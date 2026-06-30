Πρεμιέρα για το Linktour Alumi των 8.700 ευρώ στην Ελλάδα

Με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του LinkTour Alumi στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στην αστική ηλεκτρική μικροκινητικότητα.

Η καρδιά της αστικής μικροκινητικότητας χτύπησε στα νότια προάστια, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Linktour Alumi στην Ελλάδα, από την εισαγωγική FMS Group.

Η εμπορική διάθεση του μοντέλου ξεκινά το προσεχές διάστημα με επιλεγμένα σημεία πώλησης του δικτύου μαρκών του Ομίλου Συγγελίδη, αρχής γενομένης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ το δίκτυο θα επεκταθεί σύντομα σε πόλεις και περιοχές ανά την Ελλάδα, όπου η μικροκινητικότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ηλεκτρικό microcar με premium στοιχεία

Το Linktour Alumi – το όνομά του είναι ένας συνδυασμός των λέξεων Alluminio (αλουμίνιο), Lume (φως) και Amico (σχέση) – είναι ένα microcar με μήκος 2.685 χλστ., πλάτος 1.500 χλστ. και ύψος 1.555 χλστ., με μεταξόνιο 1.800 χλστ., διαστάσεις που του χαρίζουν μεγάλη ευελιξία μέσα στην πόλη και τη δυνατότητα να παρκάρει σχεδόν παντού.

Το πορτ-μπαγκάζ του φτάνει τα 320 λίτρα, επιτρέποντας στο χρήστη να μεταφέρει τα ψώνια της εβδομάδας.

Η εταιρεία είναι περήφανη για την αισθητική του υπεροχή, η οποία επισφραγίζεται από σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το iF Design Award και το Red Dot Award και ξεχωρίζει χάρη σε στοιχεία όπως οι χωρίς πλαίσιο πόρτες, τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και η πανοραμική οροφή.

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι τέσσερα: Moon λευκό, Sprout πράσινο, Rock γκρι και Starlit μαύρο.

Πλαίσιο από αλουμίνιο

Το Alumi ξεχωρίζει επίσης γιατί, σύμφωνα με τη Linktour, αποτελεί το πρώτο όχημα της κατηγορίας του παγκοσμίως με εξ ολοκλήρου αλουμινένιο πλαίσιο.

Η αρχιτεκτονική αυτή μειώνει το βάρος έως και 45% σε σχέση με μια αντίστοιχη χαλύβδινη κατασκευή, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, την ανθεκτικότητα και την προστασία από τη διάβρωση.

Παράλληλα, ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία Cell-to-Body (CTB), όπου η μπαταρία αποτελεί ενεργό δομικό στοιχείο του πλαισίου για κορυφαία στρεπτική ακαμψία.

Στον τομέα της ασφάλειας, εκεί που ο ανταγωνισμός συνήθως υστερεί, το Alumi προσφέρει ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει στάνταρ ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού (EPS), σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) και υποβοήθηση φρεναρίσματος (Brake Assist).

Δύο επιλογές: Alumi και Alumi Elite

Το μοντέλο εισάγεται στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις που ορίζουν και την κατηγορία έγκρισης τύπου (L6 και L7), χρησιμοποιώντας προηγμένες μπαταρίες χημείας LFP που φορτίζουν μέσω συμβατικής οικιακής πρίζας από 2 έως 3,3 kW.

Το Linktour Alumi αφορά την κατηγορία μικροκινητικότητας L6e (μπορεί να οδηγηθεί με άδεια μοτοποδηλάτου από την ηλικία των 16 ετών), εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα ονομαστικής ισχύος 6 kW και μέγιστης 12 kW, φέρει μπαταρία χωρητικότητας 7,2 kWh και η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 45 χλμ./ώρα.

Η αυτονομία του σε αστικό κύκλο (WMTC) ανέρχεται στα 120 χλμ.

Το Linktour Alumi Elite ανήκει στην κατηγορία L7e. Εδώ, η ονομαστική ισχύς φτάνει τα 10 kW και η μέγιστη τα 23 kW με ροπή 110 Nm. Η μέγιστη τελική ταχύτητα φτάνει τα 90 χλμ./ώρα που του επιτρέπει να κινείται σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας.

Η μπαταρία είναι μεγαλύτερη στα 12,96 kWh και προσφέρει διευρυμένη αυτονομία έως 180 χλμ. (WMTC).

Κοινό σημείο αναφοράς και για τις δύο εκδόσεις είναι η σουίτα «Smart Experience» στο εσωτερικό, η οποία περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 5 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των λειτουργιών του οχήματος μέσω smartphone εφαρμογής.

Τιμές στην Ελλάδα

Η FMS Group προσφέρει το Linktour Alumi με μια άκρως ελκυστική τιμολογιακή πολιτική. Με την ενσωμάτωση της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η αρχική τιμή διαμορφώνεται στις 8.700 ευρώ, ενώ για τους νέους έως 29 ετών προβλέπεται επιπλέον μείωση 500 ευρώ.

Η τιμή εκκίνησης του μοντέλου ανέρχεται σε 8.700 ευρώ (μετά την κρατική επιδότηση. Αναλυτικά οι τιμές:

Σειρά L6e (έως 45 χλμ./ώρα)

Alumi L6e: 8.700 ευρώ

Alumi L6e Plus: 9.900 ευρώ

Alumi L6e Pro: 10.750 ευρώ

Σειρά L7e (έως 90 χλμ./ώρα)