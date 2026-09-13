Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το πιο ποθητό Toyota Yaris;

Το Toyota GR Yaris διατίθεται στην Ελλάδα αναβαθμισμένο στην έκδοση Circuit, ενώ προαιρετικά, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδυαστεί και με το Aero Performance Pack.

Στη συνείδηση του μέσου Έλληνα οδηγού, η λέξη Yaris είναι ταυτισμένη με τις υψηλές πωλήσεις και τη χαμηλή κατανάλωση που προσφέρει το πέμπτης γενιάς υβριδικό του σύνολο μέσα στο αστικό περιβάλλον. Είναι το αυτοκίνητο που συναντά κανείς σε κάθε γωνία της πόλης.

Ωστόσο, στην γκάμα της ιαπωνικής εταιρείας στην Ελλάδα υπάρχει επίσης ένα Yaris που πρεσβεύει κάποια πολύ διαφορετικά πράγματα. Πρόκειται για το Toyota GR Yaris, ένα μοντέλο που εκπροσωπεί την πιο ωμή και – για πολλούς – την πιο γοητευτική πλευρά της αυτοκίνησης.

Γεννημένο απευθείας από τις ειδικές διαδρομές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, το GR Yaris εξελίχθηκε από το αγωνιστικό τμήμα Gazoo Racing με έναν και μόνο σκοπό: την οδηγική απόλαυση.

Κάτω από το επιθετικό του αμάξωμα κρύβεται ένα θαύμα της μηχανικής. Ο τρικύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 1,6 λίτρων αποδίδει 280 ίππους, προσφέροντας εκρηκτικές επιδόσεις που θυμίζουν καθαρόαιμη αγωνιστική κατασκευή, με την ισχύ να περνά περνά και στους τέσσερις τροχούς μέσω μηχανικού ή αυτόματου κιβωτίου.

Όπως είναι αναμενόμενο, μια τέτοια ειδική κατασκευή συνοδεύεται από ένα κόστος απόκτησης (και ιδιοκτησίας, κακά τα ψέμματα) που δεν θυμίζει αυτό του υβριδικού Yaris.

Στην ανανεωμένη του έκδοση, η οποία έφερε σημαντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο, αύξηση της ισχύος, εσωτερικό περισσότερο προσανατολισμένο στον οδηγό, αλλά και την προαιρετική επιλογή ενός ολοκαίνουργιου αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων, οι τιμές του ξεκινούν από τα 69.670 ευρώ για την έκδοση Circuit.

Αν πάλι ο αγοραστής επιλέξει την έκδοση Aero Performance Pack, η τιμή ξεπερνά τα 70.000 ευρώ, φτάνοντας τα 70.140 ευρώ.

Αναβαθμίσεις για το Toyota GR Yaris: Νέο τιμόνι, ελαστικά & ανάρτηση

Αν και το πόσο αυτό ακούγεται εξωφρενικό για ένα αυτοκίνητο περίπου 4 μέτρων, δεν είναι υπερβολικός ο ισχυρισμός ότι το GR Yaris δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο συμβατικό μοντέλο της κατηγορίας του.

Πρόκειται για ένα μελλοντικό συλλεκτικό κομμάτι, ένα οπλοστάσιο τεχνολογίας που προσφέρει αίσθηση και επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες οχημάτων πολλαπλάσιας αξίας. Για τους λάτρεις της ανώθευτης οδήγησης που αναζητούν την αίσθηση ενός αυτοκινήτου WRC… με πινακίδες κυκλοφορίας, το πιο ποθητό Yaris της ιστορίας δικαιολογεί κάθε ευρώ.

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