Renault Symbioz: Οι τιμές και οι εκδόσεις του υβριδικού SUV στην Ελλάδα

Το Symbioz, το οικογενειακό SUV της Renault, συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση χάρη στο υβριδικό σύστημα των 160 ίππων, συρόμενα πίσω καθίσματα που απογειώνουν την πρακτικότητα και υψηλό επίπεδο τεχνολογίας μέσα στην καμπίνα. Οι τιμές του εκκινούν κάτω από τα 28.000 ευρώ.

Το Renault Symbioz αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην SUV γκάμα της Renault. Με μήκος 4.413 χλστ., πλάτος 1.797 χλστ. και ύψος 1.575 χλστ., το αυτοκίνητο τοποθετείται στα οικογενειακά SUV (ή αλλιώς C-SUV), ανάμεσα στο Captur και το μεγαλύτερο Austral και βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B που χρησιμοποιείται σήμερα από πολλά μοντέλα της Renault.

Με επιρροές από το Captur και συρόμενα πίσω καθίσματα

Η σχεδίασή του φέρνει αμέσως το νου το Captur, το μικρότερο αδελφάκι του, κυρίως στον πρόβολο, αφού τα δύο SUV έχουν παρόμοια φωτιστικά σώματα. Οι διαφοροποιήσεις ξεκινούν από τις δεύτερες κολόνες και πίσω, όπου το Symbioz υιοθετεί πιο coupe αισθητική, την ώρα που το Captur είναι πιο «μαζεμένο».

Γνώριμο είναι το τοπίο και μέσα στην καμπίνα, με τον εσωτερικό διάκοσμο να είναι αρκετά hi-tech, χαρακτήρας ο οποίος εκφράζεται μέσω της παρουσίας μιας οθόνης αφής 10,4 ιντσών και ενός ψηφιακού πίνακα οργάνων 7 ιντσών από τη βασική έκδοση.

Σημαντικό ατού του Symbioz είναι ότι τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα, δηλαδή μπορούν να μετακινηθούν κατά τον διαμήκη άξονα σε μια απόσταση 160 χλστ. Με αυτό το «τρικ», ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα από 492 έως και 624 λίτρα, ενώ, εάν τα πίσω καθίσματα αναδιπλωθούν, η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.582 λίτρα.

Με 160 ίππους και χαμηλή κατανάλωση

Το μοναδικό διαθέσιμο κινητήριο σύνολο στη γκάμα του αυτοκινήτου είναι το πλήρως υβριδικό κινητήριο σύνολο των 160 ίππων, το οποίο αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λτ. ισχύος 109 PS, δύο η ηλεκτροκινητήρες (ένα ηλεκτρομοτέρ 36 kW και έναν κινητήρα υψηλής τάσης HSG 15 kW), αυτόματο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη και μια μικρή μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται μόνο με ρεύμα για πάνω από το 80% του χρόνου των αστικών διαδρομών του.

Πρόσφατα η Renault εγκαινίασε τη διάθεση στην ελληνική αγορά της ισχυρότερης έκδοσης full hybrid E-Tech 160, που σύμφωνα με την εταιρεία εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου – δίχως να υπονομεύονται οι επιδόσεις – και επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση για πάνω από το 80% του χρόνου των αστικών διαδρομών του. Σαν αποτέλεσμα, η μέση εργοστασιακή κατανάλωση του Symbioz περιορίζεται στα 4,3 λτ./100 χλμ..

Το Symbioz ανταποκρίνεται καλά και όταν χρειαστεί να επιταχύνει, με τη μάρκα να ανακοινώνει πως απαιτούνται 9,1 δευτερόλεπτα για το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα προσφέρει ικανότητα έλξης από 750 έως 1.000 κιλά, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στη ρυμούλκηση τρέιλερ ή τροχόσπιτου.

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός

Το Renault Symbioz διατίθεται σε τέσσερις εξοπλιστικές εκδόσεις: evolution, techno, esrit Alpine και iconic και πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Οι τιμές εκκινούν από τα 27.900 ευρώ (evolution) με το βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- LED προβολείς με λειτουργία High Beam Assist, LED φώτα μπροστά και πίσω, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα πολυμέσων openR link 10,4” με ηχοσύστημα Arkamys Classic με 6 ηχεία και 2 USB Type C θύρες εμπρός & πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα, Renault Card (σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων και βροχής, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Η techno κοστίζει 2.000 ευρώ (από 29.900 ευρώ) και περιλαμβάνει επιπλέον της evolution: έξυπνο adaptive cruise control με λειτουργία Stop&Go και αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & πλάι, εσωτερικό ατμοσφαιρικό φωτισμό & σύστημα επιλογής προγράμματος οδήγησης (Driving Modes), ρυθμιζόμενη κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο & υποβραχιόνιο, αλεξήλια με φωτισμό, αποσπώμενο πάτωμα χώρου αποσκευών.

Στα παραπάνω προστίθενται μεγαλύτερος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3”, σύστημα πλοήγησης, 2 USB type C θύρες πίσω για φόρτιση και ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, νέες επενδύσεις στο εσωτερικό, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ζάντες 18 ιντσών.

Ακολουθεί η esprit Alpine από 32.200 ευρώ και εξοπλισμό που περιλαμβάνει επιπλέον: θερμαινόμενο τιμόνι, εσωτερικές διακοσμητικές επενδύσεις ταμπλό σε σκούρο μπλε χρώμα και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

Η κορυφαία iconic κοστίζει από 33.900 ευρώ και προσθέτει στο αυτοκίνητο περισσότερα συστήματα άνεσης και ασφάλειας, όπως σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου με ενεργή υποβοήθηση κατά την προσπέραση, προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας, σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων κατά την οπισθοπορεία, ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης επιβατών, 3D κάμερα περιμετρικής θέασης 360°, hands free σύστημα παρκαρίσματος, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, καθρέπτες με προβολή λογοτύπου στο έδαφος, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού, θερμαινόμενα καθίσματα μπροστά, διακοσμητικές επενδύσεις ταμπλό σε σκούρο γκρι χρώμα και μοναδικές ζάντες 19 ιντσών.