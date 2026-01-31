Πτώση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις των LCV το 2025

Οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) σε όλη την Ευρώπη μειώθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε κατά 8,8% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας τις 1.823.407 μονάδες.

Η μείωση των ταξινομήσεων αποτύπωσε την αβεβαιότητα στις εθνικές οικονομίες, μετά από 12 μήνες χαμηλής ανάπτυξης και την αναταραχή των εμπορικών δασμών. Τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες αγορές νέων βαν της Ευρώπης κατέγραψαν μείωση των πωλήσεων, με τη Γαλλία να σημειώνει πτώση 5,6% (358.299 ταξινομήσεις), τη Γερμανία 5,4% (265.801 μονάδες), την Ιταλία 5% (188.373 οχήματα) και το Ηνωμένο Βασίλειο 10,5% ( 315.846 πωλήσεις). Μόνο η ισπανική αγορά LCV σημείωσε αύξηση 11,7% στις πωλήσεις, φτάνοντας τις 185.559 μονάδες.

Ηλεκτρικά LCV

Τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ACEA αποκαλύπτουν επίσης το χαμηλό μερίδιο των επαναφορτιζόμενων φορτηγών, τόσο των ηλεκτρικών όσο και των plug-in υβριδικών, τα οποία συνολικά αντιπροσώπευαν μόλις το 11,7% των νέων ταξινομήσεων. Αυτό το ποσοστό ήταν σημαντικά υψηλότερο από το μερίδιο αγοράς τους το 2024 (6,1%), αλλά η πρόοδος είναι πολύ αργή για να επιτύχουν οι κατασκευαστές τους στόχους τους για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αντιπροσώπευαν μόνο το 9,5% της αγοράς, πολύ κάτω από το 16% που απαιτείται από την εντολή της κυβέρνησης για οχήματα μηδενικών εκπομπών. Ο ACEA δήλωσε ότι σε όλη την Ευρώπη, η ανεπαρκής υποδομή φόρτισης, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το δυσμενές συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και τα ασυνεπή πλαίσια πολιτικής συνεχίζουν να επιβραδύνουν την πρόοδο των βαν με μπαταρία.

Η Ολλανδία παρείχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κυβερνητική πολιτική μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις LCV, με μια αύξηση στον φόρο να οδηγεί σε μείωση κατά 84% των ταξινομήσεων σε 20.782, από 130.204 το 2024. Πολλές από τις «χαμένες» πωλήσεις του περασμένου έτους είχαν μεταφερθεί νωρίτερα στους τελευταίους μήνες του 2024, καθώς οι στόλοι ενήργησαν έγκαιρα για να αποφύγουν τον αντίκτυπο της αύξησης του φόρου. Τα ηλεκτρικά φορτηγά κατείχαν μερίδιο 46% της αγοράς στη Νορβηγία, την πρωτοπόρο στα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη.

Το ντίζελ εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, τροφοδοτώντας το 81% των νέων φορτηγών που πωλήθηκαν πέρυσι, με τη βενζίνη να αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον 4,4% και την υβριδική τεχνολογία το 2,7%.

LCV 2025

ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

1 Γαλλία 358.299

2 Ηνωμένο Βασίλειο 315.846

3 Γερμανία 265.801

4 Ιταλία 188.373

5 Ισπανία 185.559

6 Βέλγιο 70.798

7 Πολωνία 70.156

8 Σουηδία 33.458

9 Αυστρία 33.453

10 Ιρλανδία 32.779

eLCV 2025

ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

1 Ηνωμένο Βασίλειο 38.353

2 Γαλλία 37.758

3 Γερμανία 30.252

4 Ισπανία 17.426

5 Ολλανδία 17.388

6 Νορβηγία 13.678

7 Ιταλία 10.307

8 Σουηδία 9.665

9 Δανία 8.297

10 Ελβετία 5.093

Ευρωπαϊκή Ένωση 161.733

ΕΕ + ΕΖΕΣ + Ηνωμένο Βασίλειο 219.145 12%