888) και Suzuki Vitara (4.315).