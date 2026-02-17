Πολυτελή μεταχειρισμένα με 10.000 ευρώ – Οι δημοφιλείς επιλογές για κάθε μέρα

Στην αγορά υπάρχουν κάποια πολυτελή μεταχειρισμένα που προσελκύουν το ενδιαφέρον, καθώς γίνονται διαθέσιμα σε αρκετά χαμηλή τιμή.

Στο αυτοκίνητο, το έμβλημα στο καπό έχει τη δική του σημασία, καθώς αποτελεί σύμβολο κύρους και σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την τεχνολογία και τη φιλοσοφία κάθε μάρκα.

Στην ελληνική αγορά, αρκετά πολυτελή μοντέλα αγαπήθηκαν διαχρονικά για την άνεση, την οδική τους συμπεριφορά και το επίπεδο εξοπλισμού που προσέφεραν. Σήμερα, πολλά από αυτά διατίθενται ως μεταχειρισμένα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Παρακάτω, παρουσιάζονται 5 πολυτελή μοντέλα που αυτή τη στιγμή κοστίζουν έως 10.000 ευρώ ως μεταχειρισμένα:

Audi A1

To Audi A1 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2010 στην Έκθεση της Γενεύης σε 3θυρη έκδοση με σκοπό να προσελκύσει το νεανικό κοινό και να αποτέλεσει την πύλη εισόδου στην πολυμελή γκάμα της γερμανικής premium φίρμας.

Με εσωτερικό που δεν είχε πολλά να ζηλέψει από τα μεγαλύτερα A3 και Α4, το A1 κατάφερε να συγκεντρώσει μεγ΄λο εμπορικό ενδιαφέρον, ενώ όταν λανσαρίστηκε η 5θυρη έκδοσή του, προσέφερε περισσότερη πρακτικότητα.

Το A1 στην πρώτη του γενιά μοιραζόταν την πλατφόρμα το με το VW Polo και συνδυάζοταν με ατμοσφαιρικό κινητήρα 86 ίππων με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων, turbo μοτέρ 1,4 λίτρων με 122 ίππους και ντίζελ επιλογή με 90 και 105 άλογα.

BMW Σειρά 1

H Σειρά 1 hatchback αποτελεί έως και σήμερα τον εκπρόσωπο των Βαυαρών στην κατηγορία των μικρομεσαίων οικογενειακών αυτοκινήτων και τοποθετείται στη βάση της οικογένειας μοντέλων της BMW.

Με τιμή χαμηλότερη των 10.000 ευρώ, υπάρχουν αυτοκίνητα τόσο της πρώτης γενιάς όσο και της δεύτερης (μοντέλα μετά το 2011), έχοντας ως κοινό σημείο το μακρύ καπό και την κίνηση στους πίσω τροχούς, στοιχεία που εγκαταλείφθηκαν στην τελευταία γενιά του μοντέλου.

Οι περισσότερες επιλογές αφορούν τον 1.600άρη κινητήρα απόδοσης 122 ή 136 ίππων σε συνδυασμό είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο κιβώτιο.

Audi A3

To δεύτερης γενιάς Audi A3 παρουσιάστηκε το 2003 και παρέμεινει διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά μέχρι το 2013, λαμβάνοντας ενδιάμεσα ένα σημαντικό facelift. Αρχικά, έγινε διαθέσιμο ως 3θυρο και έπειτα προστέθηκε η Sportback 5θυρη έκδοσή του, ενώ λίγο αργότερα έγιναν διαθέσιμες οι περιζήτητες S line εκδόσεις.

Στα μέσα του 2008, έγινε διαθέσιμο στην Ελλάδα το ανανεωμένο A3, το οποίο υιοθέτησε πιο αιχμηρή εμφάνιση και ελαφρώς διαφορετικά φωτιστικά σώματα.

Στην αγορά αυτή την στιγμή και με όριο τα 10.000 ευρώ υπάρχουν Audi A3 που συνδυάζονται με τα τουρμπάτα μοτέρ των 1,4 και 1,8 λίτρων με ισχύ 125 και 160 άλογα αντίστοιχα, με τον κινητήρα μεγαλύτερης χωρητικότητας να συγκεντρώνει πολλές προτιμήσεις, γιατί είναι εύκολα βελτιώσιμος.

Δεν λείπουν οι επιλογές με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα των 1,6 λίτρων, ενώ πιο σπάνιες είναι οι εκδόσεις με 2λίτρα μηχανικά σύνολα βενζίνης και ντίζελ.

Mercedes A-Class

H Mercedes A-Class, πριν μεταμορφωθεί σε hatchback στην τρίτη της γενιάς, ήταν ένα MPV που συγκέντρωνε πολλές προτιμήσεις από το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Όπως και η πρώτη γενιά, το αυτοκίνητο επέτρεπε στον κινητήρα να μετακινηθεί κάτω από τα πόδια του οδηγού σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης και έκανε γνωστό το σύστημα start-stop αλλά και μια σειρά από άλλα συστήμα υποβοήθησης οδήγησης που αυτή τη στιγμή εξοπλίζουν όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα της αγοράς.

Τα περισσότερα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην αγορά των μεταχειρισμένων αφορούν τον 1.500άρη κινητήρα με τους 95 ίππους με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων.

ΜΙΝΙ Countryman

Το πρώτης γενιάς Countryman αποτέλεσε το πρώτο crossover στην ιστορία της MINI όταν παρουσιάστηκε το 2010, σηματοδοτώντας μια τολμηρή στροφή για τη μάρκα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέκριναν την απόφαση, θεωρώντας ότι η εταιρεία απομακρύνθηκε από τη διαχρονικά επιτυχημένη «συνταγή» των μικρών και ευέλικτων αυτοκινήτων.

Ωστόσο, το Countryman διέψευσε γρήγορα τους επικριτές του. Από την πρώτη κιόλας χρονιά κυκλοφορίας του σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία και, με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε στο πιο επιτυχημένο μοντέλο της μάρκας σε επίπεδο πωλήσεων, υπολειπόμενο μόνο του εμβληματικού Cooper.

Το πρώτης γενιάς Countryman προσφέρεται είτε με 122 είτε με 136 ίππους, χρησιμοποιώντας τα κινητήρια σύνολα της Σειράς 1, και πιο σπάνια, σε αυτά τα χρήματα, γίνονται διαθέσιμες οι τετρακίνητες εκδόσεις του.