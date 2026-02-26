Πώς μπήκε το 2026 για την Tesla στην Ελλάδα;

Υποχώρηση για την Tesla στην ελληνική αγορά τον πρώτο μήνα του έτους, την ίδια ώρα που η ζήτηση είναι μειωμένη και στην Ευρώπη.

Πτώση της τάξης του 48,5% σημείωσε η Tesla στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026 συγκριτικά με τον πρώτο μήνα του περασμένου έτους, πετυχαίνοντας συνολικά 33 πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 0,3%, έναντι 64 (μερίδιο 0,6%).

Από το σύνολο των πωλήσεων, οι 21 αφορούσαν το Model Y και οι 12 το Model 3, οι οποίες ήταν αρκετές για να το αναδείξουν στο δημοφιλέστερο μεσαίο σεντάν (D-segment) της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα.

Τον Ιανουάριο του 2025, κορυφαίο προϊόν της Tesla ήταν με διαφορά το Model 3 με 53 αυτοκίνητα, ενώ το Model Y είχε περιοριστεί σε 11 μονάδες.

Το λανσάρισμα, ωστόσο, της νέας γενιάς του Model Y στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου στα τέλη του Ιανουαρίου 2025 σηματοδότησε ανακατατάξεις στην εσωτερική κατανομή της ζήτησης μεταξύ των μοντέλων της Tesla, με το SUV να ανακτά σταδιακά τον πρωταγωνιστικό ρόλο έναντι του Model 3.

Πτώση και στην Ευρώπη

Τα μοντέλα της Tesla αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτηση και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων της εταιρείας του Elon Musk μειώθηκαν σε 8.075 τον Ιανουάριο, σημειώνοντας πτώση 17% σε σχέση με πέρυσι. Το μερίδιο αγοράς της Tesla στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία, την Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία μειώθηκε στο 0,8%, από 1% τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η Tesla καλείται να σταδιοδρομήσει σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του έντονου ανταγωνισμού, ιδίως από κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων.

Επιπλέον συναντά εμπόδια στο να ξεπεράσει τη φθορά της φήμης της από τη ρητορική του Musk και τη στενή σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump μετά την επανεκλογή του.

Στον αντίποδα, η BYD συνέχισε την ταχεία ανάπτυξή της στην Ευρώπη στις αρχές του 2026, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 165% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 18.242 τον Ιανουάριο.

Στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2026 η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, η οποία διατηρεί μια σαφώς μεγαλύτερη γκάμα μοντέλων από την Tesla, σημείωσε συνολικά 120 πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με δημοφιλέστερα τα Dolphin (33 μονάδες) και Dolphin Surf (30 μονάδες).