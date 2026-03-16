Πουλήθηκαν δύο καινούργιες Lamborghini και μία Ferrari μέσα σε έναν μήνα στην Ελλάδα – Τα μοντέλα

Οι δύο ιταλικές μάρκες που έχουν γίνει συνώνυμο των επιδόσεων και της οδηγικής απόλαυσης ταξινόμησαν συνολικά τρία SUV.

Αύξηση της τάξης του 2% κατέγραψαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον Φεβρουάριο του 2026 στην ελληνική αγορά, με συνολικά 10.017 ΙΧ, έναντι 9.818 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Με 599 ταξινομήσεις, το Citroen C3 αποτέλεσε για δεύτερο συνεχή μήνα το best-seller της ελληνικής αγοράς, αφήνοντας πίσω του το Opel Corsa που με 422 μονάδες κυριάρχησε για ακόμη μία φορά φέτος επί του Toyota Yaris.

Ο Φεβρουάριος αποδείχθηκε… φιλικός και για τα κορυφαία εμβλήματα της Ιταλίας, τις Ferrari και Lamborghini, οι οποίες κατάφεραν να βάλουν για πρώτη φορά πινακίδες σε συνολικά τρία οχήματα, τα οποία στο σύνολό τους ανήκουν στην κατηγορία των SUV.

Νικητής σε αυτή την άτυπη κόντρα αναδείχθηκε η Lamborghini με δύο Urus, το άνω των 5 μέτρων θηριώδες μοντέλο που στην έκδοση “S” κινείται από 4λιτρο twin-turbo V8 κινητήρα βενζίνης. Το σύστημα αποδίδει ισχύ 650 PS και επιτρέπει την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 3,5 δλ.

Ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα έχει η έκδοση Performante που ενσωματώνει το ίδιο σύστημα κίνησης, ενισχυμένο με 16 ίππους, φτάνοντας συνολικά τους 666. Σύμφωνα με τη μάρκα με έδρα τη Sant’Agata Bolognese, η Urus Performante επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δλ. ενώ η τελική της φτάνει τα 306 χλμ./ώρα.

Κορυφαία σε επίπεδο ιπποδύναμης είναι plug-in υβριδική “SE” όπου ο V8 κινητήρας πλαισιώνεται από ηλεκτρομοτέρ, το οποίο εκτοξεύει τη συνδυαστική ισχύ στους 800 ίππους. Μολονότι είναι ελαφρώς πιο αργή (0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δλ.) από την Performante, η εξηλεκτρισμένη της υπόσταση επιτρέπει τη διάνυση 60 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Από τη μεριά της, η Ferrari ταξινόμησε μια καινούργια Purosangue, το πρώτο SUV στην ιστορία της εταιρείας με έμβλημα το καλπάζον μαύρο άλογο. Το μοντέλο έχει μήκος 4.973 χλστ. και αντλεί κίνηση από έναν V12 κινητήρα 6,5 λίτρων με περιεχόμενη γωνία 65 μοιρών και φυσική αναπνοή που αποδίδει 725 ίππους στις 7.750 σ.α.λ. σε συνδυασμό με 716 Nm ροπής στις 6.250 σ.α.λ. – το όριο περιστροφής του είναι 8.250 σ.α.λ.

Σύμφωνα με τη Ferrari, για την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 και 200 χλμ./ώρα απαιτούνται 3,3 και 10,6 δλ. Η δε τελική ταχύτητα υπερβαίνει τα 310 χλμ./ώρα.