H μάχη των μικρών αυτοκινήτων: Τα 3 μοντέλα που κυνηγούν την κορυφή

Renault Clio, Toyota Yaris και Opel Corsa βρίσκονται στην κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία τους και ετοιμάζονται να δώσουν σκληρή μάχη μέχρι το τέλος για τον τίτλου του πιο δημοφιλούς μικρού στην Ελλάδα το 2026.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου μπορεί να πλέει εδώ και καιρό σε ρυθμούς SUV, όμως τα μικρά αυτοκίνητα συνεχίζουν να αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή για όσους ψάχνουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο.

Οι λόγοι; Προφανείς και απόλυτα συνδεδεμένοι με την ελληνική πραγματικότητα. Σε μια καθημερινότητα όπου το παρκάρισμα στις αστικές περιοχές μοιάζει με γρίφο για δυνατούς λύτες και η κίνηση δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, οι compact διαστάσεις αυτών των μοντέλων αποτελούν σανίδα σωτηρίας.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογική τους ωρίμανση είναι τέτοια που πλέον προσφέρουν χώρους, άνεση και εξοπλισμό ικανά να καλύψουν χωρίς κανέναν συμβιβασμό τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας.

Αυτήν τη στιγμή, η κορυφή της κατηγορίας έχει μετατραπεί σε ένα θρίλερ για τρεις, με τις ισορροπίες να κρέμονται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Ας δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του B-segment μετά το πρώτο πεντάμηνο του έτους:

Renault Clio – 2.188 ταξινομήσεις

Μικρό προβάδισμα στη μάχη για το μοντέλο που θα αναδειχθεί πρωταθλητής στην κατηγορία του B-segment έχει αυτήν τη στιγμή το νέο Renault Clio. Με διαφορά μόλις 8 αυτοκινήτων, το Clio στην έκτη του γενιά, μετά τους πρώτους 5 μήνες του 2026, απολαμβάνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού, έχοντας σημειώσει 2.188 νέες ταξινομήσεις.

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2 λίτρων που αποδίδει 115 PS. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, η Renault ανακοινώνει 5 λτ./100 χλμ. (ή 5,1 λτ./100 χλμ. με το αυτόματο κιβώτιο) σε μικτές συνθήκες.

To αυτοκίνητο έχει και έκδοση διπλού καυσίμου, με δύο δεξαμενές να τροφοδοτούν έναν 3κύλινδρο τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 λτ. άμεσου ψεκασμού. Το Clio Eco-G αποδίδει συνολική ισχύ 120 PS και μέγιστη ροπή 200 Nm και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, προσφέροντας μέση κατανάλωση από 6,5 λτ./100 χλμ. σε λειτουργία LPG, ενώ σε λειτουργία βενζίνης, το Clio Eco-G καταναλώνει 5,4 λτ./100 χλμ.

Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160 PS, εξελιγμένος από την Horse Powertrain, αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6ης γενιάς. Συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων άμεσου ψεκασμού, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh με νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Οι εκπομπές του CO 2 δεν ξεπερνούν τα 89 γραμ./χλμ., ενώ η κατανάλωση σε μεικτό κύκλο είναι μόλις 3,9 λτ./100χλμ..

Οι τιμές του ξεκινούν από 20.900 ευρώ για την βενζινοκίνητη έκδοση, από 22.900 ευρώ ξεκινάει το υγραεριοκίνητο και από 24.900 ευρώ το υβριδικό.

Toyota Yaris – 2.180 ταξινομήσεις

Το αυτοκίνητο που έχει ταυτιστεί όσο κανένα άλλο με την υβριδική τεχνολογία και τη χαμηλή κατανάλωση συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς και μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των Ελλήνων οδηγών. Μετά τους πρώτους 5 μήνες του έτους, βρίσκεται στο κατώπι του Renault Clio, απέχοντας μόνο 8 αυτοκίνητα μακριά, σημειώνοντας ταξινομήσεις 2.180 αυτοκινήτων.

Το Toyota Yaris Hybrid προσφέρεται σε δύο εκδόσεις ισχύος με 116 ή 130 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις, η βάση είναι ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων με απόδοση 92 ίππους, ο οποίος πλαισιώνεται από δύο ηλεκτρικά μοτέρ. Το πρώτο αποδίδει 80 ίππους στην έκδοση των 116 PS και 84 ίππους σε εκείνη των 130 PS, ενώ το δεύτερο λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας των 0,76 kWh.

Το πιο προσιτό Yaris στην Ελλάδα ξεκινά από τα 21.750 ευρώ για την έκδοση Live με τους 116 ίππους και προσφέρει κορυφαία οικονομία με κατανάλωση μόλις 3,8 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 στα 87 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Opel Corsa – 2.144 ταξινομήσεις

Renault Clio και Toyota Yaris νιώθουν την ανάσα του Opel Corsa, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, το γερμανικό supermini βρίσκεται 44 αυτοκίνητα (2.144 νέες ταξινομήσεις) μακριά από την πρώτη θέση στην κατηγορία του, με το ελληνικό κοινό να εκτιμά τον ολοκληρωμένο του χαρακτήρα, την πρακτικότητα που προσφέρει και την – άνω του μέσου όρου – ποιότητα κατασκευής, ενώ κλειδί στην εμπορική του πορεία αναδεικνύεται η πολυσυλλεκτική γκάμα του που περιλαμβάνει επιλογές βενζίνης, ήπια υβριδικά σύνολα (mild hybrid) και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το βενζινοκίνητο Corsa (από 18.600 ευρώ) ενσωματώνει έναν υπερτροφοδοτούμενο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων. Σύμφωνα με την Opel, η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα έρχεται σε 9,9 δλ., ενώ η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται σε 5,3 λτ./100 χλμ. (WLTP).

Από 21.200 ευρώ κοστίζει η ήπια υβριδική έκδοση των 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο στο ίδιο εξοπλιστικό επίπεδο που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει τα πρώτα μέτρα ηλεκτρικά, δίχως δηλαδή να καταναλώσει στάλα βενζίνης, ενώ το ηλεκτρικό κοστίζει από 24.600 ευρώ, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει τα 357 χιλιόμετρα.