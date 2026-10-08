To Subaru e-Outback των 381 ίππων έχει τιμή εκκίνησης τα 51.950 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει η επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Προτού η κατηγορία των crossovers γίνει τάση, το Subaru Outback ήταν το μοντέλο που ουσιαστικά την όρισε. Από το 1995 μέχρι και σήμερα έχει καταγράψει περισσότερες από 429.000 πωλήσεις στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τα 7,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως. Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, το εμβληματικό μοντέλο περνά οριστικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Τετρακίνητο με 381 ίππους

Στην καρδιά του e-Outback βρίσκεται ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με δύο κινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, το οποίο αποδίδει συνολικά 280 kW (381 ίππους). Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει μόνιμη τετρακίνηση -στοιχείο ταυτότητας για τη Subaru- ενώ οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές για το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα.

Η ενέργεια προέρχεται από μια μπαταρία 74,7 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 477 χλμ. Στην ταχεία φόρτιση DC, η ισχύς φτάνει τα 150 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 10 έως 80% σε περίπου 28 λεπτά. Παράλληλα, το σύστημα προθέρμανσης της μπαταρίας εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση φόρτισης ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις βόρειες ευρωπαϊκές αγορές. Άξιο αναφοράς ότι εκτός από τον 11άρη AC, προαιρετικά διατίθεται και με 22άρη on-board AC κάτι που προσφέρει φουλ φόρτιση μέσα σε 4 ώρες.

Επιβλητικό crossover 4,8 μέτρων

Ο λόγος για μία επιβλητική σιλουέτα μήκους 4.845 χλστ., πλάτους 1.860 χλστ. και ύψους 1.675 χλστ, η οποία απέχει από το έδαφος 211 χλστ. Στο εσωτερικό, η Subaru δίνει έμφαση στην ευρυχωρία (μεταξόνιο 2.850 χλστ.) και την εργονομία, με μεγάλους χώρους για τους επιβάτες και θερμαινόμενα καθίσματα. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί μια μεγάλη οθόνη αφής 14 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχουν και δύο ασύρματοι φορτιστές smartphone 15W.

Όπως κάθε Outback, έτσι και το E-Outback παραμένει ιδιαίτερα πρακτικό. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει έως 633 λτ., ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης αγγίζει τα 1.500 κιλά.

Τιμές

Το Subaru e-Outback κάνει την πανελλαδική του πρεμιέρα στην έκθεση Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση στο Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου. Το συνοδεύουν το Uncharted, το ανανεωμένο Solterra και τα υβριδικά Forester και Crosstrek.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της μάρκας, οι τιμές εκκινούν από τα 51.970 ευρώ για την εξοπλιστική έκδοση 4Ε-XPERIENCE και τα 55.885 ευρώ για την 4Ε-XPERIENCE+. Στα παραπάνω νούμερα δεν έχει υπολογιστεί η κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ.