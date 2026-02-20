Ποιο αυτοκίνητο έχει κυριαρχήσει τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα από το 2000;

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ελληνικής αγοράς έχει ποσοστό νικών που φτάνει το 46,15%.

Μια διαδρομή γεμάτη αλλαγές και μεταπτώσεις έχει ακολουθήσει η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τα τελευταία 26 χρόνια. Από την ευημερία και σταθερή πώληση άνω των 200.000 αυτοκινήτων σε ετήσια βάση το διάστημα 2000-2009, περάσαμε στην οικονομική κρίση που οδήγησε τον Έλληνα στην εξαθλίωση και τις πωλήσεις ΙΧ στα τάρταρα.

Ζήσαμε τη βασιλεία του ντίζελ και τώρα βιώνουμε την κατρακύλα του, γινόμαστε μάρτυρες του εξηλεκτρισμού των μοντέλων, της κυριαρχίας των SUV και της εξαφάνισης των προσιτών σπορ προτάσεων.

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, ελάχιστα παραμένουν αμετάβλητα. Ένα από αυτά είναι η δημοφιλία του Toyota Yaris, το οποίο έχει κατακτήσει την κορυφή της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου τις περισσότερες φορές τα τελευταία 25 χρόνια.

Το ιαπωνικό supermini έχει αναδειχθεί best-seller της ελληνικής αγοράς συνολικά 12 έτη, με το success story να ξεκινάει το 2008, όταν οι 7.983 πωλήσεις ήταν αρκετές προκειμένου να το οδηγήσουν στην κορυφή, στην οποία βρέθηκε και το 2010 (5.776 πωλήσεις).

Μετά από ένα διάλειμμα δύο ετών (2011 και 2012), το Yaris εγκαθίδρυσε… αυτοκρατορία, μιας και από το 2013 μέχρι το 2022 ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ελληνικής αγοράς, καταλαμβάνοντας την κορυφή για 10 συνεχή έτη.

Πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις έχει σημειώσει και το Opel Corsa που κυριάρχησε σε συνολικά 5 έτη και συγκεκριμένα το 2004, το 2007, το 2011, το 2012 και το 2023.

Την κορυφαία επίδοση, ωστόσο, τα τελευταία 26 έτη έχει σημειώσει το Hyundai Accent που το 2010 πέτυχε 14.361 ταξινομήσεις.

Ακολουθούν οι πρωταθλητές πωλήσεων ανά έτος (2000-2025)

– 2000: Hyundai Accent – 14.361

– 2001: Opel Astra – 13.050

– 2002: Fiat Punto – 10.180

– 2003: Toyota Corolla – 9791

– 2004: Opel Corsa – 9.595

– 2005: Toyota Corolla – 9.281

– 2006: Ford Focus – 9.444

– 2007: Opel Corsa – 9.687

– 2008: Toyota Yaris – 7.983

– 2009: Ford Fiesta – 7.534

– 2010: Toyota Yaris – 5.776

– 2011: Opel Corsa – 6.021

– 2012: Opel Corsa – 3.957

– 2013: Toyota Yaris – 3.823

– 2014: Toyota Yaris – 4.164

– 2015: Toyota Yaris – 5.017

– 2016: Toyota Yaris – 5.306

– 2017: Toyota Yaris – 5.508

– 2018: Toyota Yaris – 6.543

– 2019 :Toyota Yaris – 6.992

– 2020: Toyota Yaris – 4.531

– 2021: Toyota Yaris – 4.783

– 2022: Toyota Yaris – 5.827

– 2023: Opel Corsa – 5.845

– 2024: Toyota Yaris Cross – 8.181

– 2025: Toyota Yaris Cross – 8.017

Σημειώνεται ότι τα τελευταία δύο έτη, στην κορυφή των πωλήσεων βρίσκεται το Toyota Yaris Cross, δηλαδή η υπερυψωμένη έκδοση του δημοφιλούς supermini.