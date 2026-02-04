Νέο Renault Clio: Με τι κινητήρες και σε ποιες εκδόσεις ήρθε στην Ελλάδα (+τιμές)

Το νέο Renault Clio ενισχύει τον ανταγωνισμό στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, συνδυάζοντας «επιθετική» σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και αποδοτικούς κινητήρες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών.

Με ιστορία 35 ετών, το Renault Clio έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς επανειλλημένα στην κατηγορία του, αποτελώντας παράλληλα το διαχρονικό best seller της Renault και στις πέντε προηγούμενες γενιές του. Στην ολοκαίνουργια, έκτη γενιά του, το Clio επαναπροσδιορίζεται πλήρως, υιοθετώντας έναν πιο δυναμικό και «ζωντανό» χαρακτήρα, που αποτυπώνει τη σύγχρονη σχεδιαστική και τεχνολογική φιλοσοφία της μάρκας.

Οι ριζικές αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά επεκτείνονται ουσιαστικά και στη γκάμα των κινητήρων, η οποία είναι πιο πλούσια, αποδοτική και εξηλεκτρισμένη από ποτέ. Παράλληλα, η καμπίνα δίνει έμφαση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, με χρήση ανακυκλωμένων υλικών, σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που εκφράζεται με δύο ψηφιακές οθόνες καθώς και έως 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Στις παρακάτω γραμμές, αναλύονται οι τρεις εξοπλιστικές επιλογές του νέου Renault Clio και οι διαθέσιμοι κινητήρες του, εν αναμονή της υγραεριοκίνητης έκδοσης που θα αφιχθεί σύντομα.

Evolution, Techno και esprit Alpine

Το Renault Clio διατίθεται στην ελληνική αγορά σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις, Evolution, Techno και esprit Alpine. Οι δύο πρώτες μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα διαθέσιμα κινητήρια σύνολα του μοντέλου, ενώ η κορυφαία esprit Alpine προσφέρεται αποκλειστικά με την αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση των 160 ίππων, η οποία δίνει έμφαση τόσο στις επιδόσεις όσο και στην οικονομία καυσίμου.

Η εισαγωγική έκδοση Evolution έρχεται με πλούσιο εξοπλισμό, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Στάνταρ είναι οι LED προβολείς Pure Vision με λειτουργία Follow Me Home και τα LED φώτα ημέρας, ενώ το adaptive cruise control και η πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης ενισχύουν την ασφάλεια στην καθημερινή μετακίνηση και στα ταξίδια. Το παρκάρισμα γίνεται πιο εύκολο χάρη στους πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και την κάμερα οπισθοπορείας, η οποία περιλαμβάνεται στάνταρ στην υβριδική έκδοση (προαιρετικά με κόστος 250 ευρώ στη βενζινοκίνητη).

Στο εσωτερικό, συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής infotainment 10,1 ιντσών συμβατή με Android Auto και Apple CarPlay, air condition, αισθητήρα φώτων, ηλεκτρικούς και θερμαινόμενους καθρέπτες, δύο θύρες USB type-C εμπρός και πρίζα 12V για τους πίσω επιβάτες. Την εικόνα συμπληρώνουν οι ζάντες 16 ιντσών, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πακέτο εξοπλισμού.

Η μεσαία έκδοση Techno βασίζεται στην Evolution και την αναβαθμίζει αισθητά, κυρίως σε επίπεδο τεχνολογίας και άνεσης. Εδώ η κάμερα οπισθοπορείας είναι στάνταρ ανεξαρτήτως κινητήρα, ενώ προστίθεται το σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί με κάρτα. Ο αυτόματος κλιματισμός, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας, ο αισθητήρας βροχής και οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες κάνουν την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου πιο άνετη.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει ο μεγαλύτερος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3 ιντσών, το σύστημα πλοήγησης με Google Built-In και το αναβαθμισμένο ηχοσύστημα με 6 ηχεία. Οι ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, τα φιμέ πίσω κρύσταλλα, το υποβραχιόνιο ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα και τα υφασμάτινα καθίσματα με κόκκινες ραφές δίνουν στο νέο Clio περισσότερη φινέτσα τόσο σε εξωτερική εμφάνιση όσο και μέσα στην καμπίνα.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση esprit Alpine, η οποία δίνει έμφαση στον σπορ χαρακτήρα και τον πληρέστερο εξοπλισμό. Πέρα από όσα προσφέρει η Techno, περιλαμβάνει προηγμένο adaptive cruise control με διατήρηση στο κέντρο της λωρίδας και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργητική ασφάλεια.

Οι εξωτερικοί καθρέπτες με προβολή του λογοτύπου της Renault στο έδαφος, τα φωτιζόμενα ανεξήλια του οδηγού και του συνοδηγού και η ασύρματη φόρτιση smartphone προσθέτουν πόντους πολυτέλειας και πρακτικότητας. Οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και οι ειδικές επενδύσεις σε καθίσματα και τιμόνι με συνδυασμό υφάσματος και τεχνητού δέρματος υπογραμμίζουν επίσης τον πιο σπορτίφ προσανατολισμό της έκδοσης.

Σε βενζίνη με 115 ίππους με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2 λίτρων που αποδίδει 115 PS – μια πολύ σημαντική βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ένα πολύ οικονομικό και ιδιαίτερα γρήγορο και κιβώτιο, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι. Αυτό φαίνεται στις επιδόσεις, αφού το αυτόματο Clio είναι πιο γρήγορο από το χειροκίνητο τόσο σε 0-100 χλμ./ώρα (10 αντί για 10,3 δλ.) όσο και σε ρεπρίζ (7,9 αντί για 8,6 δλ.).

Όσον αφορά την κατανάλωση, η Renault ανακοινώνει μέση κατανάλωση καυσίμου σε μεικτές συνθήκες στα 5 λτ./100 χλμ. (συγκεκριμένα 5,1 λτ./100 χλμ. το αυτόματο).

Full hybrid με 160 PS Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160 PS, εξελιγμένος από την Horse Powertrain, αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6ης γενιάς. Οι εκπομπές του CO 2 δεν ξεπερνούν τα 89 γραμ./χλμ., ενώ η κατανάλωση σε μεικτό κύκλο είναι μόλις 3,9 λτ./100χλμ. – τιμή μικρότερη από αυτήν του φουλ υβριδικού Clio των 145 PS της προηγούμενης γενιάς και έως και 40% χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης. Το υβριδικό Clio μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και το 80% του χρόνου οδήγησης μέσα στις πόλεις και να διανύει ακόμη και 1.000 χλμ. πριν χρειαστεί ανεφοδιασμό με βενζίνη. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων άμεσου ψεκασμού, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh, με νέο σύστημα ψύξης, και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Περί τιμών

Το νέο Renault Clio είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από 20.900 ευρώ (τιμή με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος των 500 ευρώ), ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας. Αναλυτικά:

Evolution TCe 115 PS: 20.900 ευρώ (με προωθ. ενέργεια 500 ευρώ)

Techno TCe 115 PS: 22.900 ευρώ

Evolution TCe 115 PS EDC: 21.900 ευρώ (με προωθ. ενέργεια 1.300 ευρώ)

Techno TCe 115 PS EDC: 24.700 ευρώ

Evolution full hybrid E-Tech 160 PS: 24.900 ευρώ

Techno full hybrid E-Tech 160 PS: 25.900 ευρώ

Espirit Alpine full hybrid E-Tech 160 PS: 28.000 ευρώ

Σύντομα και σε έκδοση διπλού καυσίμου (LPG)

Μέσα στο 2026, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με τον ίδιο 3κύλινδρο turbo κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120 PS, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC.