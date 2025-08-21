Πού χάθηκαν τα φθηνά αυτοκίνητα πόλης – Τα μοντέλα που έχουν επιβιώσει στην Ελλάδα

Τα μικρά αυτοκίνητα πόλης, κάποτε πιστοί σύντροφοι των αστικών μετακινήσεων, περνούν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια μοντέλα που αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα.

Σαρωτικές είναι τα τελευταία έτη οι αλλαγές στον κόσμο των τεσσάρων τροχών, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να έχουν επαναπροσδιορίσει πλήρως τα επιχειρηματικά τους σχέδια, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τα SUV, τα οποία κυριαρχούν στους προϊοντικούς καταλόγους τους.

Συν τω χρόνω τα SUV αποκτούν όλο και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ατζέντα των αυτοκινητοβιομηχανιών, σε πλήρη εναρμόνιση με την καταναλωτική δίψα για αυτοκίνητο με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ψηλή θέση οδήγησης γενναιόδωρους χώρους και ικανότητα να κινηθεί -έστω λελογισμένα- εκτός δρόμου.

Για ένα όχημα που συνδυάζει, δηλαδή, τα πάντα, εξαιρουμένης της fun-to-drive αίσθησης, η οποία έτσι και αλλιώς βρίσκεται στα χαμηλότερα στρώματα των «θέλω» της πλειονότητας των νέων οδηγών.

Αναμφίβολα, τα SUV αποτελούν τις πιο κερδοφόρες προτάσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, εξασφαλίζοντάς τους μεγάλα περιθώρια κέρδους. Μια κερδοφορία που είναι ζωτικής σημασίας για τη συστηματική και απρόσκοπτη επένδυση στην ηλεκτροκίνηση όπου αδυνατούν να συνδράμουν τα μικρά αυτοκίνητα και δη όσα έχουν ως -σχεδόν- αποκλειστικό πεδίο δράσης τους το κλεινόν άστυ.

Nissan Pixo, Suzuki Alto, Citroen C1, Ford Ka, Skoda Citigo, Volkswagen Up, Renault Twingo, Peugeot 107, Seat Mii. Πρόκειται για μόλις λίγα από τα αυτοκίνητα πόλης που μολονότι κάποτε αριθμούσαν χιλιάδες οπαδούς, πλέον έχουν περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, δίχως κάποιο διάδοχο. Ή ανακυκλώνονται στην αγορά των μεταχειρισμένων, σε τιμές υψηλότερες από αυτές όταν προσφέρονταν ως καινούργια.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2010, το μερίδιο των αυτοκινήτων πόλης (a-segment) στην ελληνική αγορά έφτανε το 16,5%, όταν κατά τους πρώτους 7 μήνες του τρέχοντος έτους, μετά βίας υπερβαίνει το 10%.

Ένα ολιγόλεπτο ξεφύλλισμα των προϊοντικών καταλόγων των εταιρειών είναι επαρκές για να αντιληφθεί κανείς τη συρρίκνωση των διαθέσιμων επιλογών. Πρόκειται για έναν μονόδρομο των αυτοκινητοβιομηχανιών, δεδομένου ότι ακόμη και η συμμόρφωση των μικρών αυτοκινήτων με τα τρέχοντα πρότυπα εκπομπών ρύπων συνεπάγεται υψηλά κόστη ανάπτυξης που είναι σχεδόν αδύνατο να αποσβεστούν μέσω των πωλήσεων.

Οι κατασκευαστές προβάλλουν, επίσης, επιχειρήματα σχετικά και με την ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα συνεπάγεται την ενσωμάτωση συστημάτων που αυξάνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης καθίσταται δυσχερής, καθώς οι τελικές τιμές υπερβαίνουν τα οικονομικά όρια του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνονται.

Τα εμπόδια για τους κατασκευαστές είναι πολλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ορισμένοι δεν τολμούν να συνεχίζουν να επενδύουν -αναγκαστικά με ακριβότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν προϊόντα- στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης. Δηλαδή σε οχήματα που εξομαλύνουν τις αστικές μετακινήσεις, προβάλλοντας ως το αντίδοτο στον βραχνά του παρκαρίσματος.

Οι επιζήσαντες, βέβαια, απαριθμώντια στα δάκτυλα του ενός χεριού, και περιορίζονται στο Kia Picanto, που με τις 2.650 ταξινομήσεις το πρώτο 7μηνο του τρέχοντος έτους εξασφαλίζει μια θέση στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας, όπου συναντά και το Fiat Panda (2.591 ταξινομήσεις).

Τη λίστα ολοκληρώνουν το υπερυψωμένο Toyota Aygo X, το Hyundai i10, αλλά και τα Hyundai Inster, Leapmotor T03 και Dacia Spring, με τα τρία τελευταία να επιχειρούν να επιβιώσουν στον εμπορικό στίβο, βασιζόμενα πλήρως στην ηλεκτρική ενέργεια. Ένα εγχείρημα που αναμφίβολα έχει ενδιαφέρον.