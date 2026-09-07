Πόσο κοστίζει και τι προσφέρει η φθηνότερη Alfa Romeo Tonale στην Ελλάδα

Η πιο προσιτή Alfa Romeo Tonale ενσωματώνει τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 175 ίππων και συνδυάζεται με το εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Ibrida.

H Alfa Romeo Tonale εκπροσωπεί τη διάσημη ιταλική μάρκα στην κατηγορία των οικογενειακών SUV πόλης. Σχετικά πρόσφατα ανανεώθηκε, λαμβάνοντας ένα καλό αισθητικό ρετούς και πλέον συνεχίζει την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα είτε σε ήπια υβριδική έκδοση με 175 ίππους είτε με plug-in Q4 σύνολο με ισχύ 280 PS.

Ποιο είναι όμως η αρχική τιμή της Tonale στην εισαγωγική έκδοση Ibrida και ποιος είναι ο εξοπλισμός της;

Σπορ και hi-tech εσωτερικό

Όσον αφορά στην καμπίνα, αν και εισαγωγική έκδοση δεν φέρνει μαζί τους τον έντορο σπορ χαρακτήρα των πιο πλούσιων εκδόσεων, η premium αύρα είναι διάχυτη. Το τεχνολογικό προφίλ είναι υψηλό και έχει ως επίκεντρο τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων «Cannocchiale» των 12,3 ιντσών.

Τα γραφικά του είναι εξαιρετικά ευκρινή και η παραμετροποίηση απλή, επιτρέποντας στον οδηγό να παρατηρεί ανά πάσα στιγμή τη ροή ενέργειας της μπαταρίας των 0,77 kWh και τις εναλλαγές μεταξύ ηλεκτρικής και θερμικής κίνησης.

χωρίς να κυριαρχεί οπτικά, διατηρώντας τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του εσωτερικού. Τα φυσικά μπουτόν για τον κλιματισμού λύνουν τα χέρια του οδηγού, ενώ το παρών δίνει ένας περιστροφικός επιλογέας για τοτο σύστημα επιλογής προφίλ οδήγησης της μάρκας που προσαρμόζει αυτόματα την απόκριση του γκαζιού, το τιμόνι, τις αλλαγές ταχυτήτων και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Σε επίπεδο χωροταξίας, η Tonale μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση τέσσερις ενήλικες και ένα παιδί, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν επαρκή «αέρα» για τα γόνατα και το κεφάλι, αρκεί το ανάστημά τους να μην ξεπερνά το 1,90 μ. Ο χώρος αποσκευών των 500 λίτρων βρίσκεται ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας και, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, εκτοξεύεται στα 1.550 λίτρα.

175 ίπποι και αυτόματο κιβώτιο

To κινητήριο σύνολο που δίνει παλμό στην Ιταλίδα είναι ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.500άρης βενζινοκινητήρας με turbo μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), ο οποίος στην ανανεωμένη Tonale δέχεται τις περιποιήσεις ενός αναβαθμισμένου ήπια υβριδικού κυκλώματος 48V. Με τη συνδρομή του ηλεκτροκινητήρα των 20 ίππων που είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο, και σύμφωνα με τα νέα πρότυπα μέτρησης, η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 175 ίππους και τα 240 Nm ροπής.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, η Alfa Romeo αναφέρει ότι η Tonale πετυχαίνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,8 δευτερόλεπτα και φτάνει σε μέγιστη τελική ταχύτητα τα 212 χλμ./ώρα, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση αμόλυβδης, οι Ιταλοί ανακοινώνουν 5,7-5,9 λτ./100 χλμ., αν και σε πραγματικές συνθήκες, το νούμερο γυροφέρνει τα 7 λτ./100 χλμ.

Τιμή και εξοπλισμός

Η τιμή της Tonale στην εισαγωγική έκδοση Ibrida είναι 36.190 ευρώ με τον εξοπλισμό να περιλαμβάνει 6 αερόσακους, LED πίσω φώτα, LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας, αυτόματα προσαρμοζόμενο Cruise control με Stop & Go, αυτόματα φώτα, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, εμπρός & πίσω αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας, καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Κάθε αγορά Tonale συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 4 ετών (ή 60.000 χιλιομέτρων).