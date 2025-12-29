Στα Plug-in στρέφονται Γερμανία και Ισπανία

Οι δύο μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ενδιάμεση λύση της plug-in υβριδικής τεχνολογίας.

Με την πρόσφατη υπαναχώρηση της ΕΕ αναφορικά με το μέλλον του κινητήρα εσωτερικής καύσης το 20235 ακόμη νωπή, την προτίμηση των καταναλωτών σαφώς στραμμένη στα υβριδικά και το ποσοστό των EV σχεδόν στάσιμο, η Plug-in υβριδική τεχνολογία αποδεικνύεται από τις πλέον κερδισμένες του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ACEA, ήδη από τη μετάβαση από το 2024 στο 2025, η συγκεκριμένη κατηγορία έδειχνε σημαντική άνοδο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ταξινομήσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν με ρυθμό που πλησιάζει το 40% σε ετήσια βάση, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται περίπου στο 9% της συνολικής αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων. Την ίδια στιγμή, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) διατηρούν μερίδιο περίπου 15-16%, αλλά με σαφή επιβράδυνση σε αρκετές βασικές αγορές.

Plug-in στις μεγάλες αγορές

Η εικόνα γίνεται πιο σαφής αν εξεταστούν οι δύο αγορές που επηρεάζουν καθοριστικά τα ευρωπαϊκά μεγέθη. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη, από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Νοέμβριο, τα plug-in υβριδικά κατέγραψαν άνοδο άνω του 60% συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις εταιρικές πωλήσεις και το leasing, όπου τα PHEV εξακολουθούν να προσφέρουν συνδυασμό χαμηλών εκπομπών, φορολογικών πλεονεκτημάτων και επιχειρησιακής ευελιξίας.

Στην Ισπανία, η τάση είναι ακόμη πιο έντονη, με της ταξινομήσεις Plug-in να καταγράφουν τριψήφιο ποσοστό αύξησης, με μερίδιο αγοράς περίπου στο 10–11%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο κόστος των αμιγώς ηλεκτρικών, αλλά και στην πιο αργή ανάπτυξη υποδομών φόρτισης εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Η Ελλάδα μέσα στο ευρωπαϊκό σκηνικό

Η ελληνική αγορά κινείται στην ίδια κατεύθυνση και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, τα plug-in υβριδικά αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 6-7% των νέων ταξινομήσεων, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Ειδικότερα ως προς την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, η κατηγορία κατάγραψε αύξηση της τάξης του 36,7% σε σχέση με το 2024.

Η αυξημένη ζήτηση για PHEV δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη στην ηλεκτροκίνηση. Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση απαιτεί υποδομές που ακόμα δεν υπάρχουν και τα σύγχρονα plug-in υβριδικά, με ηλεκτρική αυτονομία που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει ή ξεπερνά τα 60-80 χιλιόμετρα, φαίνεται πως αποτελούν τον πιο ισορροπημένο συνδυασμό για χώρες όπου οι υποδομές φόρτισης δεν επαρκούν.