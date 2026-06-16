top icon
Πωλήσεις

Ρεκόρ 16 ετών για τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ ξεπέρασαν τις 16.000 μονάδες.

Ρεκόρ 16ετίας σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026, κλείνοντας στα 16.268 αυτοκίνητα.

Η τελευταία φορά που είχε επιτευχθεί υψηλότερο νούμερο μέσα σε έναν μήνα ήταν τον Μάρτιο του 2010 με 19.053 αυτοκίνητα. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η πώληση 26.584 ΙΧ, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, το οποίο ήταν και το τελευταίο -εξαιτίας της οικονομικής κρίσης- με εξαψήφιο αριθμό πωλήσεων (141.499) μέχρι το 2018, όταν και ταξινομήθηκαν 103.431 καινούργια ΙΧ.

Επιστρέφοντας στον Μάιο του τρέχοντος έτους, οι 16.268 ταξινομήσεις σηματοδοτούν αύξηση της τάξης του 3,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν και η αγορά έκλεισε στα 15.670 καινούργια ΙΧ.

πωλήσεις αυτοκινήτων υβριδικά

Το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ ανήλθαν 65.299 μονάδες, αυξημένες κατά 2,8% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (63.515 αυτοκίνητα).

Τα μικρά SUV (B-SUV) έχουν πλέον εδραιωθεί ως δημοφιλέστερη κατηγορία αυτοκινήτων, με ποσοστό 38,3% επί του συνόλου των πωλήσεων καινούργιων ΙΧ το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2026. Ακολούθησαν τα μικρά αυτοκίνητα (B-Segment), με μερίδιο 21,1%, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν τα μικρομεσαία SUV (C-SUV) με 19,8%.

Πάνω από ένα στα δύο (57%) καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν το πρώτο πεντάμηνο έφεραν υβριδική τεχνολογία (πλήρως υβριδική ή ήπια υβριδική), με τα αμιγώς βενζινοκίνητα να σημειώνουν μερίδιο 25,4%.

Πιο πίσω βρέθηκαν τα plug-in υβριδκά με 6,3% και τα πλήρως ηλεκτρικά με 6%, ενώ το ντίζελ κίνησης διολίσθησε στο 2,8%, λόγω της απομάκρυνσης αυτοκινήτων πετρελαίου από τους προϊοντικούς καταλόγους των εταιρειών.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΕΩΣ 50.000