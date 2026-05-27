Το Renault 4 E-Tech έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

To αμιγώς ηλεκτρικό Renault 4 γίνεται διαθέσιμο στην Ελλάδα με δύο μπαταρίες 40 και 52 kWh και ισχύ έως 150 PS.

Ύστερα από αρκετό διάστημα αναμονής, το νέο Renault 4 Ε-Tech ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα, διευρύνοντας την ηλεκτρική γκάμα της γαλλικής φίρμας.

Η αρχική του τιμή ορίζεται στα 25.900 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η οποία, δυνητικά, μπορεί να μειωθεί ακόμη και στα 24.400 ευρώ με το όφελος απόσυρσης των 1.500 ευρώ.

Το μήκος 4,1 μέτρων αμιγώς ηλεκτρικό Renault 4 διατίθεται στην Ελλάδα με δύο επιλογές μπαταρίας. Στη βάση της πυραμίδας βρίσκεται μια μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 40 kWh που δίνει ενέργεια σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 120 ίππων και προσφέρει αυτονομία 308 χιλιομέτρων, με τις τιμές να εκκινούν από 25.900 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Evolution, συμπεριλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Όποιος επιθυμεί περισσότερη αυτονομία (409 χλμ.) μπορεί να επιλέξει τη μπαταρία των 52 kWh που συνδυάζεται επίσης με έναν ηλεκτροκινητήρα, απόδοσης 150 ίππων αυτή τη φορά. Στο επίπεδο Evolution, οι τιμές εκκινούν από 30.500 ευρώ, στη μεσαία Techno από 32.500 ευρώ και στην κορυφαία Iconic από 34.500 ευρώ.

Το Renault 4 γίνεται διαθέσιμο και με υφασμάτινη οροφή Plein Sud, αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία των 52 kWh. Οι τιμές του σε αυτήν την περίπτωση εκκινούν από τα 33.700 ευρώ στην έκδοση Techno και από 35.700 ευρώ στην Iconic.

Oι τιμές αναλυτικά (περιλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3):

Renault 4 Electric E-Tech 40 kWh 120 evolution: 25.900€

Renault 4 Electric E-Tech 52 kWh 150 Evolution: 30.500€

Renault 4 Electric E-Tech 52 kWh 150 Techno: 32.500€

Renault 4 Electric E-Tech 52 kWh 150 Iconic: 34.500€

Renault 4 Electric E-Tech 52 kWh 150 Techno με μαλακή οροφή: 33.700€

Renault 4 Electric E-Tech 52 kWh 150 Iconic με μαλακή οροφή: 35.700€

Τι περιλαμβάνει ο βασικός εξοπλισμός

Η εισαγωγική έκδοση Evolution περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, προβολείς LED, LED φώτα ημέρας και LED φώτα πίσω, αυτόματη ρύθμιση προβολέων, σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων & βροχής, θερμαινόμενους & ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα πολυμέσων openR link 10,1”, 2 USB θύρες type C εμπρός, ράγες οροφής, τροχούς 18 ιντσών, καλώδιο φόρτισης mode 3 έως 22kW, αντλία θερμότητας κ.α.

Σχεδίαση με ιστορικές αναφορές

Η εξωτερική εμφάνιση του Renault 4 κυριαρχείται από την εντυπωσιακή εμπρός μάσκα, η οποία είναι κατασκευασμένη από ένα ενιαίο τμήμα μήκους 1,45 μέτρων. Το φωτιζόμενο πλαίσιο περιβάλλει το λογότυπο της Renault, δημιουργώντας μια μοναδική οπτική ταυτότητα στην αγορά. Στο πίσω μέρος, τα εμβληματικά φωτιστικά σώματα τριών τμημάτων του αρχικού μοντέλου έχουν εκσυγχρονιστεί με καθαρές γραμμές και μια διακριτική LED υπογραφή.

Πλήθος λεπτομερειών παραπέμπουν απευθείας στο κλασικό R4. Κάποες από αυτές είναι το γραμμωμένο καπό, το χαρακτηριστικό σχήμα του πίσω παραθύρου, οι τρεις σμιλευμένες γραμμές στις πόρτες, οι οποίες ανακαλούν τα προστατευτικά του αρχικού μοντέλου και η ηλεκτρική υφασμάτινη οροφή Plein Sud, η οποία ανοίγει μέσω φωνητικού ελέγχου, προσφέροντας μια ελεύθερη θέα στον ουρανό χωρίς να στερεί χώρο από τα κεφάλια των επιβατών.

Σύγχρονο περιβάλλον στο εσωτερικό

Το ψηφιακό οικοσύστημα βασίζεται στο σύστημα OpenR Link που βρίσκεται ενσωματωμένο στην κεντρική οθόνη 10 ιντσών, μέσα από την οποία ο οδηγός έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Google Maps, το οποίο μπορεί να προγραμματίζει αυτόματα τις στάσεις φόρτισης και προθερμαίνει την μπαταρία για βέλτιστη απόδοση. Δίπλα της και πίσω από το τιμόνι του οδηγού, τοποθετείται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,1 ιντσών ή 7 ιντσών στη βασική έκδοση.

Το Renault 4 E-Tech υπόσχεται γενναιόδωρους χώρους. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν 16,4 εκατοστά χώρου για τα γόνατα, σύμφωνα με τη μάρκα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 420 λίτρων διακρίνεται για την πρακτικότητά του, χάρη στο χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και τις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, όπως ο υπόγειος χώρος 35 λίτρων για τα καλώδια φόρτισης.