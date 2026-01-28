Πολυτελή και οικογενειακά: Οι τιμές των Mercedes GLA, BMW X1 & Audi Q3 στην Ελλάδα

Mercedes GLA, BMW X1 και Audi Q3 μάχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη για την πρωτοκαθεδρία στην κατηγορία των οικογενειακών πολυτελών SUV. Ποιες είναι οι αρχικές τιμές τους στη χώρα μας;

Mercedes, BMW και Audi αποτελούν διαχρονικά τις τρεις μεγάλες γερμανικές εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων που κυριαρχούν στον χώρο της πολυτελούς μετακίνησης και συγκεντρώνουν έντονο εμπορικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά.

Με ισχυρή παρουσία δεκαετιών, οι συγκεκριμένες μάρκες έχουν ταυτιστεί με την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την τεχνολογική καινοτομία, τις υψηλές επιδόσεις και το κύρος. Στην Ελλάδα, οι τρεις αυτές εταιρείες διατηρούν πιστό κοινό και ανταγωνίζονται έντονα μεταξύ τους στις περισσότερες κατηγορίες. Μία από αυτές – και ίσως η σημαντικότερη – είναι αυτή των οικογενειακών πολυτελών SUV στην οποία η Mercedes εκπροσωπείται από τη GLA, η BMW από τη X1 και η Audi από το Q3.

Mercedes GLA από 44.900 ευρώ

Η Mercedes GLA είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πολυτελή οικογενειακά SUV των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και όχι άδικα. Μεγάλο της όπλο είναι ότι συνδυάζει την κομψή σχεδίαση με την άνεση, την υψηλή ποιότητας κατασκευής και τα προηγμένα συστήματα τεχνολογίας που της χαρίζουν πλήρως ψηφιακό εσωτερικό, ώστε κάθε διαδρομή να μεταμορφώνεται σε μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης.

Οι τιμές της Mercedes GLA εκκινούν από 44.900 ευρώ στην έκδοση GLA 200 και στο εξοπλιστικό επίπεδο Progressive μετά από προωθητικό πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο 1,3 λίτρων κινητήρας είναι υπερτροφοδοτούμενος και ήπια υβριδικός, αποδίδει 163 ίππους και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT.

BMW X1 από 42.750 ευρώ

Η BMW X1 αναδείχθηκε το 2025 ως ένα από τα πιο δημοφιλή C-SUV της ελληνικής αγοράς, όχι μόνο ανάμεσα στις πολυτελείς προτάσεις της κατηγορίας αλλά και συνολικά. Συγκεκριμένα, με 2.746 πωλήσεις το 2025 (στοιχεία ΣΕΑΑ), η X1 ήταν το 2ο σε πωλήσεις οικογενειακό SUV στην Ελλάδα, πίσω μόνο από το Toyota C-HR.

Στα όπλα του συγκαταλέγεται το υπερ-σύγχρονο τεχνολογικό της οπλοστάσιο, η ποιοτική καμπίνας και το γεγονός πως η γκάμα της στελεχώνεται τόσο από βενζινοκινητήρες (με 48βολτη υβριδική υποβοήθηση) όσο και με ντίζελ, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές, με τους καταναλωτές να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδόσεις με κίνηση τόσο στους δύο όσο και στους τέσσερις τροχούς.

Στη βάση των διαθέσιμων επιλογών είναι η έκδοση sDrive 18i, η οποία συνδυάζεται με το γνωστό 1.500άρη turbo κινητήρα του βαυαρικού ομίλου απόδοσης 170 ίππων, έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη. Το κόστος αγοράς εκκινεί από τα 42.750 ευρώ.

Audi Q3 από 41.980 ευρώ

Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, το Audi Q3 αποτελεί τον εμπορικό στυλοβάτη της γερμανικής μάρκας στην κατηγορία των SUV. Στη νέα του τρίτη γενιά, προτάσσει ακόμη περισσότερη τεχνολογία, γενναιόδωρους χώρους και πιο αποδοτικούς κινητήρες, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού.

Στη αφετηρία της πυραμίδας υπάρχει ο 1,5 TFSI βενζινοκινητήρας, με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και cylinder on demand (COM) που απενεργοποιεί τον δεύτερο και τον τρίτο κύλινδρο σε συνθήκες χαμηλών αναγκών. Αυτή η μονάδα αποδίδει 110 kW (150 ίπποι) και συνεργάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο S tronic επτά σχέσεων και η τιμή του εκκινεί από 41.980 ευρώ.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης μία επιλογή σε ντίζελ, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση e-hybrid, με «μεικτό» σύστημα κίνησης που απαρτίζεται από αυτόματο κιβώτιο S tronic έξι σχέσεων, 1.500άρη βενζινοκινητήρα TFSI, έναν ηλεκτροκινητήρα και αποδίδει συνδυαστικά 272 ίππους.