Πώς μπήκε το 2026 για την ελληνική αγορά αυτοκίνητου

Τα μικρά SUV συνεχίζουν να ενισχύουν τη δημοφιλία τους, ενώ άνοδο γνωρίζουν και οι υβριδικές προτάσεις.

Μειωμένες κατά 5,3% ήταν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, ταξινομήθηκαν 10.089 καινούργια ΙΧ, έναντι 10.659 τον Ιανουάριο του 2025, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης, συνολικά ταξινομήθηκαν 633 καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα (από 527 τον Ιανουάριο του 2025), αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξης του 20,1%. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις plug-in υβριδικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 7,8%, από 753 σε 694.

Στο σύνολο των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, τα ηλεκτρικά κατέλαβαν μερίδιο 6,3% (από 4,9%), και τα plug-in υβριδικά 6,9% (από 7,1%), με τα υβριδικά να εκτοξεύουν τη δημοτικότητά τους, φτάνοντας από 48,1% σε 63,4%.

Από την άλλη, το μερίδιο καινούργιων οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη διολίσθησε από το 34,2% στο 19,2%, ενώ το ντίζελ δείχνει ότι πνέει τα λοίσθια με μερίδιο μόλις 2,2% (από 4,3%).

Δημοφιλέστερη κατηγορία οχημάτων τον περασμένο μήνα ήταν τα B-SUV, με το μερίδιό τους σε ετήσια βάση να αυξάνεται από 35,6% σε 37,9%, ενώ ακολούθησαν τα μικρομεσαία SUV (C-SUV) και τα μικρά αυτοκίνητα (B-Segment) με 23% (από 20,9%) και 20,6% (από 20,8%) αντίστοιχα.

Οι ταξινομήσεις καινούργιων φορτηγών (ελαφρών και βαρέων) αυξήθηκαν κατά 19,7%, από 771 σε 923, ενώ των λεωφορείων σημείωσαν πτώση 26,3%, από 133 σε 98.