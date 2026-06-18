Renault 5 E-Tech: Tι προσφέρει το πιο στιλάτο ηλεκτρικό της αγοράς

To Renault 5 E-Tech Electric, ο διάδοχος του εμβληματικού «5αριού», είναι ένα από τα πιο ελκυστικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς.

Οι κατασκευαστές συχνά αναζητούν έμπνευση στο παρελθόν τους και η επιστροφή του εμβληματικού Renault 5 αποτελεί μία από τις πιο πετυχημένες εκφράσεις αυτής της τάσης.

Το Renault 5 E-Tech Electric ήρθε στην ελληνική αγορά όχι ως ένα ακόμη ηλεκτρικό compact μοντέλο, αλλά ως ένα πολιτισμικό statement. Συνδυάζει τη ρετρό σχεδίαση που αγαπήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες με την τεχνολογία αιχμής, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια γερή δόση συναισθήματος στις καθημερινές μετακινήσεις.

Ρετρομοντέρνα εμφάνιση

Η εξωτερική εμφάνιση του νέου Renault 5 E-Tech Electric κλέβει τις εντυπώσεις από την πρώτη ματιά, καθώς καταφέρνει να παραμείνει πιστή στο του αρχικό μοντέλο της δεκαετίας του ΄70, ενσωματώνοντας παράλληλα φουτουριστικά στοιχεία.

Το μυώδες αμάξωμα με τα φουσκωμένα φτερά παραπέμπει άμεσα στο θρυλικό R5 Turbo, ενώ στο πίσω μέρος, τα κάθετα τοποθετημένα φωτιστικά σώματα ενώνονται με μια μαύρη λωρίδα που φιλοξενεί τον αριθμό πέντε.

Στο εμπρός μέρος, τα φωτιστικά σώματα LED θυμίζουν «κόρη ματιού», ενώ στο καπό υπάρχει ένας πρωτότυπος εξωτερικός δείκτης φόρτισης στο σχήμα του αριθμού 5, ο οποίος φωτίζεται όταν το αυτοκίνητο συνδέεται με ρεύμα.

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Περνώντας στην καμπίνα, η Renault δημιούργησε ένα περιβάλλον γεμάτο και τεχνολογία που παράληλλα ενσωματώνει κάποια χαρακτηριστικά από τις παλαιότερες γενιές όπως τη δομή δύο επιπέδων, τις εγκάρσιες ραβδώσεις στις επενδύσεις του ταμπλό και τα εμπνευσμένα από το R5 Turbo καθίσματα.

Highlight είναι πάντως το διπλό ψηφιακό πάνελ που αποτελείται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ή 10,3 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων OpenR Link, το οποίο ενσωματώνει υπηρεσίες της Google και τον έξυπνο ψηφιακό βοηθό Reno.

Χωροταξικά, το μήκος των 3,92 μέτρων του Renault 5 επιτρέπει στο αυτοκίνητο να φιλοξενήσει δύο επιβάτες στο πίσω κάθισμα, με τους τελευταίους να χρειάζεται να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις σε άνεση εάν το ύψος του είναι άνω του μέσου όρου. Ως προς το χώρο αποσκευών, τα 326 διαθέσιμα λίτρα είναι ικανοποιητική τιμή για την κατηγορία του.

Δύο μπαταρίες, από 120 έως 150 ίππους

Το Renault 5 E-Tech Electric είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου με τεχνολογία NMC (Νικελίου Μαγγανίου Κοβαλτίου) και σε δύο παραλλαγές ισχύος.

Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η μπαταρία χωρητικότητας 40 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία 312 χλμ. (WLTP) και δίνει ενέργεια σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 120 ίππων/225 Nm ροπής, ενώ η ισχυρότερη επιλογή αποδίδει 150 ίππους/245 Nm και συνδυάζεται με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 52 kWh που προσφέρει αυτονομία έως 410 χλμ. κατά το πρότυπο WLTP.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το «5άρι» των 120 ίππων πετυχαίνει το 0-100 χλμ./ώρα μέσα σε 9 δευτερόλεπτα, με την ίδια επίδοση να πετυχαίνεται μέσα σε 8 δλ. για την έκδοση των 150 ίππων.

Οδηγούμε το Renault 5 E-Tech Electric

Η φόρτιση σε οικιακή πρίζα (2,3 kW) απαιτεί 11 ώρες για τη μικρή μπαταρία και 17 ώρες για τη μεγάλη, στο wallbox (7,4 kW) ο χρόνος μειώνεται στις 4 ώρες και τις 5 ώρες αντίστοιχα.

Το αυτοκίνητο υποστηρίζει και γρήγορη φόρτιση DC με ταχύτητα 80 kW στη μικρή και 100 kW στη μεγάλη μπαταρία, με το χρόνο σύνδεσης που απαιτείται να φτάνει στα 30 λεπτά και στις δύο περιπτώσεις. Όλοι οι παραπάνω χρόνοι αφορούν τη φόρτιση από το 15 στο 80% της χωρητικότητας.

Οι εκδόσεις εξοπλισμού

Το Renault 5 E-Tech Electric είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: evolution, techno και iconic.

Η βασική evolution περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με οπτική και ηχητική προειδοποίηση, cruise control και LED φώτα, LED φώτα ημέρας, σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων & βροχής, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, 2 USB θύρες type C εμπρός & 12V πρίζα, ζάντες 18 ιντσών και αντλία θερμότητας.

Η techno προσθέτει επιπλέον στοιχεία όπως one pedal & paddles ρύθμισης επιπέδων ανάκτησης ενέργειας, κάμερα οπισθοπορείας, ατμοσφαιρικό φωτισμό, driving modes, θερμαινόμενους, ηλεκτρικούς και αναδιπλούμενους καθρέφτες, LED φωτισμό καμπίνα εμπρός, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3”, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου, διαφορετικές επενδύσεις κ.α.

Τέλος, η κορυφαία iconic προσθέτει: αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, εμπρός & πλάι, hands-free σύστημα παρκαρίσματος, προβολείς Full LED με micro optics, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού, θερμαινόμενο τιμόνι, LED φωτισμός καμπίνας εμπρός & πίσω, νέες ζάντες αλουμινίου, σπορ λεπτομέρειες στο αμάξωμα και πιο πολυτελείς επενδύσεις στην καμπίνα.

Οι τιμές

Η αρχική τιμή για την έκδοση evolution με τους 120 ίππους ξεκινά από τα 26.900 ευρώ, η οποία με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» μειώνεται σημαντικά, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να εκκινεί ακόμα και από τα 23.900 ευρώ.

Η έκδοση techno με τη μικρή μπαταρία κοστίζει 26.700 ευρώ, ενώ με τη μεγάλη μπαταρία των 150 ίππων η τιμή διαμορφώνεται στα 30.200 ευρώ. Τέλος, η πλουσιότερη έκδοση iconic με τους 150 ίππους αγγίζει τα 33.200 ευρώ, πάντα συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.

Renault 5 Electric E-Tech 40 kWh 120 PS evolution: 23.900 ευρώ

Renault 5 Electric E-Tech 40 kWh 120 PS techno: 26.700 ευρώ

Renault 5 Electric E-Tech 52 kWh 150 PS techno: 30.200 ευρώ

Renault 5 Electric E-Tech 52 kWh 150 PS iconic: 33.200 ευρώ

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