Mitsubishi: Προσφορές Ιουλίου-Αυγούστου 2018

Eclipse Cross

Νέες μειωμένες τιμές από 1.000-3.250€ για το μοντέλο Eclipse Cross ανάλογα με την έκδοση. Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

ASX

Όφελος 3,820€ στο ASX 5D DI 1.6 MT 4WD ΙΝVITE PLUS MY15.5 AS&G. Η τιμή του ASX MY15,5 4WD INVITE PLUS διαμορφώνεται σε 23.470€ και επιπλέον προσφέρεται δωρεάν το κόστος μεταβίβασης και τα τέλη κυκλοφορίας. Όφελος 1,000€ στο ASX 5D DI 1.6 MT 4WD INTENSE PLUS PANORAMA MY15.5 AS&G. Η τιμή του του ASX 5D DI 1.6 MT 4WD INTENSE PLUS PANORAMA MY15.5 AS&G διαμορφώνεται σε 26,490 και επιπλέον προσφέρεται δωρεάν το κόστος μεταβίβασης και τα τέλη κυκλοφορίας.

L200

Ολική απαλλαγή από το Φόρο Τελών Ταξινόμησης για όλα τα L200 με όφελος για τον πελάτη μέχρι 2,394€ ανάλογα με την έκδοση.