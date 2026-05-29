Πόσες Porsche έχουν πουληθεί φέτος στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει η φθηνότερη

Οι επιδόσεις της μάρκας στην ελληνική αγορά είναι ελαφρώς ασθενέστερες σε σχέση με πέρυσι.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να δείχνει σταθερό ενδιαφέρον για τα μοντέλα που συνδυάζουν την πολυτέλεια με τις καταιγιστικές επιδόσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι Porsche διατηρεί μια αξιοσημείωτη εμπορική πορεία στη χώρα μας, με τα επίσημα στοιχεία των ταξινομήσεων αποτυπώνουν μια ισορροπημένη κατανομή των πωλήσεων ανάμεσα στα SUV, τα σπορ μοντέλα και τις ηλεκτρικές προτάσεις της γερμανικής φίρμας.

Οι πωλήσεις της Porsche στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πρώτου τετραμήνου του 2026, η Porsche έχει πετύχει συνολικά 79 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, καταγράφοντας πτώση συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, όταν είχε ταξινομήσει 118 μονάδες. Στην πρώτη θέση των πωλήσεων βρίσκεται η Macan με 25 μονάδες, ακολουθούμενη στενά από την Cayenne με 23 οχήματα.

Η εμβληματική 911 διατηρεί τη δυναμική της με 15 πωλήσεις, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική Taycan σημείωσε 10 ταξινομήσεις. Την εικόνα της γκάμας συμπληρώνει η Panamera με 6 πωλήσεις. To αυτοκίνητο που δεν έχει σημειώσει ακόμη κάποια πώληση είναι η 718, είτε σε έκδοση Spyder είτε σε Cayman.

Το «εισιτήριο» για τον κόσμο της Porsche

Η εμπορική βάση της γερμανικής φίρμας στην ελληνική αγορά ορίζεται από την αμιγώς ηλεκτρική Macan. Με αρχική τιμή τα 86.770 ευρώ, αποτελεί το μοναδικό μοντέλο στην γκάμα της εταιρείας που τοποθετείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100.000 ευρώ.

Στη βασική της έκδοση, η Macan (με μήκος 4.784 χλστ.) διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Η ονομαστική του απόδοση φτάνει τους 340 ίππους, ωστόσο με τη λειτουργία Overboost η ισχύς αγγίζει προσωρινά τους 360 ίππους, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα.

Το σύστημα κίνησης τροφοδοτείται από μια μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh (95 kWh ωφέλιμη), η οποία εξασφαλίζει εντυπωσιακή εργοστασιακή αυτονομία έως και 641 χλμ. σε μικτό κύκλο. Παράλληλα, χάρη στην αρχιτεκτονική των 800V, το γερμανικό SUV υποστηρίζει ταχυφόρτιση έως και 270 kW, επιτρέποντας στην μπαταρία να αναπληρώσει από το 10% στο 80% του περιεχομένου της σε μόλις 21 λεπτά (ή σε περίπου 30 λεπτά σε φορτιστή 150 kW).

Για τους αγοραστές που αναζητούν το κάτι παραπάνω σε επιδόσεις και τετρακίνηση, η γκάμα του μοντέλου διευρύνεται με τις εκδόσεις 4, 4S, GTS και την κορυφαία Turbo. Η τελευταία ανεβάζει την απόδοση στους 639 ίππους, ολοκληρώνοντας το σπριντ των 0-100 χλμ./ώρα μέσα σε 3,3 δευτερόλεπτα.