Renault Clio και Captur: Δώρο τα καύσιμα για ένα έτος για τις LPG εκδόσεις

Σε συνεργασία με τη Shell, η Renault προσφέρει τις εκδόσεις διπλού καυσίμου των δύο δημοφιλών μοντέλων της με δωροεπιταγές αξίας εώς 1.050 ευρώ.

Η Renault καθιστά ακόμα πιο ελκυστικά τα Captur και Clio, συνοδεύοντας την απόκτηση των Eco-G turbo (υγραερίου/βενζίνης) εκδόσεων με δωρεάν καύσιμα για ένα έτος, αξίας έως 1.050 ευρώ, σε συνεργασία με τη Shell.

Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της μάρκας με την Coral Gas και το δίκτυο πρατηρίων Shell, προσφέρεται και μια σειρά από μοναδικά προνόμια σχεδιασμένα αποκλειστικά για τους κατόχους μοντέλων της μάρκας.

Σύμφωνα με τη Renault, η προωθητική ενέργεια αντιστοιχεί στο ετήσιο κόστος καυσίμου LPG, για έως 10.000 χλμ, αξίας 1.043 ευρώ. Η αξία υπολογίστηκε βάσει:

μέσης κατανάλωσης: 7,6 lt/100 χλμ.

μέσης τιμής λιανικής πώλησης Υγραερίου στις 6/4: 1,372 ευρώ/λτ.

υπολογισμός για Captur Eco-G Turbo 100

Το όφελος αποδίδεται μέσω δωροεπιταγών Shell, ενώ ενδέχεται να συνδυάζεται με επιπλέον εκπτώσεις ανά έκδοση μοντέλου. Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν στα συμμετέχοντα πρατήρια Shell για Υγραέριο Κίνησης Coral Gas και Βενζίνη Shell.

Σημειώνεται ότι η έκδοση διπλού καυσίμου του Clio αφορά την προηγούμενη γενιά και όχι την 6η που ξεκίνησε το εμπορικό της ταξίδι στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες και προσώρας δεν διατίθεται με σύστημα LPG.

Σχετικά με τα οφέλη του LPG, το συγκεκριμένο καύσιμο έχει κατά 40% χαμηλότερη τιμή από αυτές της βενζίνης και του ντίζελ, ενώ εκπέμπει έως και 11% λιγότερο CO2 από ένα βενζινοκίνητο και 10 φορές λιγότερα NOx σε σύγκριση με ένα πετρελαιοκίνητο.

Τα οχήματα Eco-G turbo (bi-fuel: βενζίνης + LPG) προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία καθώς έχουν 2 εναλλακτικούς τύπους καυσίμου αλλά και μεγάλη αυτονομία έως 1.300 χλμ. (συνολική αυτονομία των 2 ρεζερβουάρ), ανάλογα με την έκδοση.

Επιπλέον, η εργοστασιακή τεχνολογία Eco-G turbo από τη Renault ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας, για παράδειγμα, φροντίζει για την απόλυτη προστασία σε περίπτωση υπερπίεσης στο ρεζερβουάρ.

Τη συντήρηση ενός αυτοκινήτου bi-fuel αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι τεχνικοί, εκπαιδευμένοι στην τεχνολογία διπλού καυσίμου.

